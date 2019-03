Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Rémi Mogenet: Une nouvelle association d'Occitanie

Mes voyages réguliers en Occitanie m'ont conduit à fonder, avec mes amis Rachel Salter et Bernard Nouhet, une nouvelle association dans le département de l'Aude, appelée Noyau. Au cœur du conte, et consacrée à la promotion de l'art du conte. J'en aime profondément les statuts, qui donnent aux contes et légendes la vertu de construire lapersonnalité, le lien social et les échanges intergénérationnels. Ils expliquent: (...) Jean-Jacques Rousseau n'aimait pas le merveilleux, mais avait conscience que le récit était la voie par laquelle la conscience morale s'éveillait chez l'enfant. (...) Même François de Sales, en recommandant de contempler la Nature et d'y déceler la sagesse divine, en savait plus que Rousseau - lui qui appréciait et conseillait les légendes fabuleuses sur les saints, et parlait, au fond, des vérités religieuses comme Charles Perrault parlait de la morale populaire - en utilisant le conte et son merveilleux (...)

Xavier Comtesse:Le match Rolex/Apple Watch tourne à l’avantage des Californiens

Selon Morgan Stanley, Rolex aurait réalisé en 2018 un chiffre d’affaire de plus de 5 milliards de francs (soit près d’1 million de montres vendues) et selon les analystes de IDC, société américaine d’intelligence économique, Apple Watch aurait été achetée par plus de 15 millions de personnes (pour env. 6 milliards). Ainsi l’Apple Watch « serait » devant Rolex en termes de chiffre d’affaire et de nombre de pièces vendues, c’est ce que Tim Cook affirme à chaque occasion. Les chiffres connus aujourd’hui semblent lui donner raison. Mais le plus curieux dans tout cela, c’est l’extraordinaire résistance de Rolex, qui vient de boucler sa meilleure année. Comment expliquer un tel succès dans un marché de la montre suisse plutôt stable (ou légèrement en progression) ? (...)

Jean-Michel Olivier: Ma mère, ma haine, mon amour

(...) Il faut dire que la fille en question n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Clémentine Autain, militante féministe, politicienne engagée aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est illustrée aussi par quelques déclarations tapageuses et clivantes sur les attentats terroristes en France. Dans son livre, Clémentine Autain montre un autre visage, plus authentique, plus touchant aussi (elle à qui l'on reproche d'être toujours glaçante!) : celui d'une fille abandonnée par une mère artiste qui préférait sa carrière professionnelle à sa vie familiale… (...) Cette hérédité lourde à porter, on la sent à chaque page de Dites-lui que je l'aime qui, de règlement de compte familial, se transforme, au fil du récit, en déclaration d'amour. Car le livre, bien vite, prend la forme d'une manière d'exorcisme : comme si l'auteur devait tuer sa mère encore une fois avant de pouvoir lui parler, et comprendre qui elle fut (Clémentine avait douze ans quand sa mère est morte). (...)

Didier Bonny: « Mon bébé » : formidable Sandrine Kiberlain

Grand Prix au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, « Mon bébé » est directement inspiré de la réaction que la réalisatrice, Lisa Azuelos, a eue au moment où sa fille a décidé d’aller poursuivre ses études au Canada. Et pour que l’inspiration soit totale, c’est sa propre fille, Thaïs Alessandrin, qui incarne à l’écran Jade, la « petite dernière » qui va bientôt partir pour aller étudier à l’étranger. Son frère et sa sœur aînés ayant déjà quitté le cocon familial, Héloïse, la mère divorcée depuis belle lurette et aux relations sans lendemain ou presque, n’a pas d’autre choix que d’affronter cette séparation qui s’annonce. A partir de cette trame on ne peut plus simple, et qui ne réserve guère de surprises en cours de route, Lisa Azuelos réalise pourtant un film au charme certain grâce, d’une part, à un montage habile et fluide entre les scènes qui montrent Jade enfant et celles où elle est devenue une jeune femme et, d’autre part, grâce à Sandrine Kiberlain qui porte le film sur ses épaules. (...) A l'affiche 5 étoiles. « Grâce à Dieu », « Green Book »…

Gorgui Ndoye: Les Musulmans de Suisse dénoncent.

