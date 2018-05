Trompée, comment m'en remettre?

«Mon époux m’a trompée et notre couple s’est cassé. Je n’arrête pas d’imaginer cette relation et j’en souffre énormément. Comment avancer?»

Jessica, 46 ans

Illustration: Lavipo

Réponse:

Votre couple traverse une crise et il est normal d’être bouleversée par cet événement. Avant de pouvoir avancer, il est important de stabiliser la situation. De votre côté, tout d’abord. De quoi avez-vous besoin dans l’immédiat pour vous sentir un tout petit peu plus en sécurité? Car, si vous souffrez, vous devez aussi continuer à assurer travail, enfants, vie quotidienne, etc. Pour maintenir un fonctionnement minimal, il s’agit de réintroduire un peu de confort au milieu de cette tempête.

En effet, quelque chose s’est cassé au sein de votre relation. La confiance, l’image de l’autre ou de soi, le mythe sur lequel reposait votre lien. Dès lors, il est fréquent que celui ou celle qui subit l’infidélité se sente trahi et perde ses points de repère, ce qui génère tristesse et colère.

Comprendre pourquoi

Peu à peu, on se met à songer à ce que notre partenaire a vécu avec un ou une autre: les restaurants, les vacances, le sexe. On imagine des scènes, qui s’imposent à nous. Cette étape constitue une forme de prise de conscience de ce qui s’est passé: on se représente toute l’histoire, ou des parties du moins. Et cela fait mal.

Pour avancer, il faut comprendre, donner du sens à l’acte extraconjugal. Pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce de ma faute? Ne suis-je pas suffisante? Il arrive fréquemment que l’autre aille chercher ailleurs quelque chose qui lui manque dans le couple. Cette recherche ne signifie pas que nous ne sommes pas suffisamment bien, mais exprime une réalité: l’autre ne peut pas me combler entièrement. Certains s’en accommodent. D’autres vont chercher ce dont ils ont besoin.

Une fois que vous aurez mieux compris ce qui a poussé votre mari, demandez-vous si vous pouvez l’accepter et si vous souhaitez continuer à avancer à ses côtés. Evitez cependant de prendre des décisions importantes sur le coup de l’émotion.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

En bref, ce qui se passe sous la couette



Par Nicolas Poinsot

BLOCAGE Un paradoxe vient d’être souligné par un sondage We Vibe: si trois quarts des sondés affirment parler facilement de sexualité, seulement 40% des amoureux évoquent ce sujet avec leur conjoint. 10% n’aborderaient même jamais la question. Mais alors, avec qui osent-ils en parler?



TURBULENTS Partager sa vie avec un homme, le grand amour, c’est beau. Mais c’est… tellement angoissant. A en croire une enquête de l’émission américaine Today, être en couple avec un mec est deux fois plus stressant qu’avoir des enfants. Et on ne peut même pas le refourguer aux grands-parents.



JACKPOT Le sexe à deux vous ennuie? Le sexe à trois aussi? Tentez le sexe avec une foule. Une organisation veut battre le record mondial de la plus grosse orgie. Le 2 juin, 1000 volontaires sont attendus à Las Vegas pour battre le chiffre des 500 copulateurs de la dernière performance en date, à Tokyo.

Retrouvez plus de contenu Femina sur www.femina.ch

(Femina)