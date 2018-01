Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Pierre Jenni: Les Verts et la mobilité

Sur son blog fermé au commentaires, Matthias Buschbeck fustige la politique du Conseil d'Etat et plus particulièrement celle du ministre en charge de la mobilité, Luc Barthassat. Je ne suis pas un fan de Luc Barthassat et je lui en veux de m'avoir utilisé pour promouvoir ses Etats généraux sans tenir compte d'aucune des remarques que je lui ai faites à l'époque pour défaire les principaux noeuds de la ville. Mais de là à entendre ce plaidoyer pour la politique des Verts qui sont les principaux responsables de la plupart des blocages avec les mandats de Cramer et Künzler qui nous ont infligé 20 ans de leur idéologie intégriste et la paralysie presque totale de la circulation dans notre ville, je ne pouvais pas laisser passer ça. (...)

Vincent Schmid: La laïcité est-elle une idée chrétienne?

(...) L’on invoque volontiers à l’appui de cette thèse la fameuse parole de Jésus « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La réalité est beaucoup plus nuancée. (...) Aurait-on plus de chance avec cette autre parole de Jésus à Ponce Pilate : "Ma royauté n'est pas de ce monde" ? Rien n'est moins sûr. (...) La grande originalité chrétienne est d'avoir aboli la distinction entre pur et impur, licite et illicite, permis et défendu. La relation à Dieu ne passe plus par l'obéissance à une Loi même si la loi est prise au sérieux pour guider la vie personnelle et collective. Quant à l'incarnation, elle aboutit à unifier la totalité du réel. (...) On ne perdra pas de vue enfin qu'au moment de la Révolution française puis en 1905 en France ou 1907 Genève, la confrontation avec les Eglises fut rude et parfois dramatique. Elles n'acceptèrent pas facilement de se faire tordre le bras et reconduire dans leurs sacristies. Elles mirent longtemps à l'accepter. (...)

Anne Cendre: Lettre de Londres

Un ami m’a envoyé une lettre de Londres, partiellement en anglais, pour me démontrer que l’anglais est farci de mots d’origine française, que cela dure depuis l’invasion normande de 1066, et que la langue ne s’en porte pas plus mal. Sous-entendu, je ne devrais pas m’indigner des irruptions de l’anglais en français ! En plus, cela présente l’avantage d’être compris même si on ne connaît pas l’anglais. (...) Au début de l’année on avait prédit un remaniement ministériel substantiel ; il s’est achevé en queue de poisson. Les principaux ministres sont restés à leur poste, dont l’inénarrable Boris Johnson, qui ressemble de plus en plus à Donald Trump, avec sa mèche faux blond et son déni de la réalité. Toujours aux affaires étrangères, il sert probablement de fusible à Theresa May. (...)

André Duval: Priorités au DIP

La campagne électorale pour les élections au Grand Conseil ainsi que pour le Conseil d’Etat est lancée ! Tout n’est pas à blâmer au sein du DIP, mais tout n’est pas rose non plus, loin de là. Je me suis donc « amusé » à établir, en ce qui concerne le primaire, une liste non exhaustive de priorités, qui, me semble-t-il, devrait interpeler la future personne qui sera à la tête de ce Département… Dans le désordre : Enfin se mettre en ordre avec la loi (votée en 2015) et imposer des heures obligatoires d’enseignement aux directeurs d’établissement primaire qui sont encore nombreux à ne pas la respecter. (Les conseillers d’Etat seraient-ils au-dessus des lois ?) (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Du nouveau à Qumran?

Mon ami de Genève Moshé Amsellem vient d’attirer mon attention sur un petit article de la Neue Zürcher Zeitung en date du 22 janvier 2018 et présentant un rapide aperçu des travaux récents de deux biblistes de l’Université de Haïfa, Eshbal Ratson et Jonathan Ben-Dov. Ces deux universitaires ont réussi, après un dur labeur, à reconstituer et à déchiffrer près de neuf cents fragments d’un seul et même document … Il ne resterait donc plus qu’un seul rouleau en attente de déchiffrement par les savants. (...) D’après ce que j’ai pu lire, moi qui ne suis pas spécialiste de cette période bien qu’ayant lu les analyses de M. Dupont-Sommer en France et du professeur Johann Maier en Allemagne, on trouve dans ce rouleau des indication sur le calendrier non lunaire (contrairement à la tradition actuelle) mais aussi des détails sur des célébrations qui ont disparu depuis la rabbinisation du judaïsme. Il s’agit de fêtes saluant les abondantes récoltes des vignes et des oliviers. De fait, le vin et l’huile constituent les deux produits de base assurant une bonne nutrition des populations. Ils constituent les meilleurs bienfaits dont la divinité fait bénéficier une humanité qui respecte ses lois et ses commandements. On trouve aussi dans ce rouleau la copie la plus ancienne du Décalogue. (...)

