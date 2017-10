Profession: PDG et psychopathe

Quelles sont les professions qui comptent le plus de psychopathes? C'est à cette question que tente de répondre l'ouvrage du psychologue Kevin Dutton «The Wisdom of Psychopaths». Trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial et un manque de remords, la psychopathie rend ses sujets insensibles et irresponsables. Pour autant, toutes les personnes atteintes par ce trouble ne sont pas des tueurs en série sanguinaires. (nxp)