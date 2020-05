La technologie au service du terroir

Les temps sont durs pour les vignerons genevois. S’ils ne peuvent pas faire déguster leurs crus à l’heure actuelle, les caveaux du canton restent ouverts pour la vente directe, et proposent pour beaucoup la livraison à domicile. Certains acteurs, à l’image du Domaine Château-du-Crest, peuvent cependant compter sur plusieurs secteurs d’activité pour optimiser les synergies de leur exploitation.

C’est une majestueuse bâtisse bordée de lignes de vignes qui nous accueille en arrivant à Jussy, à l’est du canton. Édifice emblématique de la commune, le Château-du-Crest est un vaste domaine viticole. Mais pas seulement. Sur près de 250 hectares, ce sont du blé, du colza ou encore du maïs qui sont cultivés. «Heureusement, la diversification de nos activités nous permet d’éviter une totale dépendance au secteur viticole», témoigne Esther Dos Santos Meyer, l’une des trois associées du Domaine Château-du-Crest.

Un robot prometteur

Depuis quelques semaines, son équipe teste un robot autonome, pour l’ensemencement et le désherbage mécanique de la betterave sucrière. L’objectif est une agriculture plus respectueuse de l’environnement. «C’est une nouvelle technologie, qui vient du Danemark», explique la jeune femme. Le FarmDroid FD20 – c’est son nom – fonctionne à l’énergie solaire et est entièrement automatisé.

«Il n’y a pas de rejet de CO2 et peu d’impact sur le terrain, avec un tassement au sol limité», précise-t-elle. «Guidé par GPS, il mémorise précisément la position de chaque graine semée. Et lorsqu’il repasse pour désherber, il sait quelles sont les zones à éviter.» Prometteur.

En ces temps perturbés, le Domaine Château-du-Crest peut également compter sur son élevage. «Nous engraissons des cochons et nous les revendons une fois qu’ils atteignent environ 100 kg.» Ce marché a-t-il été impacté par la crise? «Au contraire!» s’exclame la jeune femme. «Les bouchers n’ont pas arrêté le travail, et il y a une forte demande pour de la viande GRTA.» Différentes activités qui permettent à la structure, qui emploie une vingtaine de personnes, de garder la tête hors de l’eau.

De la viande et du vin

Bien sûr, il y a ici surtout du vin, et il est plutôt fameux. À l’image de ce Premium Blanc 2018, élevé en fût de chêne. Un assemblage qui allie l’aérien du chardonnay à la rondeur structurée du sauvignon blanc, avec une légère dominance boisée. Et qui a gagné le prix du meilleur vin blanc genevois au Concours international des vins de Zurich. «Nous vinifions entre 150 000 et 180 000 bouteilles par an», explique Julien Morel, l’œnologue du domaine.

«Le volume des commandes a baissé, entre l’arrêt des restaurants et l’annulation des manifestations, comme la vogue de Jussy», reprend Esther Dos Santos Meyer. «Mais le nombre de nouveaux clients a augmenté ces dernières semaines», poursuit-elle, en précisant que les 80% de la production viticole du domaine sont écoulés dans un rayon de 20 kilomètres.

Et fournir un grand distributeur, est-ce un atout dans le contexte actuel? «Bien sûr. C’est une excellente manière de mettre en valeur nos produits. Les clients savent qu’ils peuvent trouver certains de nos vins dans les supermarchés et viennent ensuite découvrir l’ensemble de la gamme au domaine.»

Dans l’ensemble, on sent que le positif domine. «La force du vignoble genevois, c’est son dynamisme. On ose beaucoup de choses», termine-t-elle. À l’image du divico, ce nouveau cépage résistant qui remporte un beau succès. Gustativement proche d’un gamaret, il représente une piste sérieuse pour l’avenir du terroir genevois.