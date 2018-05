Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Vincent Schmid: L'acédie européenne

Les Pères du Désert, ces ermites qui peuplèrent l’Afrique du Nord dans l’Antiquité tardive, ont théorisé, après en avoir fait l’expérience par eux-mêmes, ce qu’ils ont appelé l’acédie. Il s’agit d’une maladie spirituelle qui se manifeste par l’ennui, le découragement face à la prière et le dégoût de soi-même. Les civilisations aussi peuvent souffrir d’acédie. " Le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. Luttons avec tout notre zèle contre ce danger des dangers, en bons Européens que n'effraye pas même un combat infini et, de l'embrasement anéantissant de l'incroyance, du feu se consumant du désespoir devant la mission humanitaire de l'Occident, des cendres de la grande lassitude, le phénix d'une intériorité de vie et d'une spiritualité nouvelle ressuscitera, gage d'un avenir humain grand et lointain : car seul l'esprit est immortel." Ces mots en forme de diagnostic ont été prononcés par le philosophe Edmund Husserl dans une célèbre conférence prononcée 7 mai 1935 à Vienne La crise de l'humanité européenne et la philosophie. Ils se comprennent bien sûr à partir de la toile de fond de l’inexorable montée des périls trois années avant l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche par le IIIème Reich…

Jacques-Simon Eggly: Ils ont su résister

Le nouveau Conseil d’Etat a réparti les responsabilités. Pierre Maudet devient Président en gardant la sécurité et l’aéroport. Certains, dans les médias, auront grinçé des dents. Or, ne leur en déplaise, c’est une information réconfortante. Les six collègues de Pierre Maudet ont résisté à la pression qui visait, au minimum, à écarter le premier de classe de la Présidence. On l’a déjà dit : lorsque la presse et les médias audio visuels informent sur un fait qui pose des questions, ils font leur travail positif d’investigation. Lorsque cela tourne à l’information orientée, ils ne sont plus dans le bon axe de la démocratie. Cette information orientée date de l’ère Pilet, dans les années quatre vingt. Elle susccédait à l’information conventionnelle, peu curieuse ,dont l’auteur de ces lignes se contentait trop à l’époque. Il faut être capable d’autocritique,—-ce qui n’est guère le cas de nombreux journalistes comme de nombreux politiciens. Mais l’information orientée a ses dérives. On donne les réponses insérées dans le soupçon, plutôt que de se contenter de poser des questions sans préjugé sur la conclusion à tirer. (...)

Grégoire Barbey: Une leçon pour ceux qui en donnent

(...) Pierre Maudet a fauté et l’a admis. Quelques éléments restent à éclaircir pour que la page puisse être tournée. Pour la première fois, le ministre alors perçu comme un prodige de la politique a fait preuve d’une maladresse confondante, et d’une communication malheureuse. Il n’en fallait pas davantage pour faire sortir les hyènes de leur tanière. Faisant fi du bénéfice du doute, et des nombreux éléments qui permettent à Pierre Maudet de ne pas être trop rapidement taxé de politicien corrompu, profiteur etc., certains politiciens, parmi le président des Verts ainsi que le président du Parti démocrate-chrétien (allié du Parti libéral-radical) n'ont pas attendu avant d'émettre davantage que des soupçons et à envisager des conséquences sévères. Cela prêterait à sourire si cela ne démontrait pas un certain avilissement de la politique genevoise. Car oui, quand bien même certains éléments de ce que plusieurs appellent désormais «l’affaire Maudet» étaient troublants, était-il nécessaire de jeter l’anathème sur un politicien dont on sait qu’il rêve chaque matin à de plus grandes responsabilités politiques et qui est tourné vers cet objectif, qui lui incombe de servir l’Etat? (...)

Marie-France de Meuron: La plasticité génétique

(...) Dans un entretien très bien mené, un médecin acupunctrice, Dr Nadia Volf, nous présente le fruit de ses expériences exposées dans son livre « Le miracle de la guérison, les capacités extraordinaires de l’organisme ». Son esprit est aussi souple que sa pratique, tout en faisant preuve de rigueur de réflexion. Son bagage personnel aussi l’a stimulée dans son développement d’être humain, lui ouvrant différentes portes : De professeur universitaire de neuropharmacologie à Leningrad, elle se retrouve en France où elle développe un nouveau cursus pour ouvrir un cabinet. Elle est un bon exemple de confédération des médecines ! (...)

Claude Bonard: Victor Hugo et Genève

Le 22 mai 1885, Victor Hugo décédait à Paris. Au cours de sa vie, il avait parcouru la Suisse et séjourné sur les bords de notre lac en 1839. Manifestement, revenu à Genève à la fin de sa vie, sa déception fut grande lorsqu'il découvrit les changements urbanistiques qui avaient modifié la physionomie de notre cité. Sa description fut alors féroce ! " Genève a beaucoup perdu et croit, hélas ! avoir beaucoup gagné. La rue des Dômes a été démolie. La vieille rangée de maisons vermoulues, qui faisait à la ville une façade si pittoresque sur le lac, a disparu. Elle est remplacée par un quai blanc, orné d’une ribambelle de grandes casernes blanches que ces bons genevois prennent pour des palais… (...)

Edmée Cuttat: Christophe Honoré bouleverse avec "Plaire, aimer et courir vite"

En compétition récemment à Cannes, Christophe Honoré, à l’image de tous les concurrents français, est reparti les mains vides. Dommage pour le bouleversant Plaire, aimer et courir vite, porté par le craquant Vincent Lacoste. De tous les plans, le comédien est comme toujours formidable de naturel et de justesse dans un univers qu’il découvrait. A ses côtés, Pierre Deladonchamps (photo), se révèle pareillement convaincant. (...)

Pascal Holenweg: Un bon gros "oui" s'impose au PAV

(...) Que reproche la droite politique et immobilière au projet de loi ? Une proportion trop élevée de logements sociaux (elle a pourtant été réduite) et pas de logement en pleine propriété (la propriété par étage a pourtant été rendue possible -mais en "droit de superficie", l'Etat restant propriétaire du terrain, contrôlant le prix d'une éventuelle revente, soumise à son autorisation : une "propriété sans but lucratif", s'étrangle la Chambre genevoise immobilière, pour qui on est en pleine hérésie). En somme, la droite reproche au projet de mieux correspondre aux besoins de la population en mal de logement, ou en mal de logement correspondant à ses moyens, qu'aux envies de ceux qui ont déjà les moyens de se payer leur logement. Le nombre et la proportion de logements sociaux ? "déraisonnable", "insensé"... Et le nombre de Genevois et de Genevois contraints de chercher un logement en France voisine faute de pouvoir en trouver un à Genève qu'ils puissent payer, il n'est pas "insensé", "déraisonnable" ? Non, il est normal, mécanique, fatal… (....) (TDG)