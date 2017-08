Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Mauro Poggia: Préférence cantonale et louvoiement syndical

le 20 juin dernier, Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’UNIA Genève, interpellait la RTS en déclarant: "il existe depuis 2012 une directive européenne, s'appliquant aussi à la Suisse, qui donne accès aux travailleurs frontaliers à des prestations des offices de placement dans les pays où ils travaillent. On a donc alerté l'Office cantonal de l'emploi et on s'est vite rendu compte que cette directive n'était pas appliquée (...) On est donc intervenu au niveau de l'Etat pour que ce déni de droit s'arrête." Les syndicats intervenaient ainsi auprès de l’Etat pour que les chômeurs frontaliers soient inscrits à l’Office cantonal de l’emploi de Genève et soient proposés pour les places vacantes annoncées par les employeurs du canton. Alors je pose la question, déjà posée en vain à maintes reprises: à quoi jouent nos syndicats? Vont-ils enfin nous dire CLAIREMENT s’ils soutiennent en priorité nos candidats à l’emploi résidents sur le territoire cantonal? Ou vont-ils enfin avouer ne pas pouvoir soutenir officiellement la politique de préférence cantonale, compte tenu du nombre important de leurs affiliés titulaires d’un permis G? (...)

Maurice Ruben Hayoun: De Barack Obama à Donald Trump, quel contraste!

(...) Le résultat est bien là : le président afro-américain que les naïfs ont, sans discernement aucun, porté aux nues, a légué à son successeur une Amérique faible et désormais peu fiable. Il est donc normal et prévisible que son successeur républicain s’écarte de la voie tracée par son prédécesseur qu’il traite d’incompétent en privé. Mais commençons par le commencement. Les états arabes du Proche Orient, réputés pour leur modération et qui ont toujours fait confiance aux USA, ont douloureusement vécu la manière dont l’ancien locataire de la Maison Blanche a lâché le président Husni Moubarrak … (...) Soyons juste, Obama a raisonné sur des données objectives et fiables ; malheureusement, il n’a pas compris que l’ADN du régime islamiste fait que les Mollahs ne peuvent pas se contenter de rester chez eux, ils veulent exporter leur révolution et c’est pour cela qu’ils sont actifs en Syrie et en Irak où ils actionnent la solidarité des chiites contre les sunnites. Obama ne veut pas comprendre que les lois de la saine raison n’ont pas vraiment de validité au Proche Orient. Pourtant, Aristote (qu’il n’a sûrement jamais lu ni approché) nous enseigne que si l’on ne peut pas changer le monde, on doit alors changer notre opinion sur le monde… Croyez-vous que les péchés d’Obama s’arrêtent là ? Pas du tout, l’homme était plein de ressources. (...)

Rémi Mogenet: Pennsylvanie, New Jersey et Suisse

(...) Ce qui m'a frappé, alors que je circulais en voiture en Pennsylvanie ou même, sur le chemin entre New York et Pittsburgh, dans le New Jersey, c'est le charme des villages américains, presque suisse. La Pennsylvanie pouvait être pauvre, les petites villes tristes. Mais nous avons fait une excursion dans les montagnes, liées aux Appalaches, et, sur les hauteurs, de nouveau les maisons sont blanches, le gazon vert, et comme c'est plein de collines et de courbes, cela m'a fait penser à la Suisse, disons au Pays de Vaud. (...) Nous avons essayé de visiter la fameuse Maison sur la Cascade de Frank Lloyd Wright, qui se trouvait non loin, mais il était tard et c'était cher. Il paraît que Wright estimait qu'on pouvait créer des toits débordants et d'énormes balcons en porte-à-faux en comptant sur la force des poutres en béton, mais qu'en réalité ses maisons s'affaissaient, que cela ne marchait pas. Que l'eau passe sous la maison est quand même intrigant…

Sylvain Thévoz: Rhétorique puriste

(...) Les assassins de Heather Heyer, les semeurs de haine, sont rendus fréquentables par le Président. Dans la même veine, Trump accusa Ted Cruz, concurrent lors de l'investiture républicaine aux présidentielles de ne pas être un natural born citizen, car né au Canada. Trump refusait d'admettre qu'Obama puisse être né aux USA, insinuant allégations mensongères, rumeurs, avant de reconnaître s'être fourvoyé dans ses théories sur la citoyenneté. Cette rhétorique puriste et ce refus de la diversité, nous l'entendons aussi chez nous dans le cadre de l'élection au Conseil Fédéral. Et nous l'avons aussi d'une manière récurrente lors des débats face à l'extrême-droite, qui prétend incarner le "vrai" peuple, le représenter entièrement et détenir à eux seuls l'entier de la représentativité dans les conseils municipaux ou au Grand-Conseil, à Genève. (...) Le langage a pour fonction de découper le monde, et de le rendre accessible. Certains l'emploient aussi pour cibler et détruire. Un mot est un acte, rien de moins. Laisserions-nous quelqu'un donner un coup de poing sans réagir? Non. Que faisons-nous alors, ici et maintenant, face à l'insulte, l'injure, le dénigrement ?

