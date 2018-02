Pin-Pon: y a-t-il des limites aux «Air Horn»?

Depuis quelques mois, certains camions de pompiers utilisent, en plus de leurs sirènes habituelles, de puissants klaxons fabriqués à la base pour la navigation fluviale. Comme cette pratique est assez récente et que leurs sons sont vraiment très puissants et agressifs, je souhaiterais savoir s’ils ont été inscrits dans une nouvelle loi fédérale ou cantonale. N’y a-t-il pas des normes sonores pour protéger la population? V. Genève

Effectivement, les klaxons de type «Air Horn» sont des avertisseurs sonores fonctionnant à l’aide d’air comprimé et produisant un son pouvant atteindre une puissance de 150 décibels (dB), voire plus. Une telle puissance correspond plus ou moins au bruit produit par un avion au décollage! On estime qu’à partir de 85 dB, une écoute prolongée peut endommager l’oreille interne…

En Suisse, les sons des klaxons et des avertisseurs à deux sons alternés équipant les véhicules prioritaires sont régis par l’annexe 11 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV).

Cette dernière prescrit que les avertisseurs obligatoires, à savoir les klaxons ordinaires que l’on trouve sur les voitures, doivent avoir une intensité sonore de 87 dB au moins et de 112 dB au maximum. En ce qui concerne les avertisseurs des véhicules d’urgence, leur intensité sonore doit atteindre 100 dB au minimum et 115 dB au maximum. Il est vrai qu’à Genève, certains camions de pompiers sont équipés d’«Air Horn» depuis une vingtaine d’années déjà. Il s’agit des gros véhicules qui contiennent les produits nécessaires aux premières minutes de lutte contre le feu et qui ouvrent le convoi du service du feu. Il va de soi que la puissance du son émis par leurs sirènes et leurs klaxons est strictement contrôlée et ne dépasse pas les limites légales.

Le fait que le son produit par ces klaxons spécifiques vous semble beaucoup plus puissant que ceux des sirènes classiques peut s’expliquer de plusieurs manières. Premièrement, leur son est beaucoup plus grave que celui des sirènes, ce qui donne une impression de puissance. Deuxièmement, ils sont souvent utilisés dans des carrefours, c’est-à-dire dans des endroits qui résonnent.

Enfin, il faut savoir que chaque augmentation de 3 dB équivaut à un doublement de l’intensité sonore! Il sied encore de préciser que les conducteurs de ces gros tonne-pompes ont pour consigne d’utiliser ces avertisseurs sonores avec une certaine modération, surtout si des enfants se trouvent à proximité.xons avec une certaine modération (TDG)