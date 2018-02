Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Marie-France de Meuron: Commentaires aux huit actions du Dr Mégevand

Le Dr Mégevand souligne que le système politico-économique cherche des moyens inappropriés pour juguler les coûts de l’assurance de base, par exemple en mélangeant les coûts des prestations à sa charge avec les coûts des assurances complémentaires. Cela montre bien que tous ces décideurs se permettent de mélanger ces deux secteurs pourtant bien distincts. Il semblerait qu’il le fassent déjà au niveau interne des caisses maladie. Ce lien rts nous livre encore d’autres facettes à ce sujet et encore comment l’injustice devient légale ! Action 1) « Responsabiliser les patients (...) Seulement voilà, Santésuisse vous dira qu’un tel médecin s’occupe de la santé et refuse d’accepter le concept de médecine précoce, alors qu’une telle pratique limiterait beaucoup les suites de problèmes qui commencent par des « bobos ». On connaît les diagnostics précoces de certaines pathologies, alors pourquoi ne pas entrer en matière pour d’autres ? (...) Action 3) «Mieux cibler les médecins abuseurs (...) Qu’appelle-t- on les médecins abuseurs ? Effectivement, Ss détient les indes de prescription de chaque médecin mais nullement la relation entre économicité et efficacité. Ss ne se préoccupe aucunement des résultats à long terme des traitements, par conséquent une maladie grave guérie en deux ans, qui ne nécessitera de ce fait plus de traitements pendant plusieurs années, modulera la statistique sur plusieurs années. Or, Ss sanctionnera le coût par patient/an et ne tiendra pas compte dans sa statistique de l’absence de coûts les années suivantes.(...) Edouard Cuendet: Société de Lecture : 200 ans ça se fête !

Cette vénérable institution a été fondée en 1818 sous l’impulsion d’un groupe de savants genevois. Elle occupe actuellement un bel hôtel particulier situé à la Grand’Rue, édifié en 1740 pour le représentant du Roi de France. Ses collections comportent plus de 400'000 ouvrages, d’une variété remarquable, allant du best-seller contemporain au livre le plus classique. (...) Elle a eu l’idée originale de mettre sur pied un cycle de huit conférences du bicentenaire, fondée sur 8 dates se terminant par le chiffre 8 : 1818, 1848, 1918, 1948, 1968, 2008, 2018. L’exposé du 8 février 2018 était intitulé : « 1918, Wilson, les Alliés et la Société des Nations : le début d’un nouveau monde ? ». Matthias Schulz, professeur d’histoire des relations internationales à l’Université de Genève, a présenté avec brio toute la complexité des rapports entre les Etats à la sortie de la Première guerre mondiale. (...)

Didier Tischler Taillard: Communes genevoises complices de sous-enchère salariale?

Au printemps dernier, le groupe PDC du Conseil municipal de Vernier déposait une interpellation suite à des suspicions de non-respect de la Convention collective de travail des journalistes. Les élus s’inquiétaient du fait que l’agence Commu’com, mandatée pour du travail rédactionnel et de communication, rémunérait à très bas tarifs ses collaborateurs. Le Courrier et la Tribune de Genève ont publié des articles à ce sujet.(...) Commu'com s'étant adjugé de nombreux mandats auprès de diverses autres communes, les entités publiques concernées ont été alertées de cette sous-enchère pratiquée par leur sous-traitant. Seules deux communes ont répondu à l’AGJ. La mairie de Plan-les-Ouates a changé de prestataire. Celle de Carouge ne travaille pas avec Commu’Comm mais avec la société ATC Future Médias SA… dont Commu’Comm est l’une des filiales! Les maires et/ou conseillers administratifs de Lancy, Vernier, Meyrin, Cologny et Confignon n’ont même pas répondu.(...) Triste.

Pascal Holenweg « Le socialisme, ou comment NE PAS s'en débarrasser »

Autopub : Notre indispensable manuel de survie des socialistes en milieu hostile, « Le socialisme, ou comment NE PAS* s'en débarrasser », vient de sortir. Il est publié par les éditions de l'Aire. Qui viennent de sortir le premier bouquin de Didier Burkhalter, « Enfance de terre ». On est très flatté d'avoir le même éditeur qu'un ancien président de la Confédération. Mais faut rien en déduire quand à nos ambitions personnelles : on ne rêve que d'être le gourou de toute la gauche, c'est moins fatigant et on peut se contenter d'une autoproclamation. Qu'on trouvera donc dans toutes les bonnes librairies, et même quelques mauvaises. ou qu'on pourra commander directement à l'éditeur (//www.editions-aire.ch/) et dont on pourra discuter MERCREDI 21 FEVRIER à 19 heures à la librairie Le Parnasse, 6 rue de la Terrassière, à Genève. Pierre Pittet: Pleine page démagogique dans la Tribune

(...) A entendre Ronald, pour protéger la classe moyenne, pour soutenir"l'excellent niveau des prestations sociales envers les plus faibles" il faut protéger les riches… Il nous annonce que si seulement 1000 de ces personnes devaient quitter le canton, il faudra que la gauche explique à la population comment elle compensera ces pertes. Et c'est la classe moyenne qui devra éponger le déficit, vu que 35% de la population ne paye pas d'impôts. Et pourquoi donc? Il y a d'autres manières de faire rentrer des masses d'argent dans les caisses publiques que de ponctionner les classes moyennes! (...) Pour faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'Etat il faut rendre pénal l'argent au noir, ce vol d'argent public par milliards à Genève, pudiquement appelé soustraction fiscale en ce qui concerne l'argent au noir des riches. Doubler les fonctionnaires à la Cour des Comptes: ce sont eux qui font rentrer le plus d'argent par fonctionnaire. C'est une piste. Il y en a pleins! (...)

John Goetelen: Quincy Jones balance son Michael

Le Dauphiné publie ce 8 février un article repris de l’AFP mettant en cause l’honnêteté de feu Michael Jackson. Quincy Jones, le célèbre arrangeur de tubes, affirme que la star de la pop a plagié, volé, plusieurs de ses compositions, dont le célèbre tube Billie Jean. Cela continue: accusations, rétorsions. Vérité ou mensonge? On ne sait pas. On ne sait rien de ces accusations qui défilent sur la toile comme le générique de Star Wars. Et celle-ci, faite à l’encontre d’un mort, interdit définitivement à l’accusé de se défendre. (...) À l’écoute, la ressemblance est tout sauf évidente. Mais le résultat de cette déclaration est là: aucune démonstration, aucune vérification, aucune preuve, et un Michael Jackson écorné publiquement sans pouvoir se défendre. Les morts ne témoignent pas dans la presse. À moins que le Michael ne se réveille en zombie. (TDG)