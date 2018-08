Nous avons tous des richesses à partager

Quand on vit à Genève, l’Assomption, on n’y pense généralement que lorsque, ayant décidé de faire des courses en France, on se retrouve face à un magasin fermé. Il faut dire que, lois d’Antoine Carteret obligent, les fêtes religieuses, mêmes fériées, n’ont pas de réel impact sur notre vie.

Nous ne pouvons être pleinement humains que dans la rencontre et la complémentarité

Dans le contexte actuel, nous sommes souvent tentés de nous concentrer sur ce que nous partageons. Alors, parler de l’Assomption, c’est prendre un risque. Après tout, Genève n’est-elle pas la «Rome Protestante»? Et pourtant…

Si Marie monte directement au Ciel au terme de sa vie (comprenez: elle accède au Paradis sans attendre la fin des temps et sans passer par le Jugement Dernier), c’est parce qu’elle n’a jamais péché.

L’être humain a été créé pour la relation. Dieu crée l’homme et s’exclame: «Il n’est pas bon que l’homme soit seul.» (Genèse 2, 18.) Il ne s’agit pas uniquement de mariage. De manière générale, l’être humain a besoin d’un vis-à-vis pour être heureux. Dieu aurait pu choisir de ne créer qu’un seul modèle d’être humain (qu’est-ce que ça aurait été plus facile!), mais il crée l’homme et la femme. Nous ne serons donc jamais le tout de l’humanité sans l’autre et nous ne pouvons être pleinement humains que dans la rencontre et la complémentarité.

Oui, mais voilà, tout ne fonctionne pas comme prévu et l’être humain est continuellement tenté de se replier sur lui-même dans la peur de perdre quelque chose. C’est ça le péché, le repli sur soi, l’enfermement, la peur.

Quand on dit que Marie est sans péché, on ne dit pas qu’elle n’a jamais mangé toute une boîte de chocolats (si tant est qu’il y en avait en Palestine à cette époque-là). Ce que l’on dit, c’est qu’elle a pleinement vécu ce pour quoi elle avait été créée, et qu’elle s’est pleinement donné, sans aucun calcul.

Quand l’ange Gabriel lui annonce qu’elle sera la mère du Sauveur, elle ne dit pas: «Oui, mais…» Elle accepte, sans concession.

Fêter l’Assomption, c’est fêter cette femme qui, à aucun moment de sa vie, n’a laissé parler la peur.

Fêter l’Assomption, c’est être invité à sortir de soi pour vivre pleinement notre humanité, dans la rencontre de l’autre. Pour Monseigneur Pierre Claverie (évêque en Algérie dans les années 90), cette rencontre n’est possible que si je tiens compte et que j’aime la différence de l’autre. C’est seulement lorsque nous avons apprivoisé nos différences que nous pouvons nous rejoindre sur un terrain vraiment commun. Fêter l’Assomption, c’est donc être convaincu que la vie ne vaut d’être vécue que dans la complémentarité et que nous avons tous des richesses à partager, qui peuvent changer la vie de ceux que nous rencontrons. (TDG)