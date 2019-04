Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

14 avril Maurice-Ruben Hayoun: Billet d'Israël post élections

(...) le récit de cette sortie d’Egypte est une lecture théologique de l’Histoire. Ce n’est pas le reflet fidèle ou vérifiable de ce qui s’est réellement passé. Les hypothèses de la haute critique évoquent un mouvement de transfert de populations qui s’est déroulé sur plus d’un siècle, où des tribus sémitiques ont franchi le Jourdain et se sont mêlées à d’autres tribus de même origine. Cette théorie fait de l’émergence du peuple d’Israël le résultat d’une simple évolution démographique. Et elle réduit à zéro l’influence du courant charismatique qui fait de Dieu le factor primus de toute l’Histoire juive : Dieu a jeté son dévolu sur ce peuple sans lui demander son avis. Et toute l’histoire du peuple d’Israël se réduirait à ce constat. D’autres critiques bibliques se sont inscrits en faux contre cette approche : derrière cette théorie une certaine théologie protestante est à l’œuvre et qui cherche à discréditer la fiabilité du récit biblique, car, ne l’oublions pas, un certain antisémitisme se cache là-derrière, même s’il ne veut pas dire son nom. En fait, toutes les nations, tous les peuples, toutes les religions, y compris le judaïsme, sont batis sur des mythes fondateurs car le mythe est une forme d’histoire populaire. (...)

Rémi Mogenet: De l'origine secrète des Mutants

Je me suis longtemps demandé si les mutants des comics Marvel pouvaient avoir une origine mystique - si leurs mutations, présentées comme liées à l'Évolution, pouvaient être dites d'origine divine, et si la Providence, pour les auteurs de ces illustrés(comme disait ma grand-mère), avait un rôle dans leur apparition. Ce n'était pas clair car, en général, pour Stan Lee et Jack Kirby, inventeurs de la série des X-Men, ces évolutions, ou mutations, étaient issues d'accidents, de hasards, et on ne pouvait pas affirmer que ces accidents, ces hasards, eussent un sens mystique - rien ne le laissait supposer. (...) Mais cette idée des mutations dont l'origine serait le cœur du soleil est entrée profondément en moi, je la médite comme malgré moi…

Bruno Hubacher: Brexit du journalisme

Biarritz (France), vendredi le 5 avril 2019. En marge d’une réunion des ministres des affaires étrangères des pays du groupe G7 (Etats-Unis, UK, Allemagne, France, Italie, Canada et Japon) Jeremy Hunt, Secrétaire d’Etat des Affaires étrangères du gouvernement de sa Majesté annonce la nomination de la célèbre avocate, spécialiste des droits de l’homme, accessoirement épouse d’un non moins célèbre amateur de bon café, Amal Clooney, comme « émissaire spéciale pour la liberté de la presse au service du gouvernement britannique ». (...) Londres, jeudi 11 avril 2019, changement de décor. Julian Assange, citoyen équatorien et australien, réfugié politique sous la protection de la constitution équatorienne, journaliste, fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de l’ONG « Wikileaks », est arrêté par la police métropolitaine dans l’ambassade équatorienne, dans laquelle il avait séjourné pendant sept ans, à la demande du gouvernement américain, qui ne tardera pas à exiger son extradition, pour « infractions informatiques » ou « computer related offences » (citation Jeremy Hunt). Jeremy Hunt, Secrétaire d’Etat des Affaires étrangères du gouvernement de sa Majesté se réjouit de cette « victoire de la justice » et ajoute que, je cite (...) L’indignation des médias classiques face à l’arrestation de Julian Assange est mesurée. Les travailleurs de l’écrit ont de sérieux soucis à se faire, car ce dont est accusé Julian Assange, la révélation de documents classifiés, est le pain quotidien de la profession.

Pascal Holenweg: RFFA : tièdes soutiens pour une réforme réchauffée

(...) A Genève, un millier de sociétés "à statut" assurent 23 % des recettes fiscales des personnes morales, totalisent 22'000 emplois directs, contribuent à 40'000 emplois indirects. Doit-on en déduire que ces recettes et ces emplois disparaîtraient si on passait à un taux d'imposition de 14,99 % plutôt que les 13,99 % proposés par le parlement ou les 11,6 % qu'elles paient actuellement ? Bien sûr que non : il faudrait pour cela que toutes les sociétés actuellement "à statut" quittent le canton (combien, d'ailleurs, ce déménagement leur coûterait-il ?). "Il ne s'agit pas de faire peur à la population", se récrie la ministre genevoise des Finances, Nathalie Fontanet, juste après avoir évoqué le risque d'un exode massif des multinationales. C'est pourtant bien ce à quoi elle se livre, et avec elle ses six collègues du gouvernement et les partis qui soutiennent son projet -un projet qui s'inscrit pleinement dans un contexte, sinon de dumping, du moins de concurrence fiscale entre cantons : le gouvernement et la majorité parlementaire de Genève avaient les yeux obsessionnellement braqués sur le taux vaudois... Et quand la "Tribune de Genève" ou "Le Temps" nous annoncent que tous les cantons romands parlent d'une seule voix pour défendre la (RFFA), cette "seule voix" est celle des gouvernements cantonaux, celle de Pascal Broulis reprise en choeur par ses homologues des autres cantons -mais pas celle de toutes les forces politiques et sociales : à Genève, qui parle d'une seule voix ? la gauche politique et syndicale... pour dire "non"... (TDG)