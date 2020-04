Sexualité: «Des craintes retiennent mes élans»

En bref, ce qui se passe sous la couette

par Nicolas Poinsot



MOTS D’EXPERTS Libido en berne ou, à l’inverse, boostée par la situation? Rapprochement des conjoints devant l’adversité ou tensions exacerbées? Le confinement et les événements liés à la pandémie n’ont pas les mêmes effets dans la chambre à coucher selon les individus. Pour aider à mieux comprendre ces phénomènes de l’intime, la Chaire UNESCO de santé sexuelle et des droits humains a mis en ligne plusieurs interviews de spécialistes sur sa chaîne YouTube. Pierre Benghozi, Marie-Noëlle Chaban ou encore Joëlle Mignot évoquent notamment l’adolescence, les émotions et la vie à deux.



OUI MAIS NON On a souvent parlé du sexe non désiré dans le couple, mais qu’en est-il dans les relations naissantes? Selon une étude publiée dans le Journal of American College Health, 2,5% des étudiants aux USA ont déjà consenti à faire l’amour avec un nouveau partenaire sans en avoir envie.