Lors du Rassemblement pacifique, de ce jour, devant les Nations Unies, des représentants des communautés islamiques ont exprimé leur regret et condamné fermement: - Le manque de solidarité de la Confédération suisse qui n'a pas condamné l'ignoble attentat qui a eu lieu en Nouvelle Zélande tuant 50 fidèles dans leur mosquée - La Radio Television Suisse qui peu fait cas du terrorisme anti musulman en Nouvelle Zélande. La Tribune de Genève est aussi égratigné. Enfin, les associations musulmanes demandent la protection de leurs lieux de culte notamment lors de la prière de vendredi après midi qui rassemblent des milliers et des milliers de personnes.(...)

Daniel Warner: Finance imaginative, Acte II

(...) Even if Algeria has been off the media’s radar, there is no doubt that some preparations have gone on for the post-Bouteflika era. The current protests and the president’s worsening health have accelerated the process. But, there has been no obvious roadmap for who will take over. If the lessons of the Arab Spring have been learned within the ruling party and the demonstrators, there will be a peaceful transition. For the last twenty years, Algeria has been an exception in the region. A peaceful, democratic transition would be an exception as well.

Paolo Gilardi: La RFFA et le Père Noël

(...) D'une part, la RFFA se garde bien de faire obligation aux entreprises qui réalisent des bénéfices milliardaires de réinvestir les économies d'impôt réalisées -ne fût-ce qu'une partie- plutôt que de les reverser aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est mon argent, à moi de décider ce que j'en fais, diantre, nous ne sommes pas en Corée du Nord, non? De l'autre, ce sont ces mêmes détenteurs de paquets d'actions qui peuvent, au cas où les dividendes versés n'étaient pas suffisants à leurs yeux, vendre une partie de leurs participations pour en acquérir de plus rentables ailleurs. Parce que, en fin de compte, si on investit du pognon c'est d'abord pour qu'il rapporte, pas pour le fun… Or, le retrait d'un actionnaire (ou d'un groupe d'actionnaires) du capital d'une société peut avoir des conséquences fâcheuses sur l'existence même de telle société, sur son activité, sur les emplois qu'elle peut offrir. Quel est l'administrateur qui se permettrait, en annonçant vouloir réinvestir, de pousser les actionnaires à vendre et ainsi mettre en danger son entreprise? (...)

Pascal Décaillet: Liberté d'expression, pour tous ! (...) Notre liberté d'expression à tous est une liberté citoyenne. Tous y ont droit. Les journalistes, les commentateurs, les éditorialistes, les blogueurs. Et puis, tous les autres. A la vérité, je crois de moins en moins à ce statut spécial, à part, des journalistes, comme s'ils constituaient une corporation à protéger, à l'image d'une espèce en voie d'extinction. Quant à s'auto-proclamer "indispensables à la démocratie", je conteste cet argument : ce qui est indispensable à la démocratie, c'est la liberté d'expression universelle. Pas seulement pour la presse. Mais pour tout humain, sans la moindre exception.

Hélène Richard-Favre: Propagande, la belle affaire!

(...) Organe de propagande, Sputnik, vous le savez, on vous l’a assez martelé pour que vous vous le mettiez en tête! Eh bien voici le compte rendu qu’il livre du procès qui a opposé une universitaire et son éditrice à six plaignants qui l’ont poursuivie pour diffamation. Comme j’étais de la partie -civile- je peux d’autant évaluer la validité et la fiabilité de l’article publié par cet « organe de propagande » d’un pays présidé par un homme au sujet duquel la radio de mon pays s’interroge et interroge, Poutine est-il un dictateur? A un organe qualifié de chaîne publique d’information, on peut faire confiance. Tout autant peut-on accorder tout crédit à nos universités, bien sûr. (...) Lors du procès qui s’est tenu ces 14 et 15 mars derniers au Tribunal de Grande Instance de Paris, il a été dit de la France, qu’elle était « la plus grande démocratie du monde ». On lui souhaite de tout coeur de le rester. (TDG)