Mariage: les tendances 2019

L’atmosphère

Selon la photographe Jessica Amber, «les futurs époux aspirent à la simplicité et au naturel. Le concept d’elopement (de fuite), où les couples choisissent de se dire oui avec quelques témoins et membres de la famille seulement, a le vent en poupe.» Louisa Khalfa-Elfki, blogueuse de La Mariée Sous Les Étoiles, précise: «Les couples sont à la recherche de lieux à la fois insolites et authentiques, avec du cachet et personnalisable. L’espace doit pouvoir servir de cérémonie laïque – LA grande tendance – comme de réception.»

La robe de mariée

Dépenser plusieurs milliers de francs dans une parure que l’on portera 24 heures (et encore) est une idée clairement démodée. En 2019, comme depuis quelques années déjà, l’oscar de la meilleure robe de mariée va au prêt-à-porter. Balzac Paris, Pablo x Camille Rowe, The Kooples, Sézane, H&M, Laure de Sagazan x Monoprix… dans des styles tour à tour romantique, bohème, arty ou plus urbain, on ne compte plus les marques qui proposent leur vision créative du grand jour. Cette saison, si on veut jouer la carte de l’originalité, on mise sur la première collection capsule mariage Donatelle Godart x Tara Jarmon (dès 165 fr.), qui réunit une petite robe blanche rétro en dentelle et une architecturale combinaison pantalon. Une ode à la délicatesse.

Les bagues

Avant de se passer un classique anneau au doigt, on honore la tradition de la bague de fiançailles. En 2019, on peut faire son choix dans une pléthore de styles: de la mythique bague oui de Dior Joaillerie, aux intemporels solitaires en diamant (Murat Paris, Pandora), en passant par des bagues en mode Constellation ou Versailles (Tiffany & Co, Chanel)… le choix est vaste. Comme nous le disions dimanche dernier, l’acteur Orlando Bloom a demandé la main de la chanteuse Katy Perry avec une bague… marguerite, très sixties. Comme quoi, tout est permis.

La déco

Les futurs mariés ne pourront pas se targuer d’être des originaux en privilégiant la thématique champêtre, tant elle est et continuera à être la plus répandue. Pour les néophytes, ce style bohème réunit le plus souvent faire-part en lettering, teintes de blanc, décors en bois et feuilles d’eucalyptus. Le twist 2019 serait d’y ajouter un peu plus de poésie, en choisissant des plumes. Sur Pinterest, on ne compte plus les arches de cérémonies laïques ou les tables agrémentées de roseaux. Attention aux allergies des invités! La nouveauté se profilerait davantage avec la tendance folk gipsy qui convie l’énergie mexicaine (attrape-rêves aux rubans chamarrés, lampions fluo, tapis aux motifs mayas, etc.). Précision: les photophores crânes sont strictement interdits!

La lune de miel

Afin de boucler la boucle, «les mariés recherchent un voyage extraordinaire qui combine détente et aventure», analyse Sabrina Carmoun Laribi, directrice de l’agence InterHyve Travel. Elle ajoute: «Avec sa magnifique plage de Unawatuna, le Sri Lanka est la destination favorite de 2019.» Viennent ensuite les anti farniente road-trips en Californie (glamper – pour camping glamour – à Ventana Big Sur), puis Bali et ses hébergements éco-responsables. Le coup de cœur de la voyagiste? «Un combiné safariplage à Zanzibar, en Tanzanie, sublime!» Les petits budgets craqueront pour une mini-honeymoon intimiste en Europe: les Casa Cook, sur l’île de Kos, Granja, à Ibiza ou Roches-Rouges, à Saint-Raphaël figurent au classement des plus beaux hôtels selon les publications AD Évasion et Condé Nast Traveller.

Les fleurs et les couleurs

Pour s’harmoniser avec le gâteau herbier (lire ci-contre), les fleurs – sans grande surprise – sont toujours invitées à la fête. Cette année, le bouquet de la mariée se compose de dahlias, tournesols, pivoines, succulentes ou chardons. Le must de la saison? Opter pour des fleurs en papier qui décoreront le photocall, les chemins de table et même le candy bar, ce bar à bonbons tellement régressif. Côté teintes, les couleurs inspirées de la nature scandinave (pêche, gris chaud ou dusty blue) invitent à prendre de la distance avec les sempiternels blancs et ivoire. Autres tons qui se démarquent en 2019, les jaunes: ocre, moutarde, safran, cumin… se marient à la perfection avec les nuances de vert, la sauge en particulier. Prêts pour de nouveaux accords?

Le dessert

Après la pyramide de fromages, voici venu le gâteau herbier. En déco, l’herbarium s’invite depuis quelque temps dans nos maisons et la tendance débarque dans les grandes cérémonies. Ce dessert de mariage a été imaginé par la cheffe californienne Lori Stern qui revisite le gâteau de mariage à l’américaine, très souvent orné de fleurs bohèmes fraîchement coupées. Instagrammable à souhait!

La lingerie et les accessoires

Raffinement, voilà le mot qui vient à l’esprit à la vue de ces sous-vêtements de mariage. La dentelle est de rigueur alors que les coupes flirtent avec l’originalité: jarretière ruban bleu chez Simone Pérèle, brassière raglan chez Etam, empiècement fleurs et plumetis chez Chantelle x Elise Hameau… Une chose est sûre: on ne va pas attendre une demande pour s’offrir une de ces parures. Côté accessoires, on verra aux pieds des mariées des baskets en toile, des mules aux talons micros ou carrés. Pour ranger son iPhone, les créateurs suggèrent des clutches aux détails métalliques, un brin Courrèges, ou de petites pochettes en crochet. Pour vivre un grand jour comme celui de Jane Birkin.

