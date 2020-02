Sexualité: Mon «addiction» au porno me dégoûte

«Je consomme de la pornographie de plus en plus malsaine et je me sens mal avec cette addiction. Pourtant je ne parviens pas à me contrôler.»

Frédéric, 46 ans

La réponse:

Tout comportement sexuel – et en particulier le visionnage de matériel pornographique – est considéré sous le prisme de l’évaluation sociale et personnelle. Vous jugez que les contenus du matériel pornographique visionné sont malsains. Que voulez-vous dire? Sont-ils malsains parce qu’ils vous font du mal? Parce qu’ils s’éloignent des images socialement normales? Bien souvent, une profonde souffrance psychologique émerge lorsque l’être humain se perçoit différent de ses semblables; tout particulièrement si cette différence est dévalorisée par la majorité. Il s’agit là du coût psychologique de l’écart à la norme. Cet écart induit souvent le risque d’être rejeté ou maltraité, c’est ce qu’on nomme le coût social. En évoluant au sein de la société qui pose ces normes, vous avez probablement intériorisé une partie de ce discours. Dès lors, vous vous jugez négativement et cela impacte votre estime de vous-même. Imaginez que les images que vous regardez soient perçues positivement ou de manière neutre par les autres, est-ce que vous trouveriez malsain de les utiliser? Si non, demandezvous si vous seriez prêt à maintenir ce comportement malgré son coût social et psychologique.

Ne pas rester seul

Ensuite, il faut évaluer si vos comportements relèvent d’une problématique compulsive. La compulsion est un comportement accompli avec un sentiment de contrainte. L’individu ressent une importante angoisse qui le pousse à agir et perd tout contrôle. Si tel est votre cas, un soutien psychologique et un traitement psychothérapeutique, voire médicamenteux, peuvent s’avérer utiles. Vous pouvez évaluer cette question avec l’aide d’un spécialiste. Surtout, ne restez pas seul avec cette souffrance. Un regard extérieur vous permettra de mieux comprendre s’il s’agit d’un conflit de valeurs ou d’un problème de comportement.

Notre expert

