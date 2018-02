Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Pascal Holenweg: Du sous-sol des abris PC au bocal de l'aéroport...

830 nouvelles places d'hébergement de requérants d'asile vont s'ouvrir ces toutes prochaines années dans le canton de Genève, dans des centres à Lancy, Genève et Thônex avant que quatre foyers soient démolis, et 550 places supplémentaires par la suite à Onex, Vernier et Veyrier. Mais sans la pression exercée par le mouvement de défense des requérants d'asile que Genève stockait dans les abris souterrains de la Protection Civile, où en serait-on, sinon à la poursuite de ce stockage indigne ? (...) Quant au Conseil d'Etat, le même qui se félicitait de ne plus héberger des requérants d'asile en sous-sol, il a proposé au Grand Conseil, qui l'a accepté, un crédit d'investissement, pour la construction d'un centre de stockage des requérants d'asile déboutés et en attente de renvoi. Le centre est situé à quelques mètres des pistes de décollage de l'aéroport de Cointrin. Les requérants qui y seront stockés y seront en fait incarcérés (...)

Marie-France de Meuron: Pourquoi le Conseil Fédéral ne confédérerait-il pas la monde médical ?

Comme nos cantons, nos langues, nos histoires, nos géographies, nos us et coutumes forment une confédération malgré une réelle complexité, pourquoi notre gouvernement ne pourrait-il pas en faire de même en réunissant l’art médical et la techno-science médicale ? Seulement, il faudrait un gouvernement en trois parties comme nous l’avons entre le Conseil Fédéral (CF) et les deux Chambres Fédérales. Or, pour l’instant, nous dépendons d’un Conseil Fédéral qui doit légiférer sur ce qu’il ne gère pas, s’appuyant sur le lobby des assurances et, d’un autre côté, les médecins officiels qui dépendent du TARMED manipulé par Santésuisse. Et le troisième pilier pour équilibrer le tout ? (...) Un grand crash qui a déchiré cette ébauche de 3e pilier médical est la décision du C.F. sous la direction du ministre Pascal Couchepin refusant, en mars 2005 à une étude très sérieuse (PEK) assumée par un organisme national, le Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique, un délai de 3 mois pour achever son oeuvre selon les règles de la science, après des années de travail rigoureux et la participation de beaucoup de scientifiques et de praticiens suisses, soutenus par des experts étrangers. (...)

Jean- Philippe Accart: Trouver ce que l'on ne cherche pas... sur le Net

Ce concept a pour nom sérendipité. La sérendipité n'est pas un concept nouveau, et il a fait (il fait encore) le bonheur de ceux qui fréquentent les bibliothèques ou les librairies : n'est-ce pas un grand bonheur que de trouver ce que l'on ne cherche pas ?... mais qui correspond forcément à une envie, un souhait plus ou moins ancien ou quelque chose d'enfoui. (...) Afin de mieux travailler cette question de "sérendipité virtuelle", Eric Briys, co-fondateur de la société Cyberlibris, pour la vente de bouquets d'ebooks en streaming, et par ailleurs auteur d'un excellent ouvrage aux Editions des Belles Lettres "D'or et d'airain. Penser, cliquer, agir" présente régulièrement sa bibliothèque numérique de la manière la plus originale possible et "réinvente" la sérendipidté, ceci afin de contrecarrer l'hégémonie des moteurs de recherche (...)

Mireille Vallette:Tourisme halal (suite)

Un sujet traité vite fait par un journal belge, avec intervention de l’auteure de ce blog. Alors qu’aucun journaliste suisse n’a jamais trouvé mes coordonnées pour une réaction, voici que la Belgique a réussi ce challenge. Metro est un journal en ligne gratuit. Ce n’était pas pour un article de fond… Le voici. Muzbnb, un ‘airbnb’ à destination des musulmans, fructifie en Suisse (...)

Jean-Noël Cuénod: Lou Casa sublime Barbara

Bien plus qu’un hommage consacré à Barbara, une sensible et intelligente re-création du répertoire de la Dame en Noir. Voilà ce que le groupe Lou Casa est parvenu à nous donner à voir et à ouïr, samedi soir au Café de la Danse dans le Paris du XIe arrondissement, à un jet de pavé de la Bastille. Nul chichi, aucun artifice scénique, pas la moindre paillette, pas de costume qui vous transforme un artiste en portier d’hôtel, tenue sombre et sobre : un piano, un orgue, une guitare basse, des éléments de batterie. Et cette voix… (...) Pour celles et ceux qui sont Parisiens cette semaine, Lou Casa présente encore son spectacle au Café de la Danse (5 Passage Louis-Philippe, Paris XIe) ce mardi à 20 heures. Et puis, le groupe part en tournée dont voici les étapes …

John Goetelen: Tuvalu ne coule plus

J’ai aussi ma « madeleine ». Comme Proust avait la sienne. La mienne est ce parfum de pain grillé qui me rappelle les petits-déjeuners familiaux de mon enfance, avant de partir pour l’école. Ce dimanche matin donc, je savoure mon petit-déjeuner: pain grillé, beurre et confiture. Et café. L’esprit rétro-éclairé par de doux souvenirs, je lis quelques nouvelles sur des sites d’info. Et en particulier celle-ci: l’archipel des Tuvalu ne disparaît pas. Au contraire il s’agrandit. (...) La raison: l’apport de sédiments par les tempêtes et les grosses houles. Cette observation avait déjà été publiée en 2008. Et plus que le réchauffement, les menaces majeures aujourd’hui seraient l’urbanisation et la croissance démographique. (...)

Djemâa Chraïti: Rrom, Gitan, Tsigane, d'une confusion à l'autre Quelle différence entre Rrom, Tsigane et Gitan? Une définition proposée par mon invité et livrée en trois billets distincts, par Marcel Courthiade, professeur à l’Inalco, l’Institut national des langues et civilisations orientales, responsable des études linguistiques Rromani, commissaire à la langue et aux droits linguistiques de l’union Rromani internationale. Même si pour la plupart des Européens il semble possible d'interchanger allégrement les mots "Rroms", "Tsiganes" et "Gitans", ces trois vocables ne recouvrent pas les mêmes réalités dans les faits. Nous reviendrons sur leurs différences qui sont bien plus que des nuances et nous nous contenterons pour le moment de détailler ici l'étymologie et l'Histoire de chacun de ces trois mots. Aujourd'hui l'endonyme "Rrom". RROM : Le mot Rrom (souvent simplifié en Rom) est issu du sanscrit tardif… (...)

Adrien Faure: Entretien avec un anarchiste individualiste

Alexandre Sanches :. L'anarchisme individualiste est-il un anarchisme socialiste ? L’anarchisme individualiste partage beaucoup avec l’anarchisme socialiste, en particulier une culture. Stirner n’était certes pas socialiste, mais avant lui, il y a eu Josiah Warren, qui était un ancien disciple d’Owen. Dans la suite de ces fondateurs bien involontaires, l’individualisme libertaire constitué en mouvement a pu (rarement) revendiquer le socialisme. Ainsi, Benjamin Tucker parlait d’anarchisme socialiste (« anarchistic socialism ») pour décrire son positionnement dans les premiers temps. (...) AF. Quelle est la relation entre marxisme et anarchisme socialiste ? Les relations sont meilleures qu’il y a quelques années… à mon grand regret, oserai-je dire. (...) (TDG)