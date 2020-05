La Cave a des soucis pour l’avenir

«La situation est critique!» Jérôme Leupin ne mâche pas ses mots. En tant que directeur de la Cave de Genève, il possède une vision large du marché. Et les jours à venir ne seront pas faciles. Bien sûr, il y a le déficit par l’arrêt de la restauration et l’annulation des manifestations. «Les pertes liées au Salon de l’auto sont énormes. C’est quelque chose qu’on ne va jamais récupérer», détaille-t-il.

Mais il y a l’après-Covid-19. Et cela l’inquiète beaucoup plus. «Il y aura beaucoup de volume à écouler. À Genève, en Suisse, mais aussi et surtout à l’étranger.» France, Italie ou Espagne, autant de pays qui ont également été touchés de plein fouet.

Et qui risquent d’adopter à l’avenir une politique de prix très agressive pour liquider leurs stocks. «Le risque est là», affirme le jeune directeur. «Plus que jamais, on a besoin de nos consommateurs. Il faut qu’ils boivent genevois!»

Retour aux sources

La Cave de Genève centralise à elle seule un quart de la surface viticole du canton et possède l’avantage de ne pas être dépendante d’un seul canal de distribution. «Sans la gastronomie, la perte sera de l’ordre de 30% sur le bilan de fin d’année», précise Jérôme Leupin. Il reste les grands distributeurs. Et la vente directe. Soit la livraison, offerte dès six bouteilles, et la possibilité d’aller se fournir directement chez les vignerons. «Ils nous fournissent le raisin, et nous nous occupons de la vinification. Ils peuvent ensuite vendre eux-mêmes le vin que nous produisons.»

Affaire à suivre?

C’est justement le cas en ce moment, avec une hausse constatée de 60% de nouveaux clients et des volumes plus conséquents écoulés chez les vignerons. «Ce sont nos ambassadeurs, c’est grâce à eux que la Cave de Genève existe», s’enflamme le directeur, qui souligne la qualité et la diversité des vins proposés.

«Ce que l’on voit en ce moment est assez génial. Les gens sont en quête d’une identité et redécouvrent leur terroir. Les Genevois prennent conscience de leur lien avec la culture locale.» À voir si cette attache va durer.