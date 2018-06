Mireille Vallette: Fernand Melgar et les apostats

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

(...) Fernand Melgar s’est engagé pour la cause des migrants, il a réalisé des films pour s’insurger contre leur expulsion de Suisse. Il s’est même avéré plus tard que certains des protagonistes de ses films étaient des dealers. Ainsi, après avoir montré patte blanche, Melgar a le droit de parler, ou plutôt le droit de parler devant la presse, car en ce qui concerne son cercle relationnel, il nous dit dans «Le Matin Dimanche» avoir perdu la moitié de ses amis pour cette simple prise de position. Des amitiés qui soit dit en passant, nous font penser plutôt aux alliances de circonstance au sein d’une secte, et où le dissident est excommunié dès qu’il dévie un tant soit peu de la ligne. Les prises de position de Fernand Melgar ont été publiées dans toute la presse, il a été reçu à la radio, à la télévision. Les mêmes prises de position murmurées par vous ou moi provoqueraient des réponses inquiètes du genre «Rassure-moi, tu ne serais pas en train de virer UDC tout de même? » ou bien «Fais attention, tu risques de faire le lit de l’extrême droite. » Effectivement, vous et moi n’avons pas le CV de Melgar. Mais si pour avoir le droit de s’inquiéter du fait qu’il est possible de dealer impunément au vu et au su de tout le monde en Suisse, il faut auparavant avoir consacré sa vie professionnelle à la défense des migrants et accepter de perdre en une semaine la moitié de ses «amis», la réponse politique aux problèmes qui se posent à notre société risque d’avoir du mal à venir. (...)

Laurence Fehlmann Rielle: L’alibi de la prévention et les jeux d’argent

Parmi les opposants à la loi sur les jeux d'argent, on trouve des jeunes de presque tous les partis qui s'insurgent contre le manque de prévention et la prétendue censure d'internet au nom d'une liberté qui voudrait que la toile soit totalement dérégulée. Rappelons que dans la loi, il est question de bloquer l'accès aux jeux en ligne qui ne sont pas liés à un casino basé en Suisse.Tout d'abord, s'agissant de la prévention, je peux souscrire aux arguments de certains opposants qui déplorent que le parlement ait refusé une commission d'experts indépendants qui aurait suivi l'évolution des jeux notamment en ligne ou sur le manque de financement additionnel pour les mesures de prévention à destination des cantons, amendements que j'ai moi-même défendus en commission et en plénum. Je relève cependant que personne parmi les opposants actuels à la loi ne s'est mobilisé auprès des parlementaires des partis bourgeois pour leur faire entendre raison. Il est un peu facile maintenant de prendre la prévention comme alibi pour un référendum… (...)

Le groumeur genevois: L'éclipse du Matin

(...) Pauvres lecteurs que nous sommes. Où va-t-on trouver les grands reportages sur les habitudes sexuelles des Romands, la pose d'une bague sur l'estomac de Brélaz, le prix Congourt de Christian Constantin et le traitement des chats ayant attrapé une chtouille carabinée? Pire, la catastrophe est d'ailleurs annoncée, qu'est-ce ki va nous rester si même la Julie prédit de jouer les relations incestueuses avec le grand canard du Gros-de-Vaud et devenir, si l'on en croit les oracles (ô désespoir), le Wèlche-blic . (...) De bleu, de bleu...! Cela me rappelle un article q'une chercheuse américaine avait pondu il y a quelques mois à propos des journaux d'outre-grande-gouille, provocante, visionnaire elle titrait: Si vous aimez les canards, laissez-les mourir dans leur forme actuelle, demain ils ne seront plus que numériques. J'avais, comme tant d'autres, détesté son article. (..)

Rémi Mogenet: David Lynch et les Woodsmen

Pour finir cette série d'articles inspirés par Twin Peaks: The Return (2017), je voudrais revenir sur les Woodsmen, étranges démons terrestres aidant les mauvais esprits plus puissants venus d'ailleurs. (...) Il existe un précédent impressionnant, dans un autre film: un être peint en noir, statue animée, descendant de son socle et figurant comme un démon fatal: il est dans Meurtre dans un jardin anglais (The Draughtman's Contract, 1982), de Peter Greenaway, qui fut un grand cinéaste, mais peu à peu envahi par la complaisance pour le morbide, et ne sachant plus, comme David Lynch, établir un lien entre celui-ci et le monde spirituel. À la fin de ce film qui fit sa gloire, cet être noir, figurant une divinité païenne, crachait de l'orange sur le corps sans vie du dessinateur présomptueux, comme pour achever sur lui une vengeance, et sceller sa trompeuse séduction. Une scène grandiose. Lynchienne. Les couleurs étaient terribles, parce que cauchemardesques. Les Woodsmen sont des divinités païennes devenues mauvaises, sans doute: les esprits de la forêt.

Bernard Comoli: En Colombie, le barrage Hidroituango menace de céder

Le plus grand barrage de Colombie menace de céder sous l’effet d’intempéries qui ont affecté ces derniers temps la région du Bajo Cauca, dans le département d’Antioquia. Ce barrage de plus de 225 mètres de haut est encore en cours de construction sur le río Cauca, le principal affluent du fleuve Magdalena. Il doit assurer la production de 17% de l’électricité consommée en Colombie et son coût est estimé à 3,5 milliard d’euros. En raison de fortes pluies et de difficultés à évacuer le surplus d’eau en aval du barrage, des phénomènes d’érosion et d’inondation ont commencé à affecter les zones riveraines et le niveau d’eau ne cesse de monter. Pour tenter d’y faire face, des centaines d’ouvriers travaillent jour et nuit pour élever la hauteur de la digue principale à plus de 410 mètres. Aux dernières nouvelles, c’est l’effondrement de l’ensemble de la structure qui est redoutée. À ce stade, 113'000 personnes sont menacées et 25'000 ont déjà été évacuées. Les images visibles sur la vidéo de francetvinfo sont saisissantes et parlent d’elles-mêmes. (...) (TDG)