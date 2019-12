«Le désir d'enfant fiche en l'air notre sexualité»

«Depuis trois ans, mon épouse et moi tentons d’avoir un enfant. Depuis quelques mois, je ne parviens plus à jouir et cela crée de grandes tensions entre nous. Que faire?», Matthias, 37 ans.

La réponse:

Lorsque la sexualité a pour objectif une grossesse, il n’est pas rare qu’un des partenaires rencontre des difficultés, surtout si les tentatives se répètent sans succès et que ça dure depuis un certain temps. En effet, le sexe qui, jusque-là, relevait du domaine de l’érotisme, se voit instrumentalisé au profit d’un projet qui, peu à peu, génère frustration et sentiment d’échec. Progressivement, des sentiments négatifs apparaissent et perturbent les processus d’excitation. Quand c’est Madame qui rencontre ce phénomène, cela peut affecter le désir et se manifester au travers de douleurs. Malgré ces difficultés, la plupart des couples maintiennent une activité sexuelle à visée reproductive. Cependant, lorsque, comme dans votre cas, Monsieur souffre de ce problème, c’est souvent l’érection ou l’éjaculation qui font défaut. Dès lors, même si les partenaires continuent à avoir des rapports sexuels, le projet de conception est mis à mal. Du coup, une pression supplémentaire s’ajoute généralement sur les épaules de l’homme. Des tensions et des conflits peuvent également apparaître. Le couple souffre.

Aide et dialogue

Il est très important de bénéficier d’un soutien pour le couple et pour chacun des partenaires. La communication est de mise. Il faut pouvoir parler des souffrances qui se cachent derrière les fréquents reproches qui sont apparus à l’endroit de la sexualité. Si le problème se cristallise chez Monsieur, un accompagnement avec un sexologue est utile. Il s’agit de démêler les vécus qui pèsent, puis d’aider à diminuer le stress psychologique qui prétérite l’excitation, l’empêchant, dans votre cas, d’atteindre l’orgasme. Finalement, le couple élabore des moyens d’érotiser à nouveau le lien afin de favoriser une sexualité plus fonctionnelle.

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

