Olivier Perroux: Translac, fêtes de Genève, la valeur de l'argent

Les économistes qui scrutent notre monde s’interrogent. L’endettement des ménages américains a atteint cet été un niveau supérieur à 2007, soit avant la crise des subprimes. Avec une grande question: faut-il s’en inquiéter? Si nous ne vivions pas dans une société droguée à la croissance à crédit, cette question paraîtrait incongrue. En Suisse et à Genève aussi, on pourrait se poser plusieurs questions sur la valeur de l’argent. Depuis que Genève Tourisme est dirigée par un business man, la fondation a réussit le tour de force de faire passer un message financier à coup de matraquage: les fêtes de Genève ne coûtent rien aux contribuables. Diantre, ici on rase gratis à plus de 4 millions. C’est naturellement faux… (...) L’affirmation que la traversée sera gratuite, mise en perpective des millions pour l’étudier, mérite quelques lignes. S’il est un lieu où les études fleurissent, c’est bien l’université. Celle de Genève, qui vient de découvrir son classement international à la sauce chinoise, est même réputée et internationalement reconnue. Selon la manière de calculer, ce serait même la meilleure du pays. Rapporté aux budgets de recherche en sciences humaines, 6 millions représentent une jolie somme…. (...)

Hani Ramadan: Suprémacisme blanc, néo-nazisme, sionisme

(...) Qui parmi nous n'a pas été choqué par les images de ce véhicule avançant, puis reculant dans sa folie furieuse ? Les ingrédients du suprémacisme blanc comme du néo-nazisme sont les suivants : La prétention de défendre une identité nationale sur des critères particuliers de couleur de peau, de race ou d'ascendance pure et supéreure. La conviction qu'il faut se débarrasser de ce qui n'entre pas dans ce moule… (...) Pourquoi le suprémaciste blanc est-il si odieux, pourquoi son action meurtrière soulève-t-elle un tollé international, et pourquoi le colon sioniste demeure-t-il protégé, alors que le fond idéologique est finalement le même… (...) Pourquoi donc la colère ici, l'indifférence là ?

Sylvie Neidinger: Macron de Gaulle et le journaliste

De Gaulle (à qui Macron se compare ...) avait réglé le problème des vacances en se retirant à la Boisserie. Le fort de Brégançon avait été acheté par la République pour ceci également. Macron choisit une ville ....habitée dans une ville de 1 M d'habitants. Dont il a d'ailleurs fait scandaleusement évacuer les passants pour se promener (au Belvédère) Il y refuse la presse pourtant en totale légitimité de le suivre car le personnage est en mode séquence com' publique et non en mode vacances privées… Sa plainte? Un abus de pouvoir caractérisé pour un motif non conforme. Car le combat judiciaire n'est pas à armes égales, le président étant protégé par une immunité. (...)

Pascal Gavillet: "Une vie violente", un film de chair et de mort

La dictature du sujet. D'un film, on dit volontiers qu'il s'agit d'un film sur. On parle moins volontiers de film avec, ou de film à propos. C'est que le cinéma, comme souvent la littérature, est un art du sujet, de la dissertation, voire, dans ses mauvais jours, de la démonstration. Le miracle avec un film comme Une vie violente, c'est qu'il aurait tout pour être un film sur, en l'occurrence l'indépendantisme corse. Mais qu'il ne l'est jamais, pas un seul instant. De Thierry de Peretti, on avait vu, peu nombreux, Les Apaches, premier long-métrage projeté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2013. Cette année, c'est à la Semaine de la Critique qu'Une vie violente a trouvé matière à sélection. Dans l'un et l'autre circule une sorte de courant énergétique entre tous les personnages, qui forment comme des blocs sur lesquels s'articule la fiction. (...) Une vie violente, film incarné dans sa désincarnation, film qui se consume comme une cigarette oubliée et qui marque la chair de tous ceux qui en traversent le champ. A ne pas rater. En ce moment aux Cinémas du Grütli.

Mireille Vallette: La condition de dhimmis dans le monde arabe

Les juifs ont subi la dhimmitude durant des siècles. Payer un impôt spécial n'était qu'un aspect de leur condition. De nombreuses humiliations s'y ajoutaient. Encore un peu d'histoire. En quoi consistait le statut de dhimmi? Éclairage (republié) en trois parties qui traite de la situation des juifs dans les pays arabes sur laquelle on dispose d’une abondante littérature. La dhimmitude, ce n’est pas l’antisémitisme, les pogroms et les massacres, comme en Europe. C’est la conviction que l’islam, religion supérieure, doit mépriser toutes les autres. (...) Durant des siècles, les dhimmis ont vécu sous le règne de la peur. Une peur qui n’a, en Égypte, jamais quitté les coptes et a gagné à aujourd’hui les chrétiens de nombreux pays musulmans. Les juifs, eux, ont déjà été «épurés».

Jean-S. Gowrié: Syrie : le silence "assourdissant" de la RTS

Dans un précédent billet, je me suis "amusé" à établir une statistique concernant le "traitement" par la RTS de la bataille de Moussoul et de celle d'Alep (qui se déroulaient au même moment). Résultat : pratiquement rien sur Mossoul et...36 sujets sur Alep. Normal : à Mossoul, ce sont les gentils de la "coalition" internationale qui "luttent" contre l'EI alors qu'à Alep, ce sont les méchants Russes et leurs "alliés" Syriens et Iraniens qui massacrent la… rébellion. Bien sûr. Bien sûr. La bataille de Mossoul est terminée, tout comme celle d'Alep. (...) Je me suis de nouveau "amusé" à faire quelques recherches sur le site RTS.CH en tapant, cette fois-ci : "Raqqa" (puisqu'une bataille, menée par la "coalition" s'y déroulerait en ce moment) et là...8 sujets, en tout et pour tout et ce, depuis le 8 février 2017. (...) La RTS attendra le prochain "gazage" (par les troupes du méchant Assad) des populations "civiles" d'un village perdu quelque part en Syrie (avec des mises en scène bien étudiées) pour lancer une nouvelle salve de "reportages" éclairants...

Charly Schwarz: Des emplois par milliers...

L’abandon des énergies fossiles exigera une reconfiguration totale de l’infrastructure économique ce qui va créer des milliers d’emplois et d’innombrables biens et de nouveaux services. Ces nouveaux employés de pointe devront être qualifiés dans les technologies des énergies renouvelables, la construction verte, l’informatique embarquée, les nanotechnologies, la chimie durable, la gestion des réseaux électriques numériques, les transports électriques hybrides, sans oublier le développement des piles à combustible, ainsi que des centaines d’autres domaines techniques. (...)

Micheline Pace: Le 12e Festival cinémas d'Afrique

"Le 12e Festival cinémas d'Afrique - Lausanne s'ouvre jeudi 17 août à 20h30 avec la projection du film WALLAY de Berni Goldblat, cinéaste helvético-burkinabé récemment applaudi au Festival de Cannes. Ce film sur la richesse du métissage a fait le tour du monde des festivals et séduit par sa fraîcheur et son universalité. Une belle soirée d'ouverture en perspective en présence des invités en provenance d'Afrique ainsi que des autorités. Durant quatre jours le Festival fêtera la richesse et la diversité des cultures africaines au coeur de l’été lausannois. (...)

Hélène Richard-Favre: Arabie saoudite, Princes rebelles, s’abstenir!

(...) Amnesty International, jamais en reste pour signaler autant de mauvais traitements réservés à tel ou tel citoyen de pays dont il est rappelé comment ils sont gouvernés sinon tenus de main de fer, va-t-elle se mobiliser et dénoncer cette situation? On le lui souhaite, ne serait-ce que pour honorer la dignité humaine dont elle semble souvent vouloir se réclamer du respect! Sinon, peut-être qu’autant de collectifs et autres associations toujours sur la brèche pour dénoncer tel ou tel abus commis dans autant de pays présidés par des dictateurs se mobiliseront-ils pour appeler la justice à faire son travail? (TDG)