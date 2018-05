Mai 68 à Genève… Qui s’en souvient?

Chacun y va de son Mai 68. Surtout ceux qui ne l’ont pas connu. Alors pourquoi pas moi qui, avec tant d’autres, avais battu le pavé à cette époque? Cours camarade, le nouveau monde est derrière toi!

Or, il y a un demi-siècle, la contagion atteignait une Genève stupéfaite de voir ses enfants défiler et faire le coup de poing contre des flics. Singerie de ce qui se faisait à Paris? Oui et non. Oui, car c’est toute la France qui s’embrasait mais aussi l’Italie et l’Allemagne, d’ailleurs bien avant les barricades parisiennes. Comment la Suisse et Genève auraient pu y échapper? Non, car la colère de la jeunesse se déversait principalement sur une vache sacrée tout ce qu’il y a de plus helvétique: l’armée. L’armée qui organisait ses Journées militaires à Genève. Provocation!

Il faut bien prendre conscience de l’état moral de la Suisse d’il y a un demi-siècle. Une chape de plomb faite d’hypocrisie, de moralisme gnangnan, de fausse générosité et de vraie cupidité pesait sur les âmes. Les jeunes – fort nombreux, baby-boom oblige – n’avaient qu’une envie, la faire péter, cette chape. C’était une question de vie ou de mort, qu’on respire! «Rasez les Alpes, qu’on voie la mer!» clamait un slogan sur un mur à Lausanne.

Le 17 mai 1968, les manifs, les réunions des multiples groupuscules, prenaient de l’ampleur. Vertige! Nous les jeunes, sans moyens financiers, contre les médias, contre les partis, même de gauche, avec nos pancartes confectionnées à la hâte dans des hangars de fortune, nos tracts ronéotypés à la va-vite, nos affiches collées sur les murs au nez et au képi de flics, nous mobilisions des milliers de manifestants qui reprenaient nos slogans.

Pour transformer l’essai, il fallait un but. Qui a eu l’idée d’occuper l’aula de l’Université aux Bastions? En tout cas, l’objectif était bien choisi. Elle devint le lieu de rencontre des Genevois, non seulement des jeunes mais des vieux aussi. Pour réunir tous ces groupuscules, toutes ces individualités qui découvraient la politique, il fallait un nom qui fît bannière. Mouvement du 17 Mai fut choisi en référence au Mouvement du 22 mars lancé par Dany Cohn-Bendit.

Puis, le 29 mai, le plus grand cortège se formait, traversant tout Genève. Dans les quartiers ouvriers comme Sécheron ou les Pâquis, les fenêtres s’ouvraient, des mains s’agitaient, applaudissaient. Une Mercedes immatriculée à Paris s’était coincée dans la foule. Le service d’ordre s’efforçait d’en protéger les occupants, un couple de grands bourgeois. La femme en Chanel criait: «Edouard, ils sont aussi à Genève! C’est affreux!» Ces Parisiens venus planquer leur magot en catastrophe furent sauvés par un immense éclat de rire.

Des copains revenus tout juste de Prague nous racontaient que là-bas, on était en train d’inventer le socialisme à visage humain. Des deux côtés du rideau de fer, l’ordre lourdaud était en train de s’effondrer. Et à Genève, les policiers se tenaient cois. De curieux émissaires – lancés par on ne sait quel conseiller d’État, peut-être André Chavanne, le socialiste chargé de l’Instruction publique – tentaient de prendre notre température, d’un air presque respectueux et vaguement craintif.

Tout a une fin. À Paris, le vent avait tourné. Le 30 mai, un million de gaullistes descendaient les Champs-Elysées. Le 15 juillet, départ pour l’école de recrues à la caserne de Colombier. Le 21 août, les chars soviétiques écrasaient Prague. Printemps estival; été hivernal. Songe sitôt rêvé qu’il s’efface. J’entends d’ici les ricanements: «Pauvres petits Suisses trop nourris, qu’espériez-vous, franchement? Le Grand Soir chez Calvin? Qu’il est ridicule ton Mai 68!»

Oh, il n’est pas glorieux, certes. Mais voyez-vous, de ce mois-là, je n’ai gardé aucun souvenir de pluie. Il a dû certainement tomber quelques averses. Toutefois dans mon Mai 68, il fait toujours soleil. J’avais 19 ans. J’étais amoureux.

