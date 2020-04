YouTube et ses éléphants ont 15 ans

Aujourd’hui est un jour un peu particulier. Et rien à voir avec une quelconque nouvelle sur le coronavirus. Cela fait exactement 15 ans que la première vidéo a été publiée sur YouTube. Un banal petit film de 18 secondes tourné au zoo de San Diego en Californie, mis en ligne par Jawed Karim, l’un des cofondateurs du site. On y voit le jeune homme «philosopher» quelques secondes sur la longueur de la trompe des éléphants apparaissant derrière lui. On était le 23 avril 2005.

La plateforme a explosé depuis. Tous les mois, deux milliards de personnes s’y connectent et un milliard d’heures de vidéos sont visionnées quotidiennement. En enregistrant, le 14 février 2005, le nom de domaine YouTube.com, Steve Chen, Chad Hurley, et Jawed Karim, trois anciens employés de PayPal, n’imaginaient certainement pas le succès qu’allait connaître leur bébé.

Ses propres stars

Reprise l’année suivante par Google, la plateforme YouTube s’est depuis immiscée dans le quotidien des gens. Elle a fabriqué ses propres stars: des comiques, des chanteurs ou encore des influenceuses soutenant le marketing des marques. Elle a relayé les appels à la révolution, notamment en Égypte. Le site a participé à des emballements mondiaux.

YouTube a engendré une révolution médiatique «N’importe qui peut diffuser n’importe quoi et tout d’un coup, court-circuite tous les canaux traditionnels», expliquait il y a cinq ans Cyril Barthet, enseignant en économie des nouveaux médias à Paris, cité par l’Institut national de l’audiovisuel (INA). En 2009, la publicité était introduite au travers de bannières et de spots facturés aux marques environ 1 centime la diffusion. Cela a été un véritable jackpot.

Les ados fidèles

À l’heure actuelle, les ados en restent friands. «J’y vais quatre ou cinq fois au minimum par jour, explique Caroline, adolescente genevoise. Elle dit y passer quelques heures quotidiennement à visionner des vidéos. Ses coups de cœur? «Esil, une nana d’une vingtaine d’années qui fait des storytimes, qui parlent de choses personnelles qui lui sont arrivées», confie-t-elle. «Là elle vient de raconter comment elle a organisé en confinement l’anniversaire de son axolotl, son animal de compagnie, un genre de salamandre.» Mais le business n’est jamais très loin. «Elle teste aussi des produits de marque et agit comme influenceuse sur internet», précise l’adolescente de 15 ans.

Hellcat fait aussi partie de ses coups de cœur. «Cette influenceuse tatouée fait des hauls, elle achète des habits sur les sites chinois, les essaie, les note et fait une recommandation positive ou négative sur ces derniers. Elle raconte aussi des histoires sur les célébrités, leurs séparations, leurs rencontres, des dramas.» La jeune fille est aussi une fan du comique Norman. «Même s’il n’est plus très actif aujourd’hui.»

Vive concurrence

YouTube est aujourd’hui soumis à une féroce concurrence. «La vidéo a pris un essor énorme sur les réseaux sociaux depuis deux ans», explique Chloé, expatriée française travaillant à Genève. La trentenaire cite Snapchat, TikTok, Facebook ou encore Instagram, sur lesquels la production vidéo foisonne. «Je ne vais pas très souvent sur YouTube, explique-t-elle. Je suis plutôt sur Instagram, plateforme où les gens mettent, au gré de leurs envies, des photos, dessins, vidéos ou illustrations en ligne.» De la sorte, elle peut suivre l’actualité de ses proches ou de célébrités «en s’abonnant gratuitement» à leur compte, et bien entendu, placer ses contenus vidéos maison. «Vidéos et photos de mes lapins pour l’essentiel», précise-t-elle.

Rien sur YouTube? Elle y a toujours quelques habitudes. «Je regarde Yoga with Adriene, les entraînements de Tibo inShape pour la condition physique ou encore les conférences inspirantes en ligne TedX.» Pratique en période de confinement.