Michèle Roullet: Mort du DIP !

Aujourd’hui, 31 mai 2018, dernier jour du Département de l’instruction publique (DIP) ! Anne Emery-Torracinta (en charge de ce département) a pris la résolution de débaptiser le DIP pour le renommer le DFJ (Département de la formation et de la jeunesse). Cette décision est vraiment malheureuse et m’a profondément heurtée. (...) Ces changements d’appellations visent d’autres buts dont il s’agit de ne pas être dupe, parmi lesquels : 1) Donner l’illusion qu’on change des pratiques sans avoir besoin de les penser et encore moins de songer à les modifier ! En bref, cela permet, à des démagogues, de prétendre réformer un Service pour le moderniser, pour le faire évoluer tout en restant dans l’immobilisme. Ces changements servent alors d’écrans pour masquer une forme de déficience (ou paresse) dans la gestion des affaires publiques ; 2) Détourner le public de tout débat ! (...) 3) Faire place nette et évacuer toute référence à un passé pour s’autoproclamer novateur… 4) Utiliser la langue comme arme pour imposer sa vision du monde en l’occurrence, là, de l’école. Comme l’a magistralement bien analysé Jean-Romain (...) Plier le langage pour imposer ses idéologies. C’est ainsi que l’école a congédié le maître pour accueillir l’enseignant qui sera peut-être dans un proche avenir remplacé par le formateur ou l’animateur socio-scolaire…

Jean-Noël Cuénod: Babtchenko : le journaliste de Schrödinger

Après avoir annoncé que ce journaliste russe réfugié à Kiev avait été assassiné par des agents au service de Poutine, le SBU (Service de sécurité ukrainien) a présenté à la presse un Arkadi Babtchenko tout ce qui a de plus vivant, comme le matou du physicien sorti tout vif de sa boîte après l’effondrement, du bon côté, de la fonction d’onde. Comme le FSB, son homologue et adversaire russe, le SBU est un avatar du KGB de l’ère soviétique. C’est dire qu’en matière de désinformation toxique, nous avons à faire à des artistes dotés d’une imagination fertile. Mais c’est tout de même la première fois qu’un service dit secret met au grand jour une sienne manipulation de cette envergure. Cela cacherait-il une autre manipulation ? Une manipulation dans la manipulation qui elle-même cacherait une autre manipulation dans la manipulation ? Vertige de la mise en abyme version ex-soviétique. Par conséquent, personne ne sait ce qui s’est passé réellement, à part Babtchenko et les agents du SBU – et encore ! Inutile de gloser plus longtemps sur ce conte à mourir debout. En revanche, il nous dit beaucoup de chose sur le statut de la vérité. Avec Rudyard Kipling, on sait que la vérité est la première victime de la guerre. (...)

John Goetelen: Pour les Inrocks, tous les migrants sont des héros

(...) « On ne peut accueillir toute la misère du monde. » Michel Rocard avait ainsi relégitimé l’action de l’État et justifié une régulation des flux de population. Comme personne n’osait tacler l’ancien Premier ministre à cause de la stature intellectuelle et morale qu’on lui accordait, la phrase est restée en vigueur jusqu’à Mamoudou Gassama. Mais aujourd’hui les Inrocks dégagent Rocard. Le journaliste Pierre Siankowski écrit en effet, en date du 29 mai: « L’acte de Mamoudou Gassama vient détruire le discours spongieux et dégoûtant de ceux qui ressassent l’éternel argument de la “misère du monde”, des “quotas” ou autres stupidités. » Spongieux remplacera-t-il nauséabond dans le discours de stigmatisation et d’exclusion? On verra. En l’état, l’adjectif spongieux est peu signifiant. Mais, associé à dégoûtant, on imagine volontiers un cloaque. Faut-il déréguler l’immigration, comme les Inrocks le laissent implicitement penser, ou comme d’autres à l’extrême gauche en font profession de foi? Ou comme le suggère implicitement Jacques Toubon, défenseur des Droits, quand il prône en 2017 un devoir « d’accueil inconditionnel »? Le sentimentalisme qui sous-tend cette déclaration et le jugement moral négatif sont-ils devenus la règle? Ou est-il permis de penser autrement sans être traité de noms d’oiseaux? Pas pour les Inrocks. Le magazine branché ne craint d’ailleurs pas la surenchère. (...)

Thomas Bläsi: La force par l'exemple...

