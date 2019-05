Un geste inapproprié dans l'enfance peut-il me bloquer?

Question: «Lorsque j’avais 10 ans, je dormais avec mes parents. Quand je dormais avec mon père, il arrivait que celui-ci me touche les fesses. Il ne s’est jamais rien passé de plus. Cependant, j’ai ressenti et je ressens encore un malaise face à cela. Aujourd’hui, je n’ai pas de désir sexuel. Y a-t-il un lien?» MADELEINE, 36 ANS

Réponse: Qu’un parent touche le corps de son enfant est tout à fait habituel et fait partie des comportements qui permettent à l’enfant de faire des apprentissages corporels, en particulier autour de la sensualité et de l’affectivité. Cependant, lorsqu’un contact physique devient gênant, il y a un problème. Les contacts que vous décrivez, en particulier à l’âge que vous aviez, semblent vous avoir affecté, car ils n’ont pas respecté la limite entre un père et son enfant. Que votre père y ait mis ou non une intention érotique, c’est votre ressenti qui compte. Le fait qu’il n’ait pas su respecter votre intimité ni reconnaître votre malaise a été dommageable pour votre intégrité psychologique. En tout cas, le comportement que vous rapportez peut avoir été vécu de manière ambivalente. C’est aux adultes de placer et de respecter, quoi qu’il arrive, la limite intergénérationnelle.

Il est fréquent que ce type d’expérience affecte le désir sexuel. Le manque de limites et la confusion qui en découle peuvent générer des vécus paradoxaux et complexes. Ces expériences impactent le rapport à la sexualité et en particulier au désir. Si vous avez ressenti un quelconque plaisir corporel ou l’envie d’avoir un échange affectif avec votre père au travers de ces contacts, (lors d’échanges comme ceux-ci, l’enfant perçoit fréquemment une marque d’affection), il n’est pas surprenant que votre capacité à désirer soit inconsciemment marquée par de l’ambivalence, comme si le fait d’avoir envie de sexualité était associé à la possibilité de revivre le malaise ressenti. Je vous conseille de contacter un thérapeute spécialisé en sexologie pour prendre soin de ce nœud du passé et vous détacher de ce mal-être sexuel.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

PHOTOSHOP RATÉ Non, les opérations d’agrandissement du pénis ne sont pas qu’un sujet de spams de boîte mail. Cela se pratique vraiment et même de plus en plus. Problème, alerte une étude parue dans la revue Sexual Medicine Reviews, ces interventions sont plutôt à fuir. Les chercheurs les qualifient ainsi d’«inefficaces» et de «risquées». La raison? Le taux de réussite est mince, la satisfaction des patients pas vraiment stratosphérique et, pire, les effets secondaires sont du genre à doucher les plus motivés. Car le pénis ressort parfois du bloc opératoire déformé, voire… plus court.

DOUDOU Vous dormez comme un bébé? Peut-être parce que la personne qui partage votre matelas est quelqu’un de bien. Selon une enquête turque, les individus en couple ont un sommeil plus réparateur lorsqu’ils vivent avec un(e) partenaire attentionné(e), aimant(e) et investi(e) dans la relation.