Djemaâ Chraïti: Pédale douce

Après avoir loué un vélo électrique pour une semaine de test avant achat , je parcours dorénavant environ 40 km par jour, je sue à grosses gouttes, même avec une batterie puissante, à la montée c'est dur. Tout en pédalant, je réfléchis aux raisons de plutôt préférer le vélo à la voiture. Penser aux générations futures et arrêter de leur polluer l'air, opter pour la mobilité douce, faire un peu de sport n'a jamais fait de mal à personne, j'essaie de me convaincre que c'était la meilleure idée du monde surtout quand je vois la côte à 80 degrés s'étendre devant moi et qui paraît infinie. Mon casque rouge sur la tête, un vélo légèrement trop grand pour moi, j'ai déjà failli me tuer deux fois; une voiture m'a légèrement frôlée, puis ma roue s'est infiltrée dans la voie du tram me déstabilisant totalement, on me siffle , je me dis quel succès puis finalement pour entendre: "t'as jamais roulé un vélo de ta vie? Le rondeau de Carouge est décidément trop dangereux. (...)

Marko Bandler: Fêtes de Genève, le peuple imbécile

Les Fêtes de Genève, ça n'est pas trop mon truc. Et bien tant mieux! Genève est bien assez grande pour que je ne sois pas forcé de m'y rendre! Mais je laisse avec plaisir ceux qui y font la fête s'amuser comme bon leur semble. Et, visiblement, il faut avouer que ça marche. Les Fêtes de Genève sont une manifestation populaire qui a son public, fidèle, d'année en année. Elles enchantent les enfants, les touristes et tous ceux qui profitent de l'été à Genève, au bord de la plus belle Rade du monde! Et, au final, c'est ça qui compte. N'en déplaise aux esprits chagrins. Si les Fêtes les dérangent tant que ça, ils n'ont qu'à pas y aller. Le coût, les nuisances, le concept, tout est systématiquement remis en cause avec une insupportable pédanterie par ceux qui rêvent que ce bon peuple joue au bridge plutôt qu'au Jass, lise Dickens plutôt Dicker, regarde Pivot plutôt qu'Hanouna, écoute Mozart plutôt que Maître Gims. Qu'il est bête ce peuple qui s'amuse! Imbécile même! Ces élites là, pourtant, qui se réclament d'une sorte d'orthodoxie culturelle avant-gardiste, feraient mieux de se pointer de temps à autres aux Fête de Genève pour y voir le peuple prendre du bon temps, simplement, dans la joie et la bonne humeur. Cela les aiderait probablement à accorder leur discours moralisateur aux envies et aux besoins de cette Genève dont ils escomptent être les hérauts, mais qu'ils refusent obstinément de chercher à comprendre…

Bernard Comoli: Les organisations indigènes satisfaites au Brésil

Le matin de ce 16 août, à l'unanimité, huit juges du Tribunal Suprême Fédéral - STF ont considéré sans fondement la demande de l'État du Mato Grosso qui contestait la démarcation de plusieurs Terres Indigènes - TI, en particulier celle du Parc Indigène du Xingu. Dans ce cas, cet État contestait l'occupation traditionnelle par les indigènes de cette TI et réclamait une indemnisation pour avoir vu son territoire diminué au profit de l'État fédéral, les TI étant la propriété de l'Union. (...) Le puissant lobby anti-indigène fait campagne actuellement au Brésil pour qu'à l'avenir, seules les Terres traditionnellement occupées à cette date puissent être démarquées. Cet argument, appelé « Marco temporal » (Marque temporelle), aurait constitué une jurisprudence aux graves conséquences…

Le Groumeur genevois: Keskispasse dans notre bonne ville ?

(...) De bleu, de bleu ! Qu’est-ce qu’elle a la Julie ? Anorexique ? Trop de fer ? Il fut un temps pas si lointain où elle se déclinait en quatre cahiers de vingt-cinq pages, le tout pour un peu plus d’un balle. Va falloir qu’on s’mette à groumer sérieusement et que nos politiques se remuent le popotin sinon nous n’aurons plus qu’à nous rabattre sur les journaux d’à côté. Tu t’vois toi, lire à haute voix 24 Heures ou la Liberté de Fribourg dans un bistrot des Pâquis? Et ce s’ra tout pour aujourd’hui. (TDG)