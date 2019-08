La différence entre Henri IV et l’éléphant

L’éléphant et l’homme partagent plein de choses. Par exemple, l’absence de baculum. Ben oui. Le baculum, c’est l’os pénien, qui facilite la galipette chez une foultitude de mammifères, du phoque à la chauve-souris en passant par le chien et le ouistiti.

Or donc, l’éléphant n’a pas d’os dans le zizi; les mâles humains non plus. À part Henri IV, bien sûr, que la chronique a toujours prétendu ossu de ce côté-là. Il s’agit là d’une hypothèse anatomico-historique impossible à vérifier, mais rendue plausible par les nombreux témoignages émus des maîtresses du Béarnais, qui toutes prêtent au roi une rigueur et une vigueur peu banales. Mais on s’égare.

Une cinquième patte

Revenons donc à l’éléphant, qui, privé de baculum par la nature, reste fort bien équipé, merci. À la saison des amours, son bidule devient vert de désir – vert, parfaitement – et s’allonge jusqu’à ressembler à une cinquième patte, avec laquelle l’animal peut effectuer certaines tâches annexes, comme se gratter le ventre. C’est fort commode. Notez que la spectaculaire longueur du truc ne signifie pas une activité sexuelle inouïe. À vrai dire, le pachyderme fait crac-crac environ tous les cinq ans.

La faute à la période de gestation, près de deux ans, des éléphantes. Cette fréquence pachydermique rend forcément l’événement attendu et joyeux. Le couple prépare tendrement son étreinte. Apprend à se connaître. Échange caresses et œillades. Le mâle se fait même pipi dessus pour séduire sa compagne. Gros coquin, va!

L’acte lui-même ne dure que quelques minutes. Mais fait trembler le sol de la savane et donc sursauter gazelles et gnous.