Sexualité: «Je trouve mes petites lèvres trop longues»

Ce qui se passe sous la couette

par Nicolas Poinsot



RETOUR GAGNANT Un rendez-vous galant en vue avec votre crush online? Déstressez, car selon une enquête réalisée par Cosmopolitan US, c’est le second rancard qui est le plus important. On apprendrait en effet à découvrir chez l’autre des aspects qui avaient été habilement occultés lors du premier date, ou qu’on n’avait pas eu le temps de cerner. «Un premier rendez-vous, contrairement à ce qu’on pense parfois, ne révèle pas beaucoup plus qu’on ressemble bel et bien à sa photo de profil», avance Helen Fischer, anthropologue et consultante pour l’appli match.com.



EFFET SURPRISE Les femmes prenant un contraceptif oral auraient un hypothalamus plus petit. C’est le constat de chercheurs du Collège de médecine Albert-Einstein, à New York. Cette région du cerveau régule des fonctions essentielles comme le sommeil, la température corporelle, l’appétit ou la libido.