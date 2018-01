Ma Genève en 2030: Un jeune MCG face à un jeune Verts-Lib

Si la croissance démographique se poursuit ces douze prochaines années au même rythme que Genève connaît depuis l’an 2000, le canton hébergera 75 000 habitants de plus. Où en sera le marché de l’emploi dans douze ans? Il se caractérise, comme toute ville centre dynamique, par un fort potentiel qui génère des va-et-vient quotidiens nombreux entre le centre et la périphérie. En raison d’une frontière internationale, les pendulaires s’appellent à Genève des frontaliers. Qu’en sera-t-il en 2030? Kevin Reichenbach, conseiller municipal MCG à Lancy et Morgan Tinguely, juriste, ancien membre des Verts-Libéraux, donnent leur point de vue. Vous pouvez participer à cette réflexion prospective en nous adressant votre point de vue (concis et signé) à «courrier@tdg.ch».

Pour lire ou relire notre série, ouvrez notre dossier Ma Genève en 2030

Voitures connectées, administration en ligne

Kevin Reichenbach, conseiller municipal MCG à Lancy

Quelle est la Genève que j’attends pour 2030? Un canton dans lequel nous pourrons tous mieux vivre, en ayant trouvé des solutions efficaces qui seront adaptées à chacun. Ma Genève permettra à tous d’avoir un emploi, elle donnera à tous des formations adéquates quel que soit le niveau de chacun. Les jeunes ne seront plus exclus quand ils sortiront d’une formation, et ils trouveront des stages ainsi qu’un appui efficace. Ma Genève aura réglé en priorité toute une série de soucis qui nous pourrissent la vie. Nous n’aurons plus une assurance-maladie qui nous place dans une impasse financière et nous fixe des contraintes ingérables. Le financement des soins de santé sera plus rationnel et nous permettra de bénéficier d’un progrès continu. Ma Genève aura développé la connectivité dans le domaine de la santé, à la suite du projet de dossier médical développé dans notre canton, avec une grande efficacité qui améliorera le rapport qualité-prix. Les techniques médicales auront fait un progrès considérable par rapport à 2018 et nous pourrons tous en profiter. Grâce à un système d’assurance efficace, les dernières technologies seront disponibles pour chacun. Ma Genève offrira une fluidité du trafic routier grâce aux nouvelles technologies. Les voitures connectées nous aideront à régler le problème des bouchons et autres blocages par une meilleure gestion de la circulation, les moteurs électriques ayant mis fin à la pollution atmosphérique. De nouvelles solutions innovantes nous permettront de réduire les temps de parcours et de supprimer les artères bouchées. Ma Genève aura réglé le problème des impôts, en gérant au mieux toutes les dépenses publiques et en évitant les doublons. Grâce à une administration en ligne (AEL) révolutionnaire, nous aurons davantage de prestations pour un coût beaucoup plus bas. Ma Genève aura trouvé des solutions pour résoudre définitivement la crise du logement, permettant ainsi à chacun d’avoir l’appartement qui lui convient sur le territoire du canton et de sortir de la pénurie actuelle. Ma Genève saura intéresser à la politique la population et en particulier les jeunes. Le taux de participation sera en moyenne de 75%. Les partis défendront l’intérêt général et auront mis fin à leurs disputes politiciennes stériles qui n’intéresseront plus personne, pour s’occuper uniquement des attentes des citoyens. Ces propositions sont-elles irréalistes? Je ne le pense pas. Trente ans avant la généralisation des téléphones portables et des smartphones, bien peu de personnes avaient imaginé sérieusement ce que nous vivons actuellement. Pour 2030, ma conviction est que nous devons mettre la technologie au service des citoyens, de tous les citoyens. C’est un projet enthousiasmant qui nous permettra de changer la vie dans notre République et canton où nous avons toujours développé des solutions innovantes.

Haut de la page

Les robots sont là, pas la taxe sur l’IA

Morgan Tinguely, juriste, ancien membre des Verts-Libéraux

Dans le film I, Robot, une intelligence artificielle centralisée constate que les humains détruisent leur propre planète. Elle prend le contrôle des robots pour neutraliser les humains. Les tenants de tels scénarios pessimistes existent et ont une proximité directe avec les intelligences artificielles en développement. Elon Musk, le patron de Tesla, craint que l’intelligence artificielle ne mette les humains au chômage, voire détruise notre civilisation en la détrônant. Pour Stephen Hawking, une intelligence artificielle complète pourrait se redéfinir elle-même de plus en plus vite et battre la lente évolution biologique des humains. Sans en arriver là, les robots, mêlés à l’intelligence artificielle, nous marqueront à jamais. Parmi les transformations, le marché de l’emploi des humains sera probablement fortement impacté. Une étude de l’Université d’Oxford de 2013 estimait en effet que 47% des emplois humains des États-Unis étaient menacés par l’intelligence artificielle d’ici à 2030. À l’inverse, l’antithèse statuant que l’intelligence artificielle augmentera l’emploi des humains est aussi défendable et défendue. Selon un think tank américain et Dell, 85% des emplois de 2030 ne sont pas encore créés. Les intelligences artificielles intègrent pourtant déjà les entreprises. «Heliograph», une intelligence artificielle du Washington Post, a publié 850 articles de presse en un an. «Ross», une intelligence artificielle tirée de «Watson» d’IBM, permet déjà de répondre à des questions juridiques en langage naturel. Ce ne sont là que des exemples emblématiques. Si les prévisions météo pour la semaine sont difficiles à établir, que dire des prédictions à dix ans! Tentons tout de même l’exercice: jeudi 19 septembre 2030. Les robots ont remplacé 46% des humains dans les emplois dits traditionnels, a indiqué le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Depuis l’entrée en fonction d’IntelligentIA®, une intelligence artificielle pouvant être autonome ou intégrée à des robots, les prédictions de l’Université d’Oxford de 2013 se sont réalisées en Suisse. S’il a permis d’enrayer le chômage dès son introduction en février 2028, le Revenu de compensation est en péril suite à l’échec récent du référendum de la Réforme du droit des robots. Le Conseil fédéral a annoncé une nouvelle consultation populaire le 1er septembre 2031. «Parmi les mesures phares de la réforme, l’introduction de la Taxe sur l’intelligence artificielle (TIA) est capitale. La TIA se base sur la rentabilité de l’intelligence artificielle puis lui attribue l’équivalent du ou des salaires. Enfin, l’impôt est prélevé sur ce revenu afin de financer le Revenu de compensation», a expliqué Didier Romont, un porte-parole de SECO… À défaut de prévoir l’avenir, nous devons mieux surveiller le présent. Il convient donc de recueillir une donnée clé telle que la contribution des robots aux bénéfices des entreprises. Avec toutes les autres données, tels que le taux de chômage, le salaire médian, les autorités disposeront d’une vue globale de la situation afin d’implémenter le cadre juridique et fiscal le plus adapté à l’évolution réelle des rapports entre humains et robots.

Haut de la page