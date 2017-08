Le bébé panda de Tokyo fête ses deux mois

Le zoo Ueno de Tokyo, qui avait célébré le 12 juin dans l'effervescence la naissance de son premier bébé panda géant en cinq ans, a donné lundi les dernières nouvelles du petit animal, photographié et filmé sous toutes les coutures.

La femelle, qui n'a pas encore de prénom, grandit bien et son pelage bicolore se fait chaque jour «plus épais et doux», a raconté le directeur du zoo Yutaka Fukuda lors d'une conférence de presse dans le quartier d'Ueno où se trouve l'établissement. «Elle va devenir de plus en plus adorable en grandissant», a-t-il souri.

Sur les images, on la voit être délicatement pesée et mesurée (un peu plus de 3 kg pour 43,9 cm), bayer aux corneilles, ramper et jouer affectueusement avec sa mère, Shin Shin.

Si ses yeux sont maintenant grands ouverts, sa vision est encore floue et il lui faudra encore un mois avant de pouvoir se hisser sur ses quatre pattes, ont expliqué les responsables du zoo.

Naissance du bébé panda

Le contraste est saisissant avec les premiers clichés qui montraient un minuscule rongeur tout rose et sans fourrure, d'à peine 150 grammes.

Evénement inédit en 24 ans

Le zoo, qui avait invité le public à trouver un nom au panda, a reçu quelque 250'000 propositions au total et annoncera son choix en septembre.

Shin Shin, qui s'est accouplée avec Ri Ri en février, avait déjà donné naissance en 2012. Il s'agissait alors d'un événement inédit en 24 ans pour ce zoo mais le petit était mort de pneumonie six jours plus tard.

La France a elle aussi depuis peu son bébé panda, le premier né dans l'Hexagone. Prénommé provisoirement «Mini-Yuan Zi», du nom de son père biologique, il a vu le jour le 5 août au zoo de Beauval (centre) et a passé le cap délicat de la première semaine.

Son jumeau, trop faible, est décédé peu après sa naissance.

En dehors de Chine, seuls 22 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas géants.

Selon des estimations, il reste en liberté moins de 2000 de ces grands ursidés au pelage noir et blanc et aux oreilles rondes, dans trois provinces du centre-sud de la Chine. (afp/nxp)