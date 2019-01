Sexualité: «Depuis que j'ai accouché je ne l'intéresse plus»

Question: «Depuis les changements corporels liés à mon second accouchement, mon mari est plus distant sexuellement. D’après lui, c’est de ma faute et il préfère regarder de la pornographie. Je me sens rabaissée et ne sais pas quoi faire.»

Amina, 26 ans

Réponse:

La question d’un rôle dysfonctionnel de la pornographie au sein du couple est fréquemment abordée dans cette rubrique. Ici, nous allons l’aborder sous l’angle de l’image du corps et du désir. Vous avez remarqué que votre époux venait moins vers vous depuis votre deuxième grossesse. Il est vrai que le corps de la mère évolue pendant la grossesse et après l’accouchement. Cependant, le corps de chacun vieillit, enfant ou non. D’un autre côté, certaines personnes ne parviennent pas à adapter la représentation de ce qui les excite, de ce qu’elles désirent. Elles continuent à s’intéresser uniquement à des corps jeunes alors qu’elles-mêmes et leur partenaire, qu’ils soient en couple ou non, voient leur apparence changer. Cela peut créer des difficultés à entretenir du désir érotique ainsi que des troubles de l’excitation.

Quel est son intérêt?

Dans la tête de tout un chacun, la pornographie met en scène des corps correspondant à des normes esthétiques stéréotypées. Bien que cela soit probablement vrai du point de vue statistique, la pornographie montre aussi d’autres types de corps. Il s’agirait pour vous de clarifier avec votre mari ce qui l’intéresse, si ce dernier est suffisamment à l’aise pour en parler.

L’arrivée des enfants rime souvent avec éloignement sexuel dans le couple. Chacun s’enferme dans une solitude, voire un désert sexuel, et en vient à blâmer l’autre. Cette distance crée de la tension et de l’angoisse: peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Il s’agit dès lors de créer un dialogue afin que chacun se responsabilise dans son épanouissement érotique. Autrement dit, ce n’est pas de votre faute si votre mari s’est éloigné. Par contre, il est de votre responsabilité à tous les deux de trouver un moyen de vous rapprocher, si toutefois c’est ce que vous désirez l’un et l’autre.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



HAUTE RÉSOLUTION LIl n’y a pas que les salles de sport qui se remplissent après la Saint-Sylvestre. Les sites de rencontre enregistrent eux aussi une hausse des inscriptions. Selon Meetic, cette vague de nouveaux venus culmine le 6 janvier, ce qui rendrait ce mois particulièrement propice aux approches 2.0.



RADIOGRAPHIE Avec Sexo max sur Couleur 3, Yann Marguet avait fait de la rubrique sexologie un exercice aussi solitaire que désinvolte. Approche à l’opposé de celle de Christine Gonzalez qui, depuis le 11 janvier sur les ondes romandes, anime l’émission Question Q. Chaque vendredi soir entre 21 et 22 h. Le talk-show diffusé sur La Première va aborder tous les grands thèmes de la sexualité et du couple en compagnie d’un invité. Désir, orgasme, pratiques sous la couette, infidélité… L’occasion aussi, pour les auditeurs, de faire profiter les autres de leurs questions et témoignages.

