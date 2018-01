Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Michèle Roullet: Brader nos fondements démocratiques au nom de l’efficacité…

Compromettre la commission des naturalisations pour l’éliminer était mijoté par Holenweg, car, pour lui et ses acolytes, la procédure de naturalisation est humiliante, stigmatisante, inacceptable, subjective, irrationnelle, arbitraire, discriminatoire. Ces critiques participent d’une politique qui consiste à dénigrer la naturalisation, à la réduire à une simple formalité administrative, voire à une démarche superfétatoire, puisque son parti prône le droit d’éligibilité pour les étrangers. Au nom de l’ouverture à l’autre, de la diversité et du vivre “tous ensemble”, le maire d’une commune genevoise ou (étape suivante !) un conseiller d’Etat n’aurait pas même besoin de demander sa naturalisation ! Evidemment, pour ceux qui rêvent d’Internationale socialiste, la Patrie et la Nation n’ont aucune résonance ! (...) Au final, c’est le vote du PDC, qui a entrainé la suppression de la commission des naturalisations. En suivant l’amendement socialiste, le PDC n’a pas été bien inspiré. Non seulement il a cassé l’Entente, mais plus encore il a bradé un de nos fondements démocratiques suisses, qui veut que la politique se fasse de bas en haut, et que la commune soit souveraine pour décider de la manière dont on attribue le droit de cité. Or, déléguer la compétence des préavis de naturalisation au Conseil administratif revient à faire sauter l’échelon communal, puisque de l’aveu même du magistrat en charge des dossiers de naturalisation en Ville de Genève (...)

Philippe Souaille: Billag, fake news et objectivité

(...) Une fois que No Billag aura été repoussée, - espérons-le, car rien n'est gagné - il y a cependant un vrai chantier à ouvrir. La Suisse a besoin de médias indépendants qui lui ressemblent et sans aide publique, c'est financièrement impossible. Seulement, ceux-ci doivent mieux refléter la diversité du pays et pour cela il faudra résoudre deux problèmes essentiels: 1) assurer une meilleure diversité des opinions et des sensibilités - sans pour autant surprivilégier les "bons clients", les grandes gueules et les extrémistes, qui font certes de l'audience, mais sont surreprésentés par rapport aux sans voix... Qui par définition, ne s'expriment pas forcément bien… 2) Le système est ainsi fait qu'il accorde à certains des rentes de fonctionnaires tandis que d'autres, les vrais créatifs, doivent se battre pour survivre. Et ce sont les fonctionnaires qui détiennent quasiment un pouvoir de vie et de mort sur les indépendants. Pour ma part, je suis heureux d'avoir été éjecté de la Tour dorée des fonctionnaires et d'avoir du me battre dans le vrai et vaste monde. J'ai certainement fait des choses et mené une vie beaucoup plus intéressante que si j'étais resté salarié. Mais qu'est-ce que c'était dur, et ça l'est encore. Tout le système est ainsi conçu, y compris l'aide à l'audiovisuel, qui passe par des commissions jugeant de la qualité des projets, mais qui aboutissent à privilégier toujours les mêmes boîtes de production, qui deviennent de quasi fonctionnaires, ce qui a de bons côtés (professionnalisme, train de vie assuré, etc...) mais nuit certainement au renouvellement et à la diversité. Pour répondre à la mort des journaux, politiques et journalistes réfléchissent à un schéma d'aides construit sur le même principe, qui permettrait de financer une enquête, par exemple, sur la base de l'examen du projet par une commission ad hoc. Une idée intéressante, qui devrait permettre à de vraies enquêtes de voir le jour... Seulement il ne faudrait pas que cela aboutisse à n'arroser toujours que les mêmes. (...)

Didier Bonny: Une magnifique histoire d’amour

Diffusé en avant-première dans le cadre du Geneva International Film Festival (GIFF) en novembre dernier en présence du réalisateur Francis Lee, « God’s Own Country » (« Seule la terre ») sort sur les écrans genevois mercredi. (...) « God’s Own Country » invite le spectateur à partager l’univers des deux hommes grâce à une caméra qui est, selon le vœu du réalisateur, toujours installée entre les personnages pour qu’ils ne puissent jamais se soustraire au regard de celui-ci. Pari totalement réussi grâce à deux acteurs bouleversants de vérité et à une photographie et un son qui mettent en valeur avec une rare authenticité les paysages du Yorshire. Au final, une magnifique histoire d’amour, dont le seul bémol se résume à quelques petites longueurs dans la seconde partie, que les amateurs du genre ne manqueront pas d’aller voir. (4 étoiles)

Pascal Gavillet: Sommeil trompeur

Juste des corps qui se relâchent. Apaisés, assoupis. Et habillés. Tous trois ont l’air de flotter, et rien de sexuel ne circule entre eux. Ces deux hommes et cette femme sont offerts au regard, posés sur un matelas, à même le sol ou peut-être à quelques mètres de ce dernier. Le décor est rudimentaire, il évoque la pauvreté, la précarité, la promiscuité. Mais pas le malheur. Les yeux fermés, ces personnages ont l’air paisibles, reposés, comme détachés de toute contingence. Au centre du trio, les familiers de Tsai Ming-liang auront reconnu son acteur fétiche, ce Lee Kang-cheng qui traverse absolument tous ses films et ne quitte jamais le cinéaste, comme s’il était son double, son amant, son alter ego, son ombre, peu importe. Dans I Don’t Want to Sleep Alone, il est de presque tous les plans. (...) Réalisé en 2006, I Don’t Want to Sleep Alone n’a connu qu’une diffusion confidentielle, on s’en doute. Les festivals servent à contredire ce douloureux atavisme du cinéma moderne. Et ceux qui refuseraient de rejoindre ce trio endormi ont décidément tout faux. I Don’t Want to Sleep Alone est programmé ces jours à Black Movie.

Rémi Mogenet: Un poème célèbre de Michel Houellebecq

En général, les poètes élégants critiquent durement les poèmes de Michel Houellebecq, pourtant les seuls à avoir été publiés de façon rentable depuis à peu près Les Contemplations de Victor Hugo. Les chansonniers ne sont pas si difficiles, et l'un des meilleurs poèmes de l'auteur des Particules élémentaires a été mis plusieurs fois en musique, notamment par Carla Bruni: il s'agit de La Possibilité d'une île, qui illustre en vers le roman qui porte le même nom, et dont il faut avouer qu'il est l'un de ceux qui sont à la fois les plus clairs, les moins sordides, les plus suggestifs et les mieux rythmés: (...)

Pascal Carlier: Les calamités que nous réserve ce siècle

(...) Bientôt il n'y aura plus de glace en été au pôle nord et les ours polaires n'existeront plus que sous la forme de peluches, qu'on vendra une fortune pour financer la cause de la lutte contre le réchauffement. En 2007, alors que des conditions climatiques exceptionnelles avaient produit une fonte estivale record, des scientifiques avaient d'ailleurs prédit cet événement pour septembre 2016... Pas de chance, ils se sont trompés, comme le montre cet article du Telegraph britannique. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Juste une chose très bête: ces scientifiques ont dérogé à une règle très simple et qu'il faut obligatoirement respecter quand on fait des prévisions en matière de climat: les prévisions que l'on fait ne doivent pas être vérifiables avant plusieurs dizaines d'années, ou en tout cas pas avant d'être à la retraite ! Ici on a affaire à des gens dont les convictions sont si fortes dans la religion de Gaia qu'ils ont cru que la déesse suivrait scrupuleusement leurs prévisions quelque soit leur niveau de niaiserie. Malheureusement pour eux, Gaia est une déesse capricieuse. (...)

Magali Orsini: Jugement du Tribunal

Le Tribunal de première instance vient de confirmer qu'en aucun cas, la branche trotsko-stalinienne d'EAG n'avait eu le pouvoir de m'exclure du groupe parlementaire "Ensemble à Gauche", appuyant la position du Bureau du Grand Conseil qui n'a jamais voulu prendre acte de cette exclusion. Les considérants sont très clairs et je ne félicite pas les journalistes qui ont colporté pendant près de deux ans la fausse nouvelle de mon exclusion. Il va maintenant falloir rendre à mon parti La Gauche les jetons de présence et autres indemnités indûment détournés et me convoquer régulièrement au caucus auquel ces petits tyrans m'interdisaient d'assister, me privant des informations en vue des plénières et des jetons de présence correspondants. Dans une de ses lettres destinées à faire pression sur le Bureau du Grand Conseil, Pierre Vanek qualifiait mes recours de "surréalistes". Malheureusement pour lui, le Tribunal les a trouvés parfaitement fondés. Je félicite et remercie mon avocat, Me Steve Alder.

Jean-Luc Cuénod: Laïcité et islam, l’impératif féministe

La femme n’est pas seulement l’avenir de l’homme. Elle doit être le présent de la laïcité afin que celle-ci puisse développer tous ses effets. La laïcité repose sur deux principes de base : séparation entre l’Etat et les instances religieuses ; respect absolu de la liberté de conscience. Il est impossible d’entamer l’un ou l’autre de ces piliers, sans que s’effondre tout l’édifice qui abrite la vie en commun dans une démocratie…

Djemäa Chraïti: Quand Indira Ghandi revendiquait son lien de parenté avec les Rroms

Le discours de feue Mme Indira Ghandi permet de rappeler que pour cette année du Millenium de la sortie des Rroms de l'Inde, des liens étroits ont déjà été tissés avec le berceau d'origine des Rroms. 2018, sera l'occasion de retracer ce long exil, par des manifestations tout au long de l'année; des expositions, des conférences, des séminaires et présenter une vraie Histoire des Rroms au-delà de tous les clichés et de tous les stéréotypes. Discours de bienvenue de l'ex-Premier ministre indien Mme Indira Ghandi, le 29 octobre 1983, lors de l'inauguration du deuxième festival international des Rroms à Chandigarh, Inde. (...) (TDG)