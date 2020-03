Sexualité: Sortir de la «friend zone»

«Je suis toujours le bon copain des filles à l’uni, parfois même le meilleur ami mais sans plus. Comment faire pour sortir de la friend zone?»

Raphael, 19 ans

Réponse:

Vous faites référence à cette situation qui lie deux personnes amies, une intéressée sexuellement ou romantiquement et l’autre pas. J’y relève plusieurs aspects: l’identification de vos besoins, votre manière de vous percevoir et de vous présenter, et les stratégies de séduction nécessaires.

De quoi rêvez-vous? Peut-être tombez-vous amoureux de filles qui sont déjà dans votre cercle amical, peut-être aimeriez-vous simplement être parfois considéré comme un partenaire sexuel ou amoureux potentiel. Ce type de situation est-elle récurrente, avec son lot de frustrations déstabilisantes? Repérez si vous êtes véritablement attiré et intéressé par telle ou telle amie ou s’il s’agit plutôt d’une déception de ne pas être, en tout cas ostensiblement, désiré par ces personnes (d’où une souffrance de ne pas être vu comme un homme qu’on a envie de séduire).

Image et travail sur soi

Vous percevez-vous comme un homme qui dégage les impressions que vous souhaitez? S’agit-il de travailler sur votre regard sur vous, votre fierté à vous poser comme un homme? Qu’est-ce, pour vous, être un homme? A quelle masculinité vous identifiez-vous? Pensez à vos modèles et à vos éventuelles ambivalences. Je m’explique: si votre image est ternie par les hommes qui vous ont été proches (p. ex. le père), il vous faudra créer et définir le type que vous voulez incarner.

Ces représentations et vos sentiments sur la masculinité influenceront votre aisance à séduire. Osezvous déranger, bousculer, prendre des risques? Bien sûr, le risque existe de perdre l’amitié ou de l’altérer. Si vous décidez que le jeu en vaut la chandelle, modifiez vos attitudes. Choisissez l’objet de votre séduction (pas la fille qui a déjà clairement dit qu’elle n’était pas intéressée), assumez d’être un homme désirant et non pas un être asexué, montrez-vous moins disponible ( jouez un peu de la jalousie féminine), aventurez-vous dans le registre du tactile, testez ses réactions… tout en les respectant bien sûr. Et, enfin, n’oubliez pas que la séduction est un art exigeant apprentissage, temps, pratique et patience!

Notre experte

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, laurence.dispaux@femina.ch, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC.

