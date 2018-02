On se bat et on meurt à la rue des Chaudronniers

La rue des Chaudronniers descend en pente douce vers la place du Bourg-de-Four. Aujourd’hui, elle est parcourue quotidiennement par les professionnels de la justice, les écoliers, les collégiens et les habitués des nombreux estaminets des alentours. Un coin de la Vieille-Ville diablement sympathique, qui doit son nom aux fabricants de chaudrons et autres ustensiles qui l’animaient naguère. On les appelait aussi les peyrolliers, un vieux mot qu’un antiquaire avait repris pour sa boutique du 14, rue des Chaudronniers.

Cette rue que l’on croyait connaître réserve quelques surprises à l’explorateur du passé. Du XIVe au XVIe siècle, une porte la fermait du côté de la promenade de Saint-Antoine. On l’appelait la porte de Bellerue, cette «belle rue» étant celle des Chaudronniers. Plus tard, la porte médiévale fut abattue, mais la maison qui se trouvait derrière, et dont une partie formait un passage couvert, fut conservée. C’est elle que l’on voit sur deux des trois documents que nous reproduisons ci-contre.

Genève entre deux révolutions

Sur la représentation en couleurs du «conflit nocturne du 13 au 14 février 1843», des soldats dos au passage couvert sont en train de tirer sur d’autres hommes en armes, venus de la place du Bourg-de-Four. À gauche de l’image, des corps gisent sur le sol. Ceux des premières victimes d’un affrontement entre des insurgés de Saint-Gervais et le bras armé de l’État. Six morts et une vingtaine de blessés, voilà le bilan de cette nuit tragique.

En 1843, Genève vivait entre deux révolutions. Celle de 1841, qui avait ébranlé le régime conservateur de 1814, et celle de 1846, qui ferait triompher les idéaux radicaux. La première n’avait pas répondu entièrement aux attentes du peuple genevois, même si le suffrage universel masculin était désormais acquis. Le Conseil d’État, élu par le Grand Conseil, était resté conservateur. Le 13 février 1843, ce gouvernement des syndics (ancien nom des conseillers d’État) avait voté des lois qui faisaient craindre à l’opposition une restriction des libertés. Le vote eut lieu l’après-midi du 13 février dans l’Hôtel de Ville, sous bonne garde, pendant qu’une foule hostile envahissait la promenade de la Treille. Inquiet, le gouvernement fit battre le tambour et sonner le tocsin, alarmant les gens de Saint-Gervais, qui se dépêchèrent d’isoler leur faubourg en élevant des barricades sur les ponts de l’Île et des Bergues. Certains d’entre eux profitèrent de la nuit pour gagner la Rive gauche à la recherche de munitions.

Il n’y eut aucune poursuite

Chassés de Rive par la milice, les insurgés remontèrent la rue Verdaine, dans l’espoir de sortir par le passage couvert de la rue des Chaudronniers. La force armée les attendait là, soupçonnant qu’ils convoitaient la poudrière de l’Observatoire. Des coups de feu furent échangés et plusieurs hommes y laissèrent la vie. Qui avait tiré le premier? La responsabilité de ce bilan allait faire débat dans la République. La question ne fut pas tranchée, car le Grand Conseil vota, dès le 15 février, un décret d’amnistie destiné à calmer les esprits. Les insurgés ayant accepté de faire disparaître les barricades qu’ils avaient édifiées, il n’y eut aucune poursuite.

Le conflit nocturne du 13 au 14 février servit de prélude à la révolution radicale du 7 octobre 1846. Ce jour-là serait le bon pour James Fazy et ses partisans. Favorisés dans leur action par le refus du gouvernement de condamner la dissidence des cantons réactionnaires et catholiques appelée Sonderbund, les radicaux eurent tôt fait de balayer le régime des syndics de l’ancienne République. (TDG)