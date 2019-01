Sexualité: «Tu me regardes, je te fuis?»

«J’ai de la peine avec les hommes qui regardent les femmes avec insistance; je les vois comme lubriques, effrayants; je trouve dégoûtant que les hommes puissent nous «reluquer» impunément. Je m’habille de manière à ne pas attirer l’attention, mais je souffre de ne pas plaire et de n’avoir personne dans ma vie.» Luisa, 30 ans

Réponse:

Joli paradoxe que vous vivez, comme beaucoup de femmes! D’un côté, vous aimeriez exister aux yeux des hommes, être remarquée – en tout cas assez pour rencontrer un homme avec qui partager votre vie – et vous sentir attirante. Une autre partie de vous a appris que les regards masculins, ou le désir masculin, sont source de danger et doivent être découragés. Et il y a une réalité à la base de la peur, celle des viols qui existent bel et bien depuis toujours, rendant votre question trop complexe pour être traitée adéquatement en quelques lignes. Difficile dans de telles conditions d’assumer votre féminité et votre propre désir, qui pourraient susciter un regard, ou pire, une sollicitation.

Où est-il écrit que si un homme nous regarde, il va dépérir si l’on ne répond pas forcément à son désir?

Mais comment avez-vous intégré que le regard désirant (ou même juste le regard admiratif ou de «reconnaissance» que vous êtes un être sexué) est à fuir? La logique que vous semblez suivre est la suivante: si je suscite un regard, l’homme est forcément excité, et face à l’excitation de l’homme je suis en danger (peut-être parce que je suis obligée d’y répondre?). Qui vous a transmis ce type de message? Où est-il écrit que si un homme nous regarde, il va dépérir si l’on ne répond pas forcément à son désir? Bien entendu, si je ne me sens pas en mesure de mettre des limites là où bon me semble, toute interaction sera en effet dangereuse; on doit savoir dire «non» afin de pouvoir dire un «oui» authentique. Et savoir que l’on peut dire «non» à tout moment.

Souhaitez-vous rester dans cette logique, ou préférez-vous profiter sereinement d’un regard masculin, en sachant que cela ne vous engage à rien? En mettant au clair vos besoins en termes de sécurité, vous pourrez prendre le risque d’accueillir le regard d’un homme qui vous intéresse, et simplement offrir à cet homme le cadeau de se sentir exister lui aussi dans vos yeux.

