Qui a inventé le réveil-matin?

Perçue comme une torture ou comme un déclencheur optimiste, l’alarme matinale est pleinement entrée dans notre quotidien: radio, musique, sirène, lumière, tout est bon pour nous signifier que le jour commence. Et plus personne ne compte sur le chant du coq...

Mais qui a eu donc la brillante idée d’inventer le réveil? D’après la légende, c’est Platon, 400 ans avant notre ère. Pour lutter contre l’endormissement pendant ses nuits de travail, le philosophe développe une horloge hydraulique avec un système d’évaporation qui enclenche un son, à un point donné. Mais cette invention ne dépassera guère le seuil de la porte de l’Athénien. Bien des siècles et essais plus tard, en 1847, le premier brevet pour un réveil mécanique réglable est déposé par un horloger français, Antoine Redier. Vers 1900, une maison américaine, Ansonia, donne à l’objet sa forme archétypique: un cadran rond surmonté d’une cloche et d’un anneau. La marque française Bayard reprend l’idée et y ajoute Mickey ou Blanche-Neige. C’est le début d’une longue série d’engins stridulants sur lesquels on… tape.

Les horlogers suisses ne manquent pas de s’intéresser à l’objet. A l’Exposition nationale de Berne de 1914, le soleurois Eterna présente ainsi la première montre-bracelet avec réveil intégré, innovation brevetée en 1908. Mais l’intensité sonore s’avère trop faible pour être fonctionnelle, car le marteau frappe des timbres à faible résonance. S’inspirant du chant du grillon, la marque neuchâteloise Vulcain sort, en 1947, le modèle Cricket conçu par Robert Ditisheim: cette fois-ci, le marteau heurte un plot fixé sur une membrane, qui entre en résonance et... réveille tout dormeur. Le Cricket séduit jusqu’aux présidents américains, de Truman à Johnson, ce qui lui vaut le titre de «montre des présidents».

Abandonnant le remontage mécanique pour l’automatique, Jaeger-LeCoultre crée en 1956 la Memovox tandis qu’Omega parvient en 1970 à l’ultime amélioration avec la Memomatic automatique et sa sonnerie réglable à la minute. Le changement de siècle ne ternit pas ces succès puisque Vulcain vient de rééditer sa Cricket tout en proposant des modèles basés sur le même système que l’original, et que Jaeger-LeCoultre a réinventé sa Memovox l’an dernier... D’autres horlogers se sont lancés dans la course plus tard: Blancpain, en 2005, et Breguet, en 2011, avec son Réveil du Tsar, une automatique équipée d’un indicateur de réserve de marche de la sonnerie. Aujourd’hui, chez les horlogers, la recherche porte avant tout sur celle de la qualité du son et la précision de l’alarme, y compris en cas de changement de fuseau horaire.

Voyage en matin calme

Mais revenons aux années 1940. C’est à cette époque que naissent les réveils armés d’un récepteur radio. Et que le moment du lever gagne ainsi en douceur. Les premiers appareils sont américains, inventés par James F. Reynolds ou par Paul L. Schroth Sr. – aucun brevet n’ayant été déposé, on ne sait... Volumineux, les radios-réveils se branchent à une prise secteur. L’affichage de l’heure est très vite l’objet d’améliorations, passant du mécanique au numérique. Certains projettent même l’heure au plafond.

Les voyageurs qui ne portent pas de montre-réveil et ne veulent pas déplacer un gros engin électrique, attendront la découverte, dans les années 1970, du mouvement quartz, pour s’équiper d’un petit appareil portatif à pile, comme ceux du japonais Casio. Ses avantages sont multiples: une sonnerie efficace sans être brutale; une lecture de l’heure dans le noir aisée grâce aux aiguilles et chiffres luminescents; une programmation de l’alarme très simple. Seul inconvénient: le tic-tac sonore des secondes.

A partir des années 2000, la tendance est au réveil respectueux du biorythme. L’horloge biologique de la nuit obéissant à des cycles, tout l’enjeu est de repérer la période de sommeil la moins profonde pour que le lever se fasse sans douleur. C’est ce que proposent aujourd’hui de nombreuses applications sur smartphone, bracelet ou oreiller connectés. En enregistrant les mouvements du corps ou la respiration, l’outil détecte, avec une marge de trente minutes en général, le moment le plus adéquat pour rompre le sommeil.

Pour ceux qui se méfient des objets connectés si près de leur cerveau durant toute la nuit il existe d’autres solutions, notamment celle qui promet un réveil naturel en reproduisant l’effet du lever de soleil.

C’est le cas du Somneo de Philips qui augmente la luminosité progressivement, passant du rouge-orange au jaune éclatant. Des sons tirés de la nature (oiseaux, ressac...), ou la radio, complètent le processus. L’objet sert aussi de lampe de chevet et d’aide à l’endormissement en proposant un mode crépusculaire. Au cas où le son et lumière ne suffit pas, on peut ajouter les odeurs! Un jeune lycéen français a, par exemple, conçu le Sensorwake: un réveil «sensoriel» diffusant des arômes de croissant et de café, en plus d’une lumière progressive et de sons musicaux ou radiophoniques.

Et si le café n’était pas qu’un parfum artificiel, mais un vrai liquide chaud et bien dosé au saut du lit? La nouvelle cafetière à percolateur Barisieur propose cela en version luxe et design: le petit noir torréfié est fin prêt, dans sa tasse de verre, juste au moment où se déclenche l’alarme. Imaginé par le jeune designer britannique Joshua Renouf, l’objet est sur le marché depuis la fin de l’année dernière. Les douillets lui disent merci. (Encore!)