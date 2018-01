Pour un parc à la pointe de la Jonction!

Lundi soir, le Forum pointe de la Jonction (FPJ) organise un forum public en présence de MM. Hodgers et Pagani pour discuter du projet de parc à la pointe de la Jonction. Ce forum fait suite à une pétition lancée en 2016 à l’initiative de l’Association pour la reconversion vivante des espaces (ARVe), puis portée par le FPJ (regroupant encore cinq autres associations). Cette pétition, forte de 5500 signatures récoltées en deux mois, revendique la réalisation d’un parc dès le départ des TPG à la fin de l’année 2019 et la mise en place d’une démarche participative avec les acteurs locaux. Cette formidable impulsion a permis de refaire parler du futur de la pointe de la Jonction, et d’obtenir un soutien politique avec deux décisions favorables au Conseil municipal et au Grand Conseil dans le courant de 2017. En parallèle, le FPJ a initié avec les moyens du bord un processus participatif. Cependant, à moins de deux ans du déménagement des TPG, la partie est encore loin d’être gagnée: le terrain appartient encore à l’État. La Ville, en charge de la réalisation, ne dispose d’aucun crédit pour ce projet à ce jour, et les TPG détiennent encore formellement leur droit de superficie.

La partie est encore loin d’être gagnée: le terrain appartient toujours à l’État et les TPG sont superficiaires

Nos magistrats présents lundi soir auront l’occasion de nous informer sur l’avancement de ce dossier, en espérant des nouvelles positives, alors que mardi, un crédit d’étude de 500 000 francs sera redéposé en urgence au Conseil municipal par le parti des Verts, soutenu par les socialistes, le PDC et Ensemble à Gauche pour débloquer cette situation. Nous appelons de nos vœux les conseillers municipaux à prendre la pleine mesure de l’urgence de ce projet et de ne pas utiliser ce parc comme champ de bataille, pour voter sans tarder ce crédit indispensable à l’éclosion de ce magnifique projet!

Outre ces considérations politiques et financières, le Forum de lundi évoquera la forme que pourrait prendre ce parc, avec l’association AIDEC qui présentera les résultats de son enquête participative de 2017.

Notre association, présente à la pointe de la Jonction depuis 2011 avec la buvette culturelle À la Pointe, se rejouit de l’implication exemplaire de la population dans ce projet.

Au cours des sept dernières années passées à la pointe, nous avons eu le temps de rêver de notre parc idéal, dont voici quelques contours: d’abord de l’air et de l’espace. Une grande pelouse, des jardins, des arbres et arbustes redonnant au lieu sa force naturelle. Des chemins, menant le chaland à cette oasis urbaine. Une buvette chaleureuse, associative, rafraîchissant les corps l’été et réchauffant les cœurs l’hiver. Des jeux pour enfants, un coin pour des sports urbains, un pour les sports nautiques… À la fois peu et beaucoup de choses, juste ce qu’il faut d’après nous! Et vous? Comment concevez-vous ce futur espace? Nous vous attendons lundi (18 h 30, Maison de quartier de la Jonction) pour en discuter!

* Membre du comité de l’Association pour la Reconversion Vivante des espaces (ARVe) www.arv-ge.ch

(TDG)