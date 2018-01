Plus personne ne veut être conservateur

Tout change: tel est le soupir de désespoir du conservateur. Pourtant, l’adaptation est la clé de la réussite de l’Homo sapiens. L’humain, sorti de la savane africaine, se métamorphose aujourd’hui en Homo smartphoniensis. Cependant, si le recours à des comportements issus de l’âge de pierre ou de «la nature» (l’instinct demeure) peut encore constituer une stratégie de défense classique, ce mode ne suffit plus. Cela fait également partie du changement.

Qui se qualifie encore de conservateur aujourd’hui? En Europe, ce concept semble tomber dans le discrédit, tout comme l’expression «de droite». La Suisse, où ces deux expressions permettent de mener l’offensive dans le monde politique, fait manifestement figure d’exception.

La plupart des politologues sont d’accord pour dire que les expressions «de droite» et «de gauche» ne permettent plus de définir une position. C’est désormais la même chose pour le terme «conservateur». Ainsi, au grand regret de nombreux membres du parti, la CDU allemande aurait abandonné les valeurs traditionnelles qui constituaient son ADN: le service militaire, le nucléaire, la protection particulière accordée au mariage. C’est pourquoi Alexander Dobrindt, président du groupe national de la CSU au Bundestag, n’exige pas un retour aux bonnes vieilles valeurs mais une «révolution conservatrice».

En Suisse, l’Union démocratique du centre poursuit elle aussi un programme basé sur le changement, car la situation actuelle la dérange: trop d’étrangers, trop d’État, trop d’Europe.

Si conservatisme rime avec démodé, figé dans le passé, rigide, etc., c’est à cause de la culture dominante d’aujourd’hui: l’économie. Celui qui n’avance pas recule. Avancer cependant, c’est abandonner tout ce qui est dépassé, les personnes comme les structures. La théorie économique a de jolis concepts pour décrire cela: la «destruction créatrice» ou la «disruption».

Ce dernier concept est un mot à la mode de nos jours. Dans l’espoir de réduire leurs coûts ou de libérer tout leur potentiel, les entreprises ne cessent de modifier leurs organigrammes, de fusionner et rediviser des départements. Les consultants ne chiffrent pas ou mal ce que les sociétés perdent en faisant cela – l’expérience, le bon climat de travail, la satisfaction professionnelle.

La disruption ne frappe pas que l’économie. Le Brexit, l’initiative «No Billag» ou encore la nouvelle tentative de renverser les bilatérales obéissent au même schéma de pensée: on détruit d’abord ce qui est en place, on ne sait pas et on ne peut pas se faire une idée de ce qui nous attend – mais ça ne peut qu’être mieux.

En Suisse, un pays plutôt conservateur doté d’une psychologie nationale et d’un système de retraite exemplaire basé sur la compensation et la solidarité, l’idéologie de la disruption, présentée sous l’étiquette trompeuse de la «liberté», a davantage dominé le débat que dans les pays voisins. Avec l’argument «Ça nuit à l’économie», on peut amener n’importe quel Suisse à voter contre ses intérêts.

Les libéraux et les conservateurs se différencient également dans leur conception de l’être humain. Les premiers sont convaincus que le marché règle tous les problèmes, alors que les seconds pensent qu’il ne faut pas faire confiance à l’être humain et qu’il doit donc être entouré de règles et d’institutions. L’Homo sapiens est également l’Homo spolians, l’homme pilleur.

Le conservateur voit cette dialectique du progrès, il voit le revers de la croissance, la transformation de l’émancipation en égoïsme. Il voit que le changement climatique provoqué par l’homme va rendre de nombreuses régions de la terre inhabitables. Il voit que les inégalités ont pris des proportions obscènes.

Le conservateur est horrifié par les conséquences d’une libéralisation et d’une dérégulation effrénées. Cependant, son conservatisme n’offre aucune solution. Conserver les choses méritant de l’être dans une dynamique de changement: comment faire alors que les forces destructrices qui se cachent derrière la «libération» sont de plus en plus grandes?

Le conservateur, qui veut protéger ce qui mérite d’être conservé, veut une terre qui devra bientôt nourrir dix milliards de personnes, une existence digne pour ces personnes, une cohabitation fondée sur des règles et des convenances contraignantes dans des États stables – ce conservateur devra peut-être changer lui-même. Devenir radical. «Seul celui qui change reste fidèle à lui-même», chantait Wolf Biermann. Ne plus faire barrage, mais définir des orientations. Ce qui peut se traduire par plus de règles, plus d’État, plus d’internationalité. Précisément tout ce que les politiciens et journalistes se revendiquant «conservateurs» ou «de droite» dans notre pays ne veulent pas. (TDG)