Olivier Emery: Et si le héros du match était Karius ?

Certes, pour des boulettes s'en étaient deux belles. Inhabituelles dans le cadre d'une finale européenne opposant forcément les meilleures équipes de football du moment. Alors comment Karius, le malheureux gardien fossoyeur des espoirs de victoire de son équipe, pourrait-il endosser l'habit d'un héros ? e jeune homme de tout juste 24 ans a eu le remarquable courage d'aller, tout seul, se présenter à la fin du match devant les dizaines de milliers de supporters; les yeux brouillé de larmes et la face dévastée levée vers le peuple rouge profondément déçu, il a par geste demandé pardon aux fans. Quelle classe! Quelle dignité! Alors qu'un consultant sévère et grincheux de la RTS glosait au sujet de l'infortuné footballeur, ce jeune homme nous donnait une émouvante leçon d'humilité et de vraie bravoure. Si j'étais le père de Karius, je serais immensément fier de lui.

André Duval: Une note de comportement à l’école

L’espace d’un instant je voudrais être une mouche… afin de me faufiler dans la salle et pouvoir assister au tout prochain débat que la commission de l’enseignement est appelée à tenir, débat qui ne manquera pas d’être « animé ». J’entends déjà certains députés s’égosiller et monter au créneau lorsqu’on leur présentera le projet de loi PL 12141 . Bien que la réintroduction d’une note de comportement à l’école primaire et au cycle d’orientation ne relève que du simple bon sens, j’en connais qui ne manqueront pas de crier à la soi-disant inutilité de cette note. Je me demande d’ailleurs comment ce projet est perçu par Madame Anne Emery Torracinta, présidente de feu le DIP. Gageons qu’elle n’y adhère pas vraiment. En a –t-elle cure, j’ai maintenant des doutes certains quant à sa capacité à remplir son rôle au sein du pouvoir exécutif, à savoir faire respecter la loi. (...)

Pascal Décaillet: Mort d'un génie Pierre Bellemare, une très grande voix de la radio. Il avait la tessiture. Il avait le rythme. Il avait les silences. Il avait les ruptures de tempo, pour briser la monotonie. Il parlait droit devant lui, penché en avant, plongé dans le cœur vivant du micro. Il parlait, on l'écoutait. Il parlait, on le comprenait. Il parlait, il nous atteignait. Par sa voix, par le seul miracle des syllabes, il racontait, évoquait, restituait. C'est cela, un homme de radio. C'était cela, Pierre Bellemare.

Didier Bonny: Très chers médicaments

J’ai franchi le pas. Pour la première fois, je suis allé avec mon ordonnance en France voisine. La différence de prix est tellement énorme que cela vaut la peine de prendre le « risque » de ne pas se faire rembourser par son assurance au cas où la franchise, surtout quand elle est élevée, serait dépassée au cours de l’année. La preuve? Ou plutôt les preuves? 90 pilules pour lutter contre le rhume des foins: - En Suisse, 52 francs 10 auxquels il faut ajouter les 7 francs et des poussières de taxes en pharmacie. - En France, 11 euros 40, soit presque 5 fois moins cher! Un spray nasal contre les allergies: - En Suisse, 42 francs 10. - En France, 6 euros et 72 centimes, soit presque 6 fois moins cher! Qui dit mieux ou pire, suivant le point de vue? (...)

Jean-Marc Genet: Les Psaumes, poésie, chant et étude

Attendue depuis longtemps, la traduction française du second volume de l’étude du livre des Psaumes de Derek Kidner vient de paraître ! Sous le titre Psaumes 73 à 150, l’auteur, pasteur anglican décédé en 2008, spécialiste de l’Ancien Testament auquel il a consacré d’excellents ouvrages, nous livre une étude de haute tenue. Pour nombre de croyants au cours de l’histoire, les Psaumes, médités, priés, chantés, ont été source d’inspiration et d’encouragement, tant ils expriment l’intimité de l’âme humaine, les angoisses, le sentiment d’encerclement, les luttes contre les adversités de l’existence, mais aussi la reconnaissance et la confiance quand le regard se détourne des profondeurs pour s’élever vers Dieu. J’ai passé des heures devant les pages – soulignées, surlignées, annotées – du premier volume. (...) Tout au long de ses deux ouvrages, Derek Kidner introduit le lecteur à la poésie hébraïque. (...)

Burt Hahn: Les cartes postales du BAHAUS

Certaines cartes postales anciennes de collection, parvenues au top de la sphère cartophile, sont à compter sur les doigts de la main. Il en existe, mais sont introuvables comme le trésor d’Ali-Baba. Peu d’afficionados savent peu ou prou sur leur existence et sur leur importance. C’est comme si personne ne les recherchait ou n’en voulait pas. Elles sont groupées en une série ayant pour nom : « la série des 20 cartes postales illustrées du BAHAUS ». Au cours de ces dernières décennies, et en raison de leur extrême rareté, elles représentèrent le fleuron de la cartophilie et furent activement recherchées. Que sont-elles, que représentent-elles ces cartes ? (...) e BAHAUS (littéralement, maison du bâtiment) est une école d’architecture fondée en 1919 à Weimar par l’architecte allemand Walter Gropius, celui-là même qui participa à la construction de certains gratte-ciel de New-York, conjointement avec son confrère Mies Van der rohe. Sa théorie architecturale concourrait à une « tabula rasa » du passé ; en particulier, la suppression de tout artifice ornemental extérieur et une simplification frisant un style quasi monastique de l’intérieur. Simplicité, fonctionnalité, économie constituèrent les maîtres mots de son paradigme architectural.

Mireille Vallette. La terreur des coupeurs de tête fait le lit des coupeurs de langue

(...) Dans l’Union européenne, un vaste mouvement de refonte des manuels scolaires et universitaires est en cours, avec pour but de rendre l’islam aimable. «La stratégie de l’intimidation», un livre de 500 pages copieusement documenté, ne verse pas dans l’anecdote. Son auteur, Alexandre Del Valle, illustre les conséquences paradoxales du terrorisme: l’islamisation de l’Occident. La seule civilisation qui respecte et incarne un vrai pluralisme démocratique est censée s’adapter à l’islam, alors que les pays qui s’en inspirent sont liberticides. L’islamisme radical et sa théologie guerrière ne sont pas remis en question depuis le Xe siècle. (...) Sur le terrain, les lobbiess mondiaux de l’islamisme infiltrent, manipulent et noyautent: Frères musulmans, Conseil européen pour la fatwa et la recherche, wahhabisme, Tabligh, Diyanet, etc. qui contrôlent des centaines de mosquées en Europe et aux Etats-Unis. Ces mouvements se rejoignent sur un «programme commun»: multiplication des lieux de culte, demande de jours fériés musulmans, droit de prier pendant les heures de travail, introduction de l’enseignement religieux islamique dans le cadre de l’enseignement publique et d’écoles privées, généralisation des aumôneries et lieux de prière islamique dans les lieux publics, davantage d’imams dans les prisons, dispenses à l’école pour les filles, droit au port du voile des fillettes, faveurs durant le ramadan, etc. Refuser ces exigences est assimilé à de l’intolérance, voire à la haine des musulmans. Ils déguisent leurs revendications séparatistes en doléances progressistes et multiculturalistes… A vos agendas! Le vendredi 28 septembre, Alexandre Del Valle sera à Genève pour une conférence à l’invitation de l’Association suisse vigilance islam. (TDG)