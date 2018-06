Leur maison, c'est désormais le monde entier

Fabienne et Benoit Luisier ont toujours nourri des envies d’ailleurs. «On aimait voyager, sans imaginer autre chose que des vacances», raconte Fabienne. Il suffira pourtant d’une vidéo de cinq minutes, celle du Français Alex Vizeo résumant son tour du monde, pour que le couple décide de larguer les amarres. Les tourtereaux, qui se sont rencontrés à l’Université de Lausanne – lui venant du Valais, elle de Suisse alémanique mais ayant grandi à Lausanne –, habitent alors à Vienne. Il mène une thèse de doctorat en biomécanique, dans la modélisation en 3D de l’ostéoporose. Elle travaille pour une start-up.

Fonceurs, vifs et enthousiastes, mais la tête parfaitement sur les épaules (Benoit est «le pragmatisme incarné» selon sa compagne, et Fabienne a le dada des chiffres), ils préparent minutieusement l’affaire. Pendant des mois, une carte du monde décore leur salon viennois. Chaque soir, ils soupèsent les destinations, croisent leurs envies avec des impératifs budgétaires et climatiques. L’Afrique du Sud, la Namibie ou le Japon sont déclarés hors budget. Puis, un jour, ils acquièrent deux billets tour du monde à 3500 francs chacun. Ils ne le savent pas encore, mais de ce clic sur Internet découlera un changement de vie complet, qui commence par le blog Novo-monde.com. Lancé un mois avant le départ, il a vite connu un joli succès. «La préparation de notre voyage était devenue notre loisir favori et, comme on aime tellement les blogs, on a fini par lancer le nôtre. On l’a imaginé pour rester en contact avec les proches, mais très vite on y a mis toutes les informations pratiques qu’on avait récoltées.»

Du provisoire qui dure

Avant le départ, ils imaginent cette aventure comme une parenthèse dans une trajectoire qui semble bien esquissée. Benoit allait pouvoir reprendre sa thèse à Vienne ou en Suisse, Fabienne, à l’aise en français et en allemand, retrouverait bien du travail. À la manière décrite par Nicolas Bouvier dans «L’usage du monde», le voyage les a pourtant faits bien davantage qu’ils ne l’ont fait. La métamorphose débute dès qu’ils se posent Pékin. La Chine, où ils passeront deux mois et demi, a été «un choc culturel complet». En routards débutants, ils l’abordent avec un emploi du temps minuté. «On allait à deux cents à l’heure, avec un programme de visites très soutenu, ça nous rassurait. Puis on s’est rendu compte qu’il n’était pas nécessaire de tout planifier», se souvient Benoit. La barrière de la langue les forcera à improviser. «Un jour, nous ne sommes pas parvenus à prendre le train pour une destination qui nous tenait à cœur, toute la file au guichet s’y est mise pour nous aider, mais personne n’a pu lire le nom qui figurait sur notre carte en anglais. Nous sommes donc allés à l’endroit pour lequel on a bien voulu nous vendre un billet, et c’était aussi bien.»

L’apprentissage de la lenteur

Après la descente de l’Asie, du Vietnam à l’Indonésie, ils abordent l’Amérique du Sud. Ils s’arrêtent à Quito pour un cours d’espagnol de deux mois. «Ça a changé notre voyage, nous avons pu vraiment entrer en contact avec la population.» Le binôme se lance alors dans des treks en autonomie. Une ode à la lenteur qui les séduit au point qu’ils ne se sont jamais arrêtés de marcher depuis. «L’an dernier, on a fait l’itinéraire suisse de la Via alpina, 380 kilomètres en 25 jours de marche. Avant, un tel projet ne nous aurait jamais traversé l’esprit», sourit Fabienne. Autre bouleversement, en cours de voyage, Benoit décide d’abandonner sa thèse pour créer des sites Web. «J’ai toujours eu envie de faire ça. Je me suis lancé.» Au retour, les bourlingueurs ont bien essayé de se poser à Zurich. Ils travaillent dans la même société, mais cette vie n’est plus pour eux. «Au bout d’un an et demi, on a remis notre appartement à un expatrié, qui a repris tout ce qui s’y trouvait, des meubles à la vaisselle.» Depuis, ils n’ont plus de domicile fixe, vivent et travaillent où ça leur chante, tirant leurs revenus de leur blog et de leur société de conception de sites Web. «Nous gagnons beaucoup moins qu’avant, mais nous choisissons nos projets.» Ils savent que cette vie ne durera pas toujours, particulièrement lorsqu’ils décideront d’avoir des enfants. Mais, pour l’instant, leur maison, c’est le monde. (TDG)