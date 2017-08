Rien ne peut arrêter Benoît Thévenaz

Le corps de Benoît Thévenaz ne fonctionne qu'à 25%, «20% même, précise-t-il, puisque je ne peux pas bouger les doigts, seulement les releveurs des poignets».

Il doit néanmoins prendre soin de sa musculature tous les jours et continuer à s'entraîner pour éviter d'autres blessures et les dommages collatéraux dus à la paralysie, comme les escarres et les problèmes de circulation. Récit en vidéo. (nxp)