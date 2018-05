Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Michèle Roullet: Theo et Régis Debray

Les déclarations à la presse (de Theo et Bastien) montrent que ces jeunes ont quelques difficultés avec le principe de réalité. (...), Theo dans la conférence de presse a défendu cette action militante (qui aurait permis l’entrée en France de 30 à 40 migrants). Arborant sur son tee-shirt le slogan « Le capitalisme, c’est has been » (bel anglicisme du consumérisme !), Théo spécule sur les combats qu’il compte mener : liquider le capitalisme responsable de la migration, de l’esclavage colonial et impérial ainsi que des frontières et des États-nations (sic !). « Tout cela est pour nous à déconstruire » conclue-t-il (in TdG). Un “nous” abstrait ; inclue-t-il son camarade Bastien ou une communauté plus large ? Théo a de grandes ambitions, mais il oublie que la liberté a toujours un prix, et qu’être activiste politique est un engagement qui peut orienter (voire faire basculer, comme en témoignent magistralement les romans de Kundera, dont « Risibles amours ) toute une vie. (...) Régis Debray, engagé aux côté du Che Guevara, n’était pas un combattant du dimanche. Il en paiera le prix fort… Si je cite Régis Debray, c’est que ce brillant philosophe a écrit, presque 50 ans après sa période de guérillero, un remarquable petit essai : « Éloge des frontières » (2010, Gallimard). Pour Debray, les frontières protègent de la vie extérieure, permettent de lutter contre l’uniformisation et produisent du sens. Elles se distinguent absolument des murs, car « le mur interdit le passage, la frontière le régule ». (...)

Marie-France de Meuron: Quelles voix pour les animaux ?

Ces réflexions me sont venues à la lecture d’un dernier événement contre des boucheries, survenu à Carouge la nuit dernière. Il vient densifier le message déjà lancé à Genève en début du mois. On étiquette vite les auteurs d’antispécistes, ce qui donne une explication et la délimite, mais non un sens au geste lui-même qui touche une dimension bien plus vaste du problème de la relation actuelle entre hommes et animaux. Ce geste violent, sauvage avec le fracas de vitrines est le seul moyen qu’a trouvé le commando pour hurler à la place des animaux qui sont pareillement contenus, limités, euthanasiés par confort pour les humains ou même supprimés en « prévention » d’une épidémie supposée. Il existe encore des humains qui savent rencontrer un animal dans sa conscience et sa sensibilité. La communication intuitive avec les animaux enseigne à quel point un contact peut être riche. Malheureusement, la mentalité actuelle les traite trop souvent comme des objets. (...) Au niveau de l’État, quel office va permettre d’intégrer les animaux dans l’existence affective humaine? (...)

Vincent Strohbach: Solidarité ou Liberté ?//leblogdevincentstrohbach.blog.tdg.ch/archive/2018/05/28/solidarite-ou-liberte-292405.html

Dieu que cette votation sur la modification de la loi sur les jeux d’argent est intéressante. Tout y est; le vice qui paie pour la vertu, une confrontation parfaitement inégale entre un ultra libéralisme mondialisé symbolisé par Internet et des sociétés d’utilité publique régionales et donc ce choix déchirant entre la Solidarité et la Liberté. (...) Car si la prostitution est considérée comme le plus vieux métier du monde, il apparait que depuis toujours les hommes ont également adoré parier. (...) Une fois cette réalité admise, reste alors à prévenir les dérives de ce qui peut vite devenir un vice mais aussi à s’organiser pour que les gains importants qui découlent du jeu profitent à la communauté. (...) De là à convaincre (comme la nouvelle loi le prévoit) les sociétés de jeux en ligne étrangères (sûrement désireuses de conserver leur clientèle suisse à haut pouvoir d’achat) de se conformer aux règles et usages de notre pays, cela semble plutôt mal parti. Nous sommes en effet au 21ème siècle sur une planète où l’économie est toujours plus globalisée et où nous communiquons, achetons, vendons, apprenons, jouons et partageons avec le monde entier en quelques clics…

Maurice-Ruben Hayoun: Dieu, quelle place dans la cité?

Tel est l’intitulé du colloque, organisé le 24 mai, lors de la nuit de la philosophie, par Madame Paule Henriette Levy à Aix-en-Provence. (...) comme le montre le dernier ouvrage de notre collègue Jean-François Colosimo (Aveuglements… Cerf, 2018), cette éclipse progressive de Dieu a commencé dès la fin du Moyen Age, si célèbre pour sa tentative de faire de la philosophie grecque, revue et corrigée, la servante de la théologie, et donc l’asservissement de la spéculation philosophique à la foi religieuse, pour donner naissance à la scolastique ; pourtant c’est à cette même époque que la pensée gréco-arabe a permis à au moins un médecin-philosophe du XIIe siècle, Ibn Tufayl, de rédiger une épître de Hayy ibn Yaqzan (Vivant fils de l’éveillé), qui permet à un solitaire, né sans parents dans une île déserte, sans jamais avoir subi la moindre influence d’une tradition religieuse fondée sur une révélation divine, de parvenir à scruter efficacement les mystères de l’univers, d’en donner une description, fondée sur ses propres et uniques capacités intellectuelles… sans avoir jamais été catéchisé ou élevé dans une communauté religieuse. Plus tard, même son jeune protégé, le grand Averroès (Ibn Rushd), l’auteur du fameux Traité décisif dira que la religion, donc la Révélation, est la première éducatrice de l’humanité. Sous entendu : ceux qui le méritent et savent le faire, finiront par s’émanciper du surnaturel et du miraculeux. A la regarder de plus près, cette théorie précède de plusieurs siècles la thèse de G.E. Lessing dans son Education du genre humain (Erziehung des Menschengeschlechts). Il serait intéressant de voir s’il existe entre ces deux auteurs une relation de source à emprunteur…

John Goetelen: les filles de l’OL sur le toit du monde

La presse a peu relayé la finale de la Ligue des champions féminine. Dommage. Dommage parce que le palmarès des gagnantes mérite d’être connu, et parce que les prolongations surtout nous ont offert un spectacle de belle qualité. (...) Le palmarès de cet OL féminine est impressionnant: 12 fois championne de France, 5 fois gagnante de la Ligue des championnes et 7 fois détentrice de la Coupe de France. L’équipe a été élue meilleure du monde à quatre reprises depuis 2012. Parmi les joueuses il faut aussi mentionner le capitaine Wendie Renard (4). Plus de 20 ans au service du club et une motivation intacte. Elle dirige ses joueuses avec finesse, observe, fait confiance, et donne discrètement de petits signes pour le placement dans certaines phases de jeu. (...) L’OL féminine n’est pas à ce niveau par hasard. L’équipe est travailleuse, forte et soudée. Elle est faite d’individualités de grand talent et baigne dans la culture de l’excellence à quoi l’OL nous a habitués chez les garçons comme chez les filles.

Claude Bonard: Un capitaine bernois Empereur des Français

Le 25 mai 1846, le neveu de Napoléon 1er, Charles Louis Napoléon Bonaparte s'évade du fort de Ham en Picardie où il était enfermé après une tentative malheureuse de renversement du roi Louis-Philippe. Deux ans plus tard, il sera pourtant élu Président de la République française à l'issue de la révolution de 1848. Pour le prince-président, ce ne sera qu'une étape. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851 et au plébiscite de novembre 1852, il se fait couronner Empereur sous le nom de Napoléon III. Dans sa jeunesse, Louis Napoléon habitait au château d'Arenenberg en Thurgovie. Il se forma au métier des armes en Suisse, à l'école militaire de Thoune et suivit l'enseignement de Guillaume-Henri Dufour qui resta son ami tout au long de sa vie…

Charly Schwarz: Marketing politique

(...) Bien sûr que le message est important. Les qualités intrinsèques d'une candidature aussi sont importantes. Mais plus que tout cela, c'est la capacité du candidat et de son équipe à mettre en forme un discours et à transformer des défauts en atouts qui déterminent véritablement l'issue d'une élection. Pendant des années, les ressources vitales d'un parti politique en période d'élection ont été les hommes et l'argent. Désormais et de plus en plus, ce sera l'information, et la transformation de cette information. Et c'est là que le marketing politique intervient. Chaque équipe doit mettre toute son énergie au service de la victoire. Mais dans une campagne électorale la première impression compte plus que tout autre. Il faut éviter de mettre la tactique avant la stratégie, il faut avoir de la rigueur dans les thèmes abordés et dans la manière de le faire (pas trop de thèmes ou d'angles d'attaque différents), il faut maîtriser parfaitement les techniques de la communication politique et établir une stratégie publicitaire plus présente… Il ne faut pas donner l'impression de vouloir satisfaire tout le monde, avec comme conséquence attendue de ne satisfaire personne. (...) Si internet est un outil formidable de segmentation des messages à travers le marketing direct, il est aussi un forum d'expression du contre-pouvoir détenu par la société civile. En ciblant leurs messages d'une manière plus précise et plus pertinente, les candidats réussiront à atteindre des électeurs qui jusqu'à présent ignorés des grands partis parce que difficiles à atteindre. (TDG)