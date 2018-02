L’argent, c’est comme la neige: vive le ski, mais gare aux avalanches

Tandis que l’endettement des États n’a jamais été aussi considérable, les entreprises industrielles et financières croulent sous les liquidités. Tout profit pour les marchés, mais pas pour l’économie réelle.

La neige c’est beau, c’est lumineux, c’est féerique, mais l’excès de neige paralyse et quand la poudreuse se transforme en verglas, les accidents se multiplient: on vient d’en faire l’expérience.

Y a-t-il besoin d’avoir pris des cours d’économie pour savoir que l’eau fertilise et que le trop d’eau inonde, que le feu chauffe et brûle?

C’est vrai pour la neige. C’est vrai pour l’argent. C’est beau, c’est lumineux, c’est féerique le déferlement d’argent. Ça brille. Mais quand cela s’accumule excessivement, ça crée des bulles dites «spéculatives», comme des congères, et, à la moindre glaciation, ça provoque des glissades qui peuvent déboucher sur des accidents majeurs.

En Grande-Bretagne, l’énorme entreprise Carillion, travaillant pour les services publics et privatisée, qui paraissait prospère, qui, en effet, croulait sous les commandes, vient soudainement de se reconnaître en faillite. Pourquoi? Parce que, euphorisée par ses performances, elle s’était endettée au-delà du raisonnable pour payer de plus juteux dividendes à ses actionnaires.

Or, à quoi assiste-t-on aujourd’hui? À deux phénomènes qui se font la courte échelle: d’une part les entreprises industrielles et financières accumulent de nouveau de très substantiels profits (le patron de l’un des plus gros fonds spéculatif, Bridgewater Associates, a même parlé d’une véritable «inondation de cash»), en d’autres termes, le marché croule sous les liquidités, et ces sommes considérables s’investissent non dans des activités productrices ou distributrices, mais dans l’achat d’actifs financiers, obligations comprises, et dans le rachat de ses propres actions.

D’autre part, le cours ou le prix de l’argent a considérablement fondu, au point d’être devenu quasi neutre, ou gratuit. Donc, à une marée de liquidités générées s’ajoute une marée de liquidités empruntées.

En 2012 les dettes, tous agents confondus, représentaient 20 000 milliards de dollars. En 2017, elles dépassent l’équivalent de 320% du PIB mondial. Quand le conseiller économique (et directeur du Département des études) du FMI, Maurice Obstfeld, a déclaré que «le prochain retournement à la baisse (des cours boursiers) pourrait intervenir plus vite que prévu et s’avérer plus difficile à combattre» (c’était à la veille de la première alerte), il avait à sa disposition toute une série de statistiques alarmantes. Ainsi, la comptabilisation boursière américaine totale représente-t-elle 150% du PIB mondial (contre 145% en 2000 quand a explosé la bulle Internet). Le rapport cours des actions/bénéfices des 500 plus grandes entreprises américaines se situe à 26, c’est-à-dire presque au même niveau qu’à la veille de la crise des subprime (et le rapport des cours des actions bénéfices moyens des dix années précédentes est passé de 17 à 34). Or, cette masse de liquidités disponibles (un ensemble d’entreprises non cotées, aux États-Unis, représenté par le fonds Private Equity, accumule à lui seul 1100 milliards de cash, ce qui permet de tout s’offrir) ne peut que grossir à la suite des baisses d’impôts considérables, au profit des plus riches, décidées par Donald Trump, baisses correspondant à 1450 milliards de cadeaux fiscaux.

Et cela au prix d’une augmentation de l’endettement de l’État.

D’où un décalage formidable: d’un côté cette déferlante de liquidités, cette masse impressionnante d’argent disponible. Et, de l’autre, une croissance qui reste relativement faible. D’où une économie réelle totalement déconnectée, comme en 2007, de l’économie financière ou virtuelle.

Au point que ce sont de bonnes nouvelles, aux États-Unis, l’augmentation des salaires et la baisse du chômage, qui ont contribué à déclencher un début de panique. Pourquoi? Parce que les décideurs financiers surendettés en ont déduit que l’inflation pointant son nez, elle risquait d’entraîner une augmentation des taux d’intérêt.

Alléluia, donc: il y a de l’argent. Beaucoup d’argent. Mais où va-t-il?

Des liasses sur la table: est-ce la même chose si on renouvelle tout son ameublement ou si on achète de la drogue? Si on refait les routes ou si on achète des armes? Si on investit dans la matière ou dans le vent?

Y a-t-il besoin d’avoir pris des cours d’économie pour savoir que l’eau fertilise et que le trop d’eau inonde, que le feu chauffe et brûle, que la chaleur fait mûrir mais que trop de chaleur assèche?

L’argent, c’est comme la neige… Vive le ski, gare aux avalanches!

(TDG)