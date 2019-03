Sexualité – L’hypnose peut-elle m'aider à bander?

Une trop grande appréhension avant l'acte peut nuire à la vigueur de Monsieur. mais rien n'est perdu.

Question «J’ai des angoisses qui créent des difficultés d’érection. Est-ce que l’hypnose peut m’aider?» Philippe, 33 ans

Réponse L’angoisse est un phénomène à la fois psychologique et corporel qui se manifeste par des pensées négatives, voire catastrophiques, et des émotions désagréables. D’autre part, l’angoisse apparaît également sous la forme d’un ressenti de profond inconfort qui se révèle au travers du corps: boule au ventre, gorge serrée, tremblements, transpirations, vertiges. Elle active en effet le système nerveux sympathique. Responsable du stress, ce dernier perturbe la réponse sexuelle en court-circuitant le processus d’excitation, qui empêche l’érection, ou en déclenchant l’éjaculation. Il est donc tout à fait normal d’avoir des problèmes érectiles si vous ressentez des angoisses.

Comprendre pour changer

L’hypnose s’appuie sur l’activation du système nerveux parasympathique, le système de la relaxation. Il existe différents protocoles hypnotiques qui ont pour effet la détente psychique et corporelle. L’hypnose permet de travailler à redéfinir les images négatives de soi-même qui maintiennent l’angoisse et le stress. Elle semble donc un choix tout indiqué dans votre situation.

Dans un premier temps, il s’agira de bien comprendre quand et comment se déclenchent ces angoisses. Quelles sont les situations anxiogènes? Le but sera de repérer les pensées qui surgissent dans votre esprit et qui génèrent ce sentiment négatif. Une fois que vous les aurez identifiées, il sera plus simple de les modifier.

Dans un deuxième temps, il faudra vous entraîner à vous mettre en transe hypnotique avec l’aide d’un sexologue spécialisé en hypnose. Celui-ci vous accompagnera et vous présentera diverses stratégies. En transe, vous pourrez alors imaginer les situations angoissantes et les vivre en maintenant un état interne calme. Dans un dernier temps, vous pourrez apprendre des techniques d’autohypnose afin de favoriser une autonomie au quotidien.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



PASSADELe mommy porn est-il passé de mode? Après le succès de la saga Cinquante nuances de Grey, nombre de maisons d’édition s’étaient mises à surfer sur cette nouvelle vague de la littérature érotique, sortant d’autres romans sulfureux pour grand public. Sauf que le climat torride attisé par E.L. James s’est un peu refroidi. Depuis 2018, les ventes de romances érotico-sentimentales sont en train de fléchir, souligne le site Slate. Certains éditeurs ont même supprimé leurs collections des catalogues. Entre un lectorat lassé par le concept et la morale post-MeToo, l’avenir n’est pas tout rose pour le genre.

HOME MADE Diffusée depuis le 20 mars sur la chaîne britannique Channel 4, la téléréalité Mums Make Porn convie des mères de famille à coréaliser un film coquin. Leur credo? Si des ados devaient tomber sur un porno, elles préféreraient que ce soit celui-ci. Casting, scénario, elles font tout. Sauf jouer dedans.

