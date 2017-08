Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Pascal Gavillet: Locarno 2017, trois enthousiasmes à des degrés divers

L'an passé, nous avions espéré que L'Ornithologue de Joao Pedro Rodriguez remporte le Léopard d'or, mais le jury lui avait préféré un film bulgare qu'on ne reverra pas de sitôt. Cette année, le comédien de L'Ornithologue, Paul Hamy, est pourtant à nouveau en compétition, et toujours aussi éclatant, cette fois dans l'inracontable 9 doigts de F.J. Ossang. Entendons-nous: quand je dis inracontable c'est que j'ai la flemme, et surtout (que je n'ai) pas le courage, de me risquer à un exercice aussi périlleux. Images sublimes, narration déroutante, séquences piège et travail sur les codes d'un genre, le film noir. L'envoûtement est au rendez-vous, la stimulation intellectuelle également. Cela suffit largement. (...) Goliath, du Zurichois Dominik Locher, travaille lui aussi, mais sur les corps (...) Passons à la Piazza. Où, même s'il manque un peu de didactisme, j'ai aimé Iceman, qui imagine la destinée possible de celui qu'on surnomma Ötzi…

Xavier Comtesse: Maudet, le candidat propre !

L'histoire politique change. Après les élections successives de Trump en 2016 et de Macron en 2018, le storytelling populaire a rapidement évolué des "laissés-pour-compte" vers le candidat "propre". A ce jeu Trump a bien représenté l'espoir des classes oubliées de la prospérité globale et Macron la "propreté" tant il était novice en politique et les autres embarqués depuis longtemps dans des "affaires". (on est aujourd'hui en Suisse plutôt dans cette deuxième époque dite française qu'américaine). Concernant la course au Conseil fédéral, la question politique est devenue celle des liens réels ou imaginaires entre les candidats déclarés et les lobbyistes ... à ce jeu, Maudet sort grand vainqueur dans l'opinion... sauf qu'il devra être élu par ses "pairs" politiciens des deux chambres... et là, ce n'est pas gagné ... car ils sont eux-mêmes embarqués dans ce genre de relations plus ou moins "saines" … (...)

Lise Wyler: Les vraies urgences

Trop de cohue aux services d'urgences des hôpitaux... Ca on le savait pour l'avoir éprouvé ou en accompagnant un proche. Des heures d'attente, parfois insupportables, des employés surchargés qui, pourtant, accueillent avec attention chaque cas. C'est vrai qu'il ne faudrait pas se ruer à l'hôpital à la moindre douleur ou quand le nez coule... Mais derrière tous ces cas, il y a des "patients latents" qui, si ils ne souffrent pas vraiment, sont angoissés. Le week-end,les médecins traitants et les généralistes en particulier ferment boutique et c'est bien normal. (...) On envisage un centre de triage pour détecter les vraies urgences de celles moins.... plus... Bref, on va peser votre ressenti pour affiner le diagnostic. C'est très bien, c'est une mesure capable de réduire les files d'attente et de soulager peut-être les médecins et le personnel urgentistes. Mais une autre recommandation,totalement absurde, celle-là préconise, qu'il faut d'abord passer par le généraliste afin qu'il vous délivre le sésame qui vous ouvrira la porte des urgences! C'est bien parce qu'il n'est pas disponible que vous avez recours à ce service. Alors, où est l'erreur?

Bernard Comoli: La Guyane célèbre la Journée internationale des peuples autochtones

En décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de célébrer, le 9 août de chaque année, une Journée internationale des peuples autochtones. Pour la septième fois, la Collectivité Territoriale de Guyane – CTG a organisé plusieurs manifestations, sur plusieurs sites pour marquer cette journée qui, cette année, se déroule dans un contexte particulier. Ce printemps, la Guyane a été marquée par un mouvement social d'ampleur historique. Les Amérindiens, réunis dans un "Collectif des autochtones de Guyane", ont fait valoir leurs revendications (1) touchant différents domaines : santé, éducation, droits culturels, territoriaux. Ils demandent en particulier que le gouvernement français ratifie la Convention 169 de l'OIT. Mais la mise en œuvre de l'accord du 2 avril 2017 concernant les communautés amérindiennes et bushiningue (2) souffre de lacunes que dénoncent les intéressés. Cela a conduit l'Organisation des Nations Amérindiennes de Guyane, l'ONAG (3) à boycotter, cette année, les manifestations organisées par la CTG.

François Baudraz: Agression, rue de Vermont

Je rentre dans mon garage à 20h15 pour charger mon vélo électrique. Depuis plusieurs jours, il y a une série de toxicos qui se piquent au fond du garage, à n’importe quelle heure. J'ai juste dit qu’il y avait des centres pour ça - Quai 9 - et qu’on en avait marre de les voir traîner ici. Un monsieur blanc, très costaud, m’a foncé dessus, j’ai couru, en criant au secours plusieurs fois, très fort, il ma fait tomber, une fois par terre ma rué de coups de poings très violent. J'ai appelé la police, il son venu, mais trop tard. Pendant l’agression il m’a arraché ma sacoche et est partis avec. Je suis allé à la permanence de Vermont où un super médecin m’a posé deux points de suture plein de sang, arcade sourcilière. J'ai déposé plainte à la Police, et à la fondation des parkings. J'attend la suite. Mon œil aujourd'hui, et avec une dent cassée, et le traumatisme. (TDG)