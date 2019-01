Retrouver le plaisir après un abus sexuel

«J’ai été abusée sexuellement dans mon passé. Récemment, j’ai pu avoir un premier rapport sexuel consenti qui s’est bien passé. Pourtant je n’ai pas joui. Pourrais-je avoir un orgasme avec un homme une fois?» Alice, 28 ans

Réponse: Je suis désolé que vous ayez vécu cette épreuve douloureuse. C’est un signe rassurant que vous ayez pu faire une expérience correctrice avec cet homme. Ces relations sont fondamentales pour dépasser un traumatisme sexuel. Elles permettent de construire un sentiment de sécurité et de confiance, ainsi que de modifier la représentation de la sexualité, souvent marquée par l’abus.

Favoriser votre plaisir

Pour différentes raisons, il arrive fréquemment de ne pas parvenir à l’orgasme lors d’un premier rapport sexuel. Premièrement, la capacité orgasmique est le fruit d’une bonne connaissance de soi et donc d’un apprentissage. Il est possible que vous vous connaissiez déjà bien lors d’une sexualité en solo. Pourtant, la sexualité à deux demande d’autres compétences: se sentir à l’aise face au regard de l’autre, s’ajuster à son style sexuel, établir la communication érotique.

Deuxièmement, il existe une différence entre la satisfaction sexuelle d’un homme et celle d’une femme dans les relations hétérosexuelles. Les hommes ont plus fréquemment du plaisir, en particulier en matière d’orgasme. Il ne s’agit pas de différences biologiques, mais de questions d’apprentissages normatifs. Les rapports hétérosexuels tendent à privilégier le plaisir masculin. Il est donc important pour chacun d’apprendre à favoriser des comportements qui incluent le plaisir féminin. Enfin, les expériences sexuelles traumatiques peuvent laisser des traces, en particulier des craintes, qui peuvent inhiber la capacité à se laisser aller à la jouissance. Il est en effet tout à fait normal qu’une certaine vigilance demeure après ce type d’abus. Il faut du temps et de la sécurité pour les dépasser. N’hésitez pas à contacter un spécialiste pour obtenir de l’aide sur ce chemin de la guérison.

NOTRE EXPERT

Cette semaine, envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeuthe de couple, spécialiste en sexologie: nicolas.leuba@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



NUITS FAUVES Les meilleurs compagnons au lit pour les femmes? Ce sont les chiens, affirment des chercheurs du Canisius College de Buffalo, dans l’État de New York. Enfin, compagnons pour dormir, on précise. Dans une récente étude, ils ont en effet comparé la qualité du sommeil selon que ces dames dorment avec un chat, un chien ou un homme. Étonnamment, c’est avec un canidé que les nuits se sont révélées les plus paisibles et réparatrices. On comprend pourquoi: entre les fiestas du matou à 3h du matin et Monsieur sexomniaque en rut à 4h, rien ne vaut un bon Médor qui ronfle.



CONSEILS D’UN PRO Les divorces sont rarement provoqués par un seul gros clash. C’est le constat d’un avocat spécialiste du sujet, interviewé par Vox. En fait, c’est surtout une accumulation de petites crises et négligences, bien souvent vues comme anecdotiques, qui amène au point de rupture.

(Femina)