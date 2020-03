La sexualité de mon ado m'inquiète

«J’ai appris que ma fille de 17 ans avait eu plusieurs partenaires sexuels. Je m’inquiète de l’impact que ces expériences auront sur son avenir relationnel. Comment réagir?»

Jeanine, 43 ans

Réponse:

L’entrée de ses enfants dans l’univers de la sexualité est un moment parfois difficile. Cette étape pose des questions qui génèrent bien souvent du malaise. Elles nous confrontent à ce que nous avons reçu de nos propres parents et, plus largement, à l’image de la sexualité véhiculée par la société. Celle-ci tient un discours ambivalent: le sexe est à la fois sulfureux et porteur de stigmates. S’il est bon d’être à l’aise avec sa sexualité (qui doit avant tout être épanouie), il est suspect de trop en jouir. Les enfants sont perçus comme des êtres purs, pas encore entachés par les souillures des pulsions sexuelles. Les ados, eux, sont soumis à une forte pression: immatures, ils devraient faire attention de ne pas tomber dans le piège du sexe. Ils reçoivent ainsi des messages contradictoires, qui les laissent souvent face à des questions compliquées, auxquelles certains adultes ne savent pas toujours que répondre.

Ecoute et soutien

Cependant, les enfants et les adolescents sont en contact avec la sexualité depuis toujours. Evidemment, il ne s’agit pas de la sexualité des adultes. Nous savons que l’âge du premier rapport sexuel n’a globalement pas bougé depuis les années 70. Concernant votre fille, l’impact de ses expériences dépend grandement du regard qui y sera posé. Si elles sont considérées positivement, leur influence aura d’autant plus de probabilité de l’être également. Nous savons aussi que les jeunes qui s’interrogent sur la sexualité adressent rarement leurs questions aux adultes de peur de leur jugement. Il est donc important d’anticiper et d’ouvrir la discussion. Pour ce faire, les adultes ont intérêt à gérer leur propre gêne vis-à-vis de ce thème. Demandez-lui si elle souhaite en parler. Si non, exprimez-lui votre soutien. Dans le cas contraire, accueillez ses questionnements. Tâchez de répondre, si vous le pouvez, et n’hésitez pas à lui dire que vous non plus n’avez pas toutes les réponses. Mais que vous pouvez l’accompagner dans ses recherches. Il existe des centres tels que les plannings familiaux ou des spécialistes qui peuvent vous donner les informations nécessaires.