Edmée Cuttat: "The Post", plaidoyer captivant pour la liberté de la presse.

(...) Parallèlement à ce grand film militant pour le journalisme d’investigation et l’importance cruciale de son indépendance qui emprunte les codes du thriller, Spielberg évoque la place des femmes dans la société. En brossant le portrait de l’une d’elles dont il fait l’éloge. Victime du machisme ambiant et surtout pour être devenue la première directrice d’un grand journal, une entreprise familiale, par défaut, Katharine Graham va pourtant affirmer son pouvoir. Aux côtés de Tom Hanks un rien excessif dans le rôle du rédacteur en chef passionné, exigeant sinon insupportable avec ses subordonnés, intraitable avec le pouvoir et les financiers, Meryl Streep exagère également un poil dans l’extrême douceur pour arriver à ses fins. (...)

Pascal Décaillet: Occasion ratée

La Suisse, à ma connaissance n’est pas le 51ème État américain. Elle ne fait pas, non plus, partie du Royaume-Uni. Ni du Commonwealth. On y parle quatre magnifique langues, surgies de notre Histoire : le français, l’allemand, l’italien, le romanche. C’est dans ces langues que le génie suisse s’exprime. Si vous êtes un personnage officiel de notre pays, vous avez de la chance : vous avez le choix, où que vous soyez en Suisse, entre quatre langues pour prendre la parole. Bref, je n’ai pas aimé du tout entendre notre Président de la Confédération (contre lequel je n’ai rien, loin de là) s’exprimer en anglais dans son discours à Davos. Oh, il le parle fort bien… Si j’avais été à sa place, j’aurais même dit quelques mots en romanche…

Rodolphe Weibel: La chimérique stratégie ferroviaire genevoise

La Confédération a lancé la procédure de consultation publique de son projet pour la prochaine étape de PRODES - PRojet de DEveloppement Stratégiquede l'infrastructure ferroviaire. Cette prochaine étape porte jusqu'en 2035: en principe, elle devrait être réalisée, achevée, en 2035. La Confédération mène l'étude du système des grandes lignes, les canton se concentrant sur le système régional. Le Conseil d'Etat vient de rendre publique sa réponse. En toute logique, il appuye sa position sur une vision à plus long terme que 2035, puisque ce qui doit être réalisé d'ici 2035 sera partie d'un système qui ne sera achevé qu'en 2050. Le Conseil d'Etat présente donc un document intitulé "Stratàégie cantonale "FER 2050", ou aussi "Stratégie ferroviaire 2040-2050". Dans ce document, cette carte, où seul le réseau régional est représenté : (...)

Pascal Gavillet: Les records mathématiques ont-ils encore un sens ?

La nouvelle vous aura sans doute échappés, mais le 26 décembre 2017, un nouveau nombre premier de Mersenne a été découvert et validé par un certain Jonathan Pace, du Tennessee, via le projet GIMPS, qui relie d’innombrables computers – tels ceux sur cette image - à travers le monde. Il s’agirait du cinquantième premier de Mersenne, du moins si l’on émet l’hypothèse que la liste des 49 précédents n’en omet aucun dans l’intervalle. Rappelons en deux lignes qu’un nombre premier de Mersenne (du nom d’un moine français des XVIe et XVIIe siècles) est un nombre de la forme 2n – 1 avec n premier, condition nécessaire mais pas suffisante pour la primalité du nombre. On ignore s’il en existe un nombre infini. Fin décembre, on a donc établi que M77232917, soit 277232917 – 1, était un premier de Mersenne. (...) (TDG)