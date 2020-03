Sexualité: Notre libido, si sensible au coup de déprime

En bref, ce qui se passe sous la couette

par Nicolas Poinsot



ACCESSOIRISÉS Aux USA, plus de la moitié (57%) des femmes disent posséder au moins un sex-toy, nous informe une étude menée par Adam & Eve, un site spécialisé en articles coquins. Mais la plus grosse surprise est peut-être du côté des hommes: ils sont en effet 44% à utiliser un jouet sexuel masculin.



X AVEC UN GRAND A La Saint-Valentin, c’était il y a une semaine et, comme chaque année, le même comportement a été observé. Un pic de demandes en mariages? De dîners en duo au resto? De razzia sur les bijouteries? Certes, mais on parle ici d’un phénomène qui se déroule sur le web: les requêtes sur les sites pornos. Car les recherches sur la plateforme Pornhub augmentent de 100% pour les mots-clés amour, romantique, massage ou érotique. Une soif de romance soudaine mais brève: dès le 15 février, lesbienne, MILF et anal reviennent en pole-position chez les internautes.