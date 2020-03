Sexualité: «Je crains que son pénis soit trop petit»

«Navrée pour la question très classique, mais j’ai l’impression que le pénis de mon nouvel ami est plus petit que ceux que j’ai connus auparavant. Ça me bloque un peu; j’ai peur de ne pas pouvoir avoir du plaisir avec lui.»

Elisa, 20 ans

Réponse:

Regardons les différents aspects de la question. Premièrement, son attribut semble plus petit que d’autres, mais vous ne semblez pas penser qu’il est véritablement hors norme. Il s’agirait donc plutôt de mettre en perspective vos codes d’attraction, vos habitudes, vos expériences et votre capacité à avoir du plaisir avec lui.

La question de la taille du pénis est tenace et crée bien des inquiétudes chez nos partenaires. Force est de constater, études à l’appui, que ces dimensions revêtent une certaine importance pour nous, en matière d’attractivité… mais pas sur n’importe quel gabarit, ni pour n’importe quel type de relation. Selon une recherche de l’Australian National University, publiée en 2013, les femmes trouvent plus attirant un homme possédant un pénis de grande taille, mais surtout si sa corpulence est en adéquation (grand et carré), pas s’il est petit et rond! Une autre recherche montre que les femmes souhaitent idéalement un pénis légèrement plus grand pour les relations d’un soir que pour une relation longue durée.

Au-delà des croyances

Ces études concernent l’attractivité, donc la sélection du partenaire. Qu’en est-il du plaisir réel, une fois que cette première étincelle est confirmée et que le rendez-vous se prolonge entre les draps? Vous évoquez votre vécu, qui influence vos attentes et vos présupposés, comme c’est le cas pour chacun de nous. Vous parlez d’un blocage, donc de croyances limitantes. Dès lors, dépassez vos croyances, explorez ce nouveau paysage! Ce pénis correspond peutêtre moins à votre fantasmatique mais, sur le plan des sensations, le plaisir dépend davantage de son utilisation (mouvements de vos deux bassins, contexte érotique, partage, caresses et tout autre facteur qui augmente votre excitation) et de votre investissement. En effet, vous êtes en grande partie responsable de votre épanouissement, via votre capacité à jouer avec vos muscles internes et votre respiration, à moduler les fluctuations de votre excitation, mais aussi à lâcher prise émotionnellement afin de savourer le moment… toutes ces cartes sont entre vos mains pour jouer ensemble, indépendamment des mensurations du jouet.

Notre experte