A la sollicitation des médias, j’ai récemment eu l’imprudence de partager le fond de ma pensée sur les déplacements monomodaux de Monsieur Maudet et plus particulièrement sur son appétence toute personnelle pour les jets privés à l’heure du covoiturage… Bien mal m’en a pris ! Pierre Maudet, en politique depuis 1999, Conseiller d’Etat depuis 2012, Président du Conseil d’Etat n’est pas ce que l’on pourrait appeler un perdreau de l’année… Si par extraordinaire Monsieur Maudet avait pu oublier les obligations liées à sa fonction, il lui suffisait de relire les toutes premières phrases du discours de Saint-Pierre prononcé le 10 décembre 2013 par son prédécesseur et ami, Monsieur Longchamp : « Il y a 200 ans, Genève a choisi la Suisse. Choisir la Suisse, c'est défendre l'idée que l'Etat est au service du citoyen et non le contraire… » Pierre Maudet, avec l’expérience et la culture qui est la sienne ne pouvait sérieusement ignorer qu’au-delà des obligations strictement constitutionnelles qui accompagnent sa fonction, il se devait, pour préserver l’Institution qu’il représente, pour protéger la République, pour ne pas ajouter l’opprobre aux régulières critiques formulées à l’encontre des citoyens engagés en politique, aller au-delà et, oserai-je dire, être exemplaire et ne pas se comporter de telle sorte qu’un doute puisse exister quant à la moralité de son comportement… (...)

Demir Sönmez: Prestation de serment du Conseil d'Etat

Prestation de Serment du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève devant le Grand Conseil. Discours à Saint-Pierre de M. Jean Romain, président du Grand Conseil: Une fois les élections passées, en début de chaque nouvelle législature, le Grand Conseil tient une séance extraordinaire en ces lieux pour recevoir le serment des conseillers d'Etat. Auparavant, je souhaite féliciter une fois encore les magistrats sortants, M. François Longchamp et M. Luc Barthassat pour leur engagement au service des citoyens de Genève. Je souhaite ensuite convoquer une citation de Michel-Ange : « Dieu a donné une sœur au souvenir, et il l’appelle l’espoir ». (...) Notre génération est passée des postes de radio FM à l’internet, aux réseaux sociaux et à la réalité augmentée. Malgré la fulgurance de ces bouleversements, il est dans ce canton trois piliers sur lesquels l’homme peut s’appuyer. (...)

Pascal Holenweg: Sous le PAV, la rage ?

(...) On l'a cherché, et on a fini par le trouver, l'opposant à la modification de la loi sur le PAV qui ne dit ou n'écrit pas n'importe quoi sur cette loi et cette modification, et reconnaît, au moins implicitement que l'argumentation des milieux immobiliers et de leurs porte-serviettes politiques (le PLR, le PDC, l'UDC...) tient d'une mauvaise foi qui confine au mensonge (au "mensonge délibéré", pour risquer un pléonasme) : le député UDC André Pfeffer reconnaît, dans la "Tribune de Genève" du 29 mai, que la proposition soumise au vote le 10 juin "va dans la bonne direction" (celle qui lui convient à lui et devrait convenir à la droite), "soit deux logements au lieu d'un,pour un emploi, et une réduction de 100 % à 88 % d'habitats à louer, ainsi que de 75 % à 62 % de logements sociaux". Certes, le député UDC confond, comme tous les porte-paroles de son camp sur cet objet, "logements sociaux" et "logements d'utilité publique", mais chez lui, cette confusion semble involontaire -alors qu'elle est délibérée dans les textes et les discours de la droite. Le PAV, ce n'est pas 62 % mais seulement 24 % de logements sociaux. Car ne peuvent en réalité être qualifié de "logements sociaux" que les HBM. (...) Au fond, la gauche, qui (le Parti du Travail excepté) soutient le projet soumis au peuple, aurait eu plus d'arguments que la droite pour le combattre : le projet réduit la proportion de logements locatifs, augmente celle de terrains en mains privées, ouvre le périmètre à la propriété par étage. Comme l'admettait le député UDC Pfeffer, il modifie la loi actuelle dans un sens qui devrait complaire à la droite. (...)

Carol Scheller: Rien n’est plus comme avant

Douze enfants (tenant peut-être à la main des cailloux ou de petits drapeaux ou encore un cerf-volant ou qui, simplement, couraient), deux journalistes (appareil de photo entre leurs mains) et un auxiliaire de santé en train de secourait des blessés : des soldats israéliens ont choisi de mettre fin à leurs vies. Pourquoi ceux-là ? Ils font partie des 121 morts et près de 14,000 blessés de la Grande Marche de Retour. Selon quels critères les militaires visent-ils ? Et comment, mais comment, des tireurs de l’élite de l‘armée israélienne continuent-ils à vivre avec le souvenir de ce qu’ils ont fait aux vivants et aux morts ? Le Haut-Commissaire des Droits Humains Zeid Ra’ad Al Hussein a bien posé la question : « Que deviens-tu lorsque tu tires avec l’intention de tuer sur quelqu’un sans aucune défense qui ne te pose aucune menace immédiate ? » Un acte pareil ne sert ni à défendre son pays ni à protéger la frontière. Pour les proches des victimes, il reste « l’après ». Une journaliste de Gaza nous fait rentrer dans l’intimité des familles en deuil qui ne comprennent pas. Son article récent pour l’Electronic Intifada est en anglais. Je le traduis ici en français. (...) (TDG)