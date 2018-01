Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Retrouvez toutes les revue des blogs

Roger Deneys: Les jeunes, nouveaux esclaves modernes

Du 30 janvier au 1er février 2018, Genève accueillera - certainement en grande pompe, année électorale oblige - à Palexpo la 19ème édition des "Assises européennes de la transition énergétique". Cet événement tout à fait intéressant est coorganisé par le Canton de Genève, ce dont nous devrions certainement nous féliciter. Malheureusement – et une fois de plus ai-je envie de dire – il semble que les conditions financières de réalisation de cet événement soient plus que discutables : alors que les collectivités publiques organisent cet événement en collaboration avec des partenaires privés, dont je doute que le moindre d'entre eux renonce à se faire payer, j'ai reçu hier mardi 16 janvier copie d'un message (en anglais) de l'organisateur Symporg SA qui cherche des… bénévoles (volunteers en anglais) pour l'organisation de cet événement… des "bénévoles", donc non payés, qui, généreusement se verront "of course" offrir l'entrée et les repas… ben voyons ! (...) Le Canton ne doit pas accepter cette situation qui consacre le principe de l'utilisation des jeunes comme esclaves modernes, corvéables à merci, non rémunérés pour leur travail et doit cesser les pratiques qui, de facto, encouragent cette esclavagisme. (...)

Sylvain Thévoz: Ada Marra

Nous avons la chance d'accueillir à Genève ce jeudi à 19h, Ada Marra, conseillère nationale socialiste, qui sera à la librairie du Parnasse pour présenter son dernier livre : "Tu parles bien français pour une italienne" (Georg éditeur) et en débattre. (...) Dans ce livre, qui mêle fort joliment politique, histoire et pédagogie, sans oublier les émotions, et ses tripes, Ada Marra parle de son parcours, singulier, mais nécessairement si semblable à d'autres. Il nous fait d'ailleurs penser à celui de femmes faisant la fierté de la Suisse, comme les écrivaines Anne Cuneo, Agota Kristof, Sandrine Salerno, Nuria Gorrite, et tant d'autres, femmes naturalisées qui se sont affirmées dans un parcours de déplacement et de service, d'engagement pour une certaine Suisse, maniant le français comme peu d'autres, partageant l'amour des mots et des idées, et celui du débat bien sûr. (...) Ce livre : une ode à la diversité donc, une défense des appartenances multiples, se libérant de devoir se limiter à choisir l'une contre l'autre, plutôt que l'un ET l'autre, mais surtout un combat, celui contre le durcissement de la loi sur la nationalité (LN) entrée en vigueur en 2018…

Joelle Fiss: Relations Suisse-Union européenne, un référendum « de principe » ?

Récemment, la conseillère fédérale Doris Leuthard a proposé l’annonce d’un « vote de principe » sur la relation de la Suisse avec l’Union européenne (UE). A priori, cela ne semble pas être une mauvaise idée. Après tout, la Suisse est le seul pays au monde où le système de démocratie directe par référendums fonctionne harmonieusement. A l'inverse de nombreux pays, le référendum est peu utilisé à des fins autres que l’objet du scrutin en question. Il ne sert ni à plébisciter une direction prise par les autorités, ni à sanctionner un gouvernement. Le référendum helvétique est avant tout pragmatique. Les implications du scrutin sont scrupuleusement débattues et pesées. C’est la grande force de notre démocratie si originale ! (...)

Olivier Emery:NDDL et le poids de honte porté par mes parents.

La (bonne) nouvelle vient de tomber : le projet de construction d'un aéroport près de Nantes à Notre Dame Des Landes est abandonné. Aujourd'hui, plus que jamais, le courage politique rime avec écologique; au sens noble du terme : la préservation de la création par respect pour le Créateur et par ricochet de l'environnement naturel indispensable au maintien de la vie, notamment humaine, sur terre. Les générations nées au 20ème siècle ont failli. Nous pouvons et devons en ce domaine avoir honte de nos parents et nos grands-parents. Oui, honte. Hormis quelques trop rares prophètes lucides et incompris, nos proches ancêtres se sont laissés séduire par le matérialisme et le consumérisme, matrices de gaspillage et pollution mortifères. Lectrices et lecteurs des 3ème et 4ème âge vous grincez sans doute des dents : comment cet arrogant blogueur ose-t-il insulter ses aînés ? N'est-ce pas violer le seul commandement pourvu d'une gratifiante promesse "honore ton père et ta mère" ? Que nenni …

Julien Nicolet: Notre-Dame-des-Landes - Cointrin La victoire de Notre-Dame-des-Landes, est évidemment celle des "zadistes", mais également de toutes celles et ceux qui sont restés convaincus que par la fermeté et la raison, on peut s'opposer aux bulldozers. C'est une victoire historique pour l'écologie, à laquelle nous pourrons nous référer lors de nos prochaines luttes. A Genève, la question du contrôle et du développement de l'aéroport présente bien des analogies avec la situation nantaise. Ouvrage de service public, c'est un établissement autonome qui, à en lire ses projets, n'a comme horizon que lacroissance du nombre de passagers, de vols... et de nuisances. Premier pollueur du canton, il arrose de décibels et de kérosène les habitants de Vernier et Genthod, mais également de nombreuses communes situées dans l'axe de sa piste, il a délibérément fait le choix d'attirer des compagnies low-cost, dont les vols courts-courriers sont particulièrement polluants et... attractifs pour des citadins à qui l'on fait croire qu'il est de bon ton d'aller faire les soldes à Lisbonne ou d'aller tester chaque week-end les boîtes de nuit de Riga ou de Zagreb. Face à ce non-sens économique et écologique, plusieurs acteurs se dressent… (...)

Pascal Décaillet: Cyril Aellen, meilleur élu : amplement mérité !

(...) J’ai la chance de bien connaître Cyril Aellen. L’homme impressionne par son côté direct, franc et loyal, soutenu par la rectitude du regard, la clarté du verbe. Dans l’exercice de l’interview, la réponse est courte, charpentée sur l’essentiel, sans langue de bois, ni fioritures. Cela signifie que notre homme croit à la valeur intrinsèque de l’argument, parie sur l’intelligence du récepteur, sans chercher à l’entourlouper dans d’inutiles circonvolutions. A cet égard, il rappelle un autre député PLR, le philosophe Jean Romain, sans doute aussi un certain Pascal Couchepin, lui-même disciple de Mendès France. Cette mise en valeur, sobre et simple, de la démonstration, constitue un atout majeur de la méthode Aellen. Jamais la moindre attaque personnelle. Jamais d’écart. Juste la précision ciselée du propos. Cyril Aellen est, profondément, un libéral. Au sens de la responsabilité individuelle. Cela m’a maintes fois amené, dans des discussions passionnantes avec lui, à l’affronter sur le rôle de l’Etat (capital à mes yeux, moindre aux siens), l’étendue de ce qui doit être régulé. (...) (TDG)