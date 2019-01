Les victimes avaient leur ceinture de sécurité

Canton de Berne Sept Suisses actifs au sein d'une Eglise évangélique avaient été victimes d'un accident de la route de retour de vacances au-delà du Cercle polaire. Six sont décédés. Plus...

Canton de Berne La commune d'Adelboden a ouvert un livre de condoléances pour les six jeunes de la commune qui ont perdu la vie dans un accident en Suède ce week-end. Plus...

Suède Une collision frontale entre un minibus et un camion a coûté la vie à six Suisses âgés de 20 à 30 ans, dimanche matin. Plus...