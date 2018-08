Paloma Mello et Alyssa Thöni, un duo qui fait des vagues

Il est bien difficile de s’imaginer combien de jeunes dans nos clubs s’adonnent chaque jour corps et âme à leur sport, dans l’ombre, loin le plus souvent de l’attention médiatique, avec une volonté qui ne peut que forcer l’admiration. Autant donc profiter, lorsque l’occasion se présente, de les mettre en lumière. Ainsi Paloma Mello et Alyssa Thöni, deux jeunes nageuses des Dauphins Synchro Vernier qui se sont illustrées cet été – chez les juniors – à l’échelon international, au niveau européen et mondial.

Paloma (17 ans) et Alyssa (18 ans) ont décidé en novembre dernier de s’associer pour former un duo, l’une des trois disciplines de la natation artistique (la «synchro» n’est plus!). Décision pas loin d’être un peu folle, l’aînée étant une Zurichoise obligée dès lors de venir s’entraîner à Genève trois ou quatre fois par semaine! Le succès fut néanmoins immédiat, les deux jeunes filles enlevant dès avril le titre national juniors et la Swiss Youth Competition, pour se retrouver qualifiées à la fois pour les Européens en Finlande à la fin de juin et les Mondiaux de Budapest en juillet.

Très complémentaires

«On se connaît depuis longtemps, on avait envie de le faire. C’était le bon moment. Et on a vu dès le premier entraînement que ça marchait», soulignent en chœur les élèves de Delphine Berenguer à la piscine du Lignon. Neuvièmes à la fois en libre et en duo technique, les Suissesses ont souffert aux Européens de l’indisposition (bronchite) d’Alyssa. En Hongrie, si elles ont manqué d’un rien l’accession à la finale, elles ont réussi, avec deux 13es rangs et un total de 80,36 points en free, des performances jamais réalisées par des athlètes suisses à ce niveau. De quoi ravir les deux jeunes filles.

«Elles sont très complémentaires, ça a fonctionné vraiment très rapidement. On peut compter sur elles pour le futur, le potentiel est bien présent», relève leur coach, tout en soulignant que les deux naïades consacrent 23 à 25 heures hebdomadaires à l’entraînement, dont 8 à 10 h pour la préparation physique. «Elles se dédient à leur sport, la motivation est là. Alyssa est très déterminée, c’est une battante, une perfectionniste. Paloma est plus réservée, mais focalisée sur l’objectif à atteindre. Elle s’exprime dans l’eau», dit encore la Française.

Si elles soulignent la «compétence» et l’engagement de leur entraîneuse – «Elle donne tout pour la synchro» – Paloma et Alyssa relèvent également l’importance des stages suivis avec le coach national Tania Rudkovska: «C’est trop bien avec elle! On a fait des progrès énormes depuis le début de l’année. Elle a de très bonnes méthodes de travail», estiment-elles. De quoi permettre au duo, apprécié pour «sa puissance, la hauteur de ses figures et sa présence dans l’eau qui impressionne les juges», selon le site de Swiss Swimming, de travailler à l’amélioration de ses éléments techniques.

Paris 2024 dans le viseur

Alyssa – qui s’exprime parfaitement en français, sans le moindre accent – étant désormais en âge élite, elles passeront la saison prochaine chez les «grandes», où d’autres paires revendiqueront les sélections internationales. Le duo verniolan évoluera dans les World Series et Paloma visera les Européens juniors en solo, un objectif par contre difficile à réaliser pour Alyssa en élite. Et elles rêvent déjà de prendre part aux Jeux olympiques de Paris en 2024…

(TDG)