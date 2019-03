Sexualité: «Ma femme n'a plus envie de moi»

Un traumatisme et rien ne va plus: les épreuves de la vie peuvent nous changer. Des bouleversements qui ne laissent pas la sexualité intacte.

Question «Depuis le dernier accouchement, assez traumatique, puis la maladie de notre cadet, mon épouse évite les rapprochements physiques. Elle dit être fatiguée, qu’elle a changé et n’a plus envie de sexe, ou en tout cas pas comme on le faisait avant. Notre sexualité était pourtant – je crois – excellente, vigoureuse, passionnée, nourrie de fantasmes et de mises en scène, spontanée. J’ai de la peine à comprendre ce revirement.» Paul, 45 ans

Réponse Remerciez votre femme d’avoir la franchise de parler de son état intérieur et remerciez-vous du courage de chercher à comprendre ces changements. Il y a de quoi être fatiguée en effet: plusieurs enfants, dont un malade, et un accouchement difficile… Vous parlez de trauma, ce qui laisse à penser que votre femme a été impactée psychologiquement par ce qu’elle a vécu. La signification qu’a pris pour elle cet événement contribue à ce sentiment qu’il y a un avant et un après. Elle doit désormais découvrir qui elle est, de quoi elle souhaite nourrir sa sexualité et apprivoiser la femme qui fait surface.

Ouvrir les portes

De votre côté, vous pouvez suivre ses impulsions (sinon l’encourager à montrer le chemin) ou l’inviter à explorer ensemble une sensualité plus reposante, qui ressource. La sexualité d’avant vous a certainement convenu à tous deux, vous partez donc avec un avantage, celui d’une histoire de complicité bienveillante et respectueuse. Le fait de vouloir autre chose n’efface pas le bonheur qui fut le vôtre, ne le rend pas moins vrai. Néanmoins, à tout moment de la vie, on peut découvrir qu’on n’a plus envie des mêmes choses, car on se découvre autre, notamment après des bouleversements qui chamboulent et redisposent nos besoins. L’opportunité est là de dire: «On y tient, c’est aussi par le rapprochement physique qu’on se connecte et on va élargir les possibles.» C’est également l’occasion de se faire confiance et d’explorer la douceur, des positions reposantes, une sensualité plus tactile que basée sur le fantasme, un désir qui se construit dans la réceptivité plutôt que dans l’embrasement spontané. Ouvrez toutes les portes, tranquillement.

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



CHASSE EN BANDE La phoneutria, sympathique araignée d’Amérique du Sud, a un talent insolite: sa morsure, déjà douloureuse, provoque en plus une crise de priapisme chez l’homme, c’est-à-dire une érection intense et de longue durée. «Et s’il y avait là matière à inventer un nouveau médicament contre l’impuissance masculine?», se sont demandé des chercheurs brésiliens. Dans un article du Journal of Sexual Medicine, ils annoncent avoir mis au point un gel à partir du venin de l’arthropode coquin. Pour l’instant, les tests ont permis de donner des érections de près d’une heure aux cobayes.

ADULTÈRE Est-ce que l’infidélité paie? Souvent, surtout lorsqu’on est une femme, répondent des chercheurs américains. Ainsi, 70% des personnes ayant eu une relation extraconjugale rapportent une plus grande satisfaction au sein de leur couple. Les hommes sont moins enclins à se sentir comblés.

Retrouvez d'autres articles sur la vie de couple et la sexualité sur www.femina.ch (Femina